Путин пообещал подумать о масштабной амнистии в день выборов президента

Президент России Владимир Путин не исключил проведение масштабной уголовной амнистии в день президентских выборов 18 марта 2018 года. Об этом президент сообщил после официальной церемонии вручения госнаград за заслуги в благотворительной и правозащитной сфере в Кремле.
Как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрия Зельников подошел к президенту и озвучил свое предложение: "Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?". Зельников отметил, что это могло бы стать доброй традицией.
"Можно подумать", - ответил ему Путин.
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В лад написал 19.12.2017 10:48
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 07:02
3авиднов Никодим написал 19.12.2017 05:49
Добавление срока интернетчикам - хулителям сожителя Кабаевой и его банд-группы!
Толя - идея! написал 19.12.2017 00:47
стоик1056 написал 19.12.2017 00:00
Израиль точно откажется - обычно он своих хулуев отдает толпе на потеху как Хусейна и Кадафи?
это написал 18.12.2017 20:56
Василий(4) написал 18.12.2017 20:28
Улюкаев. написал 18.12.2017 19:54
Кто-то же написал 18.12.2017 19:39
Дмитрий Навкин написал 18.12.2017 19:15
безумную любовь к Путину и пополнить освободившимся контингентом армию
контрактников Нацигвардии.