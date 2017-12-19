Украли праздник

Таким образом, с 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания, предваряющая президентские выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Новость моментально подхватили телеканалы, и вряд ли сейчас найдется человек, не знающий об этой судьбоносной дате, которая удачным образом для некоторых кандидатов совпала с четырехлетием вхождения Крыма в состав России.

Глава ЦИКа Элла Памфилова отметила, что российская избирательная система полностью готова к выборам и нужно провести их так, «чтобы никому из нас не было стыдно».

С этого момента среди чиновников России разгорелась нешуточная борьба за минимизацию возможного стыда. Похоже, пока в гонке регионов побеждает Хакасия. Это небольшая республика, чей глава недавно блистал на центральных телеканалах своими рекомендациями варить тушенку, а чуть ранее Верховный Совет попросил у центра 28 миллиардов рублей в связи с «катастрофической ситуацией». В общем, теперь о состоянии дел в Хакасии российское население в курсе.

Воспользовавшись федеральной новостью, муниципалитеты ринулись улучшать имидж республики. Не обошлось без фальстарта, который зафиксирован в Саяногорске, городе металлургов и энергетиков, на территории которого находятся два алюминиевых завода РУСАЛ и Саяно-Шушенская ГЭС.

Согласно постановлению Совета Федерации о выборах Президента, оно вступает в силу 18 декабря, в понедельник. Но уже накануне на здании мэрии Саяногорска появился соответствующий баннер в утвержденной ЦИК концепции «2018 марта». Впрочем, это конечно мелочи. Как и то, что заказать баннер пришлось еще раньше. Никто же не сомневался, что выборы назначат на 18 марта, так что бюджетные деньги не пущены на ветер.

Однако простых граждан эта поспешность чиновников несколько озадачила. Конечно, СМИ успели озвучить, что администрация Президента поставила перед регионами задачу превратить выборы в праздник. Но не настолько же, чтобы заменить ими Новый год!

Жители за две недели до всенародно любимого торжества надеялись получить от власти пусть не задерживаемую зарплату, но хотя бы поздравление с Новым годом! Тем более что ранее администрация со своего фасада поздравляла жителей с Днем города, Днем победы, Днем энергетика, Днем металлурга и Новым годом. О выборах в различные органы саяногорские власти сообщали тоже, но в календарной последовательности и без излишнего энтузиазма.

Например, в этом году День металлурга совпал с кампанией по выборам депутатов в местный горсовет. Мэрия, спустя месяц после объявления даты выборов, сначала все-таки поздравила баннером саяногорских металлургов в июле, а потом сообщила о сентябрьских выборах в представительный орган.

Но! На выборы 10 сентября в Саяногорске пришли 20,5% избирателей. Кое-где в Хакасии явка была еще ниже. В подавляющем большинстве во власть прошли единороссы, но при такой явке говорить о всенародной поддержке действительно стыдно.

Наверное, это и имела в виду Элла Памфилова, говоря о стыде в свете президентских выборов. В Хакасии ошибки были учтены. Теперь энергетики, отмечающие свой профессиональный праздник 22 декабря, видимо, останутся без поздравления. Та же участь постигнет всех горожан и в Новый год. В самом деле, не снимать же объявление о выборах Президента ради мелких праздников. А то электорат может подумать, что выборы вообще отменили, и не придет на главный праздник. Стыда не оберешься…

Так что на выборах Президента уже появились первые проигравшие. Из предвыборной гонки выбывает Дед Мороз. Так что если кто хочет праздника – терпите до 2018 марта!