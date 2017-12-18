Путин пообещал подумать о масштабной амнистии в день выборов президента

Президент России Владимир Путин не исключил проведение масштабной уголовной амнистии в день президентских выборов 18 марта 2018 года. Об этом президент сообщил после официальной церемонии вручения госнаград за заслуги в благотворительной и правозащитной сфере в Кремле.

Как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрия Зельников подошел к президенту и озвучил свое предложение: "Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?". Зельников отметил, что это могло бы стать доброй традицией.

"Можно подумать", - ответил ему Путин.