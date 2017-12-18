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Московский листок

Путин пообещал подумать о масштабной амнистии в день выборов президента

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 10

Путин пообещал подумать о масштабной амнистии в день выборов президента

Президент России Владимир Путин не исключил проведение масштабной уголовной амнистии в день президентских выборов 18 марта 2018 года. Об этом президент сообщил после официальной церемонии вручения госнаград за заслуги в благотворительной и правозащитной сфере в Кремле.

Как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрия Зельников подошел к президенту и озвучил свое предложение: "Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?". Зельников отметил, что это могло бы стать доброй традицией.

"Можно подумать", - ответил ему Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
В лад написал 19.12.2017 10:48
Надо подумать о наказании для тех, кто развалил и ограбил Великую страну СССР. Ельцин центр под бульдозер, государственных преступников:Горбача, Чуб-айса, и черную сотню=миллиардеров в солнечный Магадан, сравнять с землей памятники собакам-чакам,гайдарам и прочим тварям=деРЬмократам.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 07:02
Пришло время выпускать белых, улюкаева и им подобных? Стоит вспомнить пердюкова-васильеву!!!!
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 19.12.2017 05:49
Свабоду уголовникам-рецидивистам!
Добавление срока интернетчикам - хулителям сожителя Кабаевой и его банд-группы!
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(без названия)
Толя - идея! написал 19.12.2017 00:47
К выборам амнистируй забаненный первый ник Димана из жопорожья. И гордо напиши об этом на форуме. А после выборов забань - повеселимся!!!
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(без названия)
стоик1056 написал 19.12.2017 00:00
Кто согласится забрать к себе сортирного Карлика после выборов?
Израиль точно откажется - обычно он своих хулуев отдает толпе на потеху как Хусейна и Кадафи?
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выборА
это написал 18.12.2017 20:56
конечно, повод повыпускать социально близких.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 18.12.2017 20:28
Весьма кстати амнистия. К означенному дню стихоплет Улюкаев уже будет значительно умучен однообразием будней каторжного и его всенепременно надо выпустить, а также извиниться перед узником за причиненные ему неудобства.
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Первым амнистированным будет
Улюкаев. написал 18.12.2017 19:54
А за ним по цепочке пойдут губеры, типа Белых.
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Хорошая идея.
Кто-то же написал 18.12.2017 19:39
должен будет возмущенным гражданам кости ломать за их несогласие с подтасовками на выборах. А то одной "Сбросгвардии" не хватит.
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Очень мудрое решение!
Дмитрий Навкин написал 18.12.2017 19:15
Амнистия к выборам президента решила бы сразу две задачи-еще выше поднять
безумную любовь к Путину и пополнить освободившимся контингентом армию
контрактников Нацигвардии.
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