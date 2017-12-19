Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украли праздник

Опубликовано 19.12.2017 автором Григорий Назаренко в разделе комментариев 4

выборы цик дед мороз явка
Украли праздник

Таким образом, с 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания, предваряющая президентские выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Новость моментально подхватили телеканалы, и вряд ли сейчас найдется человек, не знающий об этой судьбоносной дате, которая удачным образом для некоторых кандидатов совпала с четырехлетием вхождения Крыма в состав России.

Глава ЦИКа Элла Памфилова отметила, что российская избирательная система полностью готова к выборам и нужно провести их так, «чтобы никому из нас не было стыдно».

С этого момента среди чиновников России разгорелась нешуточная борьба за минимизацию возможного стыда. Похоже, пока в гонке регионов побеждает Хакасия. Это небольшая республика, чей глава недавно блистал на центральных телеканалах своими рекомендациями варить тушенку, а чуть ранее Верховный Совет попросил у центра 28 миллиардов рублей в связи с «катастрофической ситуацией». В общем, теперь о состоянии дел в Хакасии российское население в курсе.

Воспользовавшись федеральной новостью, муниципалитеты ринулись улучшать имидж республики. Не обошлось без фальстарта, который зафиксирован в Саяногорске, городе металлургов и энергетиков, на территории которого находятся два алюминиевых завода РУСАЛ и Саяно-Шушенская ГЭС.

Согласно постановлению Совета Федерации о выборах Президента, оно вступает в силу 18 декабря, в понедельник. Но уже накануне на здании мэрии Саяногорска появился соответствующий баннер в утвержденной ЦИК концепции «2018 марта». Впрочем, это конечно мелочи. Как и то, что заказать баннер пришлось еще раньше. Никто же не сомневался, что выборы назначат на 18 марта, так что бюджетные деньги не пущены на ветер.

Однако простых граждан эта поспешность чиновников несколько озадачила. Конечно, СМИ успели озвучить, что администрация Президента поставила перед регионами задачу превратить выборы в праздник. Но не настолько же, чтобы заменить ими Новый год!

Жители за две недели до всенародно любимого торжества надеялись получить от власти пусть не задерживаемую зарплату, но хотя бы поздравление с Новым годом! Тем более что ранее администрация со своего фасада поздравляла жителей с Днем города, Днем победы, Днем энергетика, Днем металлурга и Новым годом. О выборах в различные органы саяногорские власти сообщали тоже, но в календарной последовательности и без излишнего энтузиазма.

Например, в этом году День металлурга совпал с кампанией по выборам депутатов в местный горсовет. Мэрия, спустя месяц после объявления даты выборов, сначала все-таки поздравила баннером саяногорских металлургов в июле, а потом сообщила о сентябрьских выборах в представительный орган.

Но! На выборы 10 сентября в Саяногорске пришли 20,5% избирателей. Кое-где в Хакасии явка была еще ниже. В подавляющем большинстве во власть прошли единороссы, но при такой явке говорить о всенародной поддержке действительно стыдно.

Наверное, это и имела в виду Элла Памфилова, говоря о стыде в свете президентских выборов. В Хакасии ошибки были учтены. Теперь энергетики, отмечающие свой профессиональный праздник 22 декабря, видимо, останутся без поздравления. Та же участь постигнет всех горожан и в Новый год. В самом деле, не снимать же объявление о выборах Президента ради мелких праздников. А то электорат может подумать, что выборы вообще отменили, и не придет на главный праздник. Стыда не оберешься…

Так что на выборах Президента уже появились первые проигравшие. Из предвыборной гонки выбывает Дед Мороз. Так что если кто хочет праздника – терпите до 2018 марта!



Рейтинг:   4.91,  Голосов: 22
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1060 написал 19.12.2017 12:39
сортирный Карлик - мерзость России?
лошадь-собчачка - уровень умственного развития сортирного Карлика?
Ответить
если бы
только написал 19.12.2017 12:20
праздник. Украли Страну..
Ответить
На завтра
назначаю написал 19.12.2017 11:14
всенародный референдум по переносу выборов на 31 декабря, с оглашением результатов 1 января. 2 января - тоже рабочий день. А то что-то вы у меня разщелкались, бодренькие мои.
Ответить
(без названия)
Александр Загонов* написал 19.12.2017 08:23
21 декабря - день рождения великого Сталина - лучшего друга всех энергетиков!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (8)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (5)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss