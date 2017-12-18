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Московский листок

Путин обещал выделить 4,3 млрд рублей на уход за тяжелобольными людьми

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 5

Путин обещал выделить 4,3 млрд рублей на уход за тяжелобольными людьми

Российские власти выделять в 2018 году дополнительные 4,3 млрд рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

"Принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 млрд рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечением их лекарствами, медоборудованием, в том числе для использования на дому", - цитирует ТАСС главу государства. По его словам, "такое финансирование на регулярной основе с постепенным увеличением продолжится в последующие годы".

Путин отметил, что создание системы оказания современной помощи людям с тяжкими и неизлечимыми недугами, это "наш нравственный человеческий долг, в высшей степени гуманная и милосердная задача".

"И решать ее нужно при самом активном участии общественных организаций, которые хорошо знают проблемы людей, нуждающихся в такой помощи. Конечно, необходима и последовательная работа со стороны государства", - отметил президент России.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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В России : власть-"МАСТЬ"!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 19.12.2017 07:30
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
До тех пор - ПОКА в России
во власти НЕ власть а "МАСТЬ",
народ России и т.н."власть" -
БУДЕТ разделять - ПРОПАСТЬ!
[т.е."ед-ро" - Враг-ПАРАЗИТ,ы!
```````````
>СТАТЬЯ:Российская верхушка
взрастила из чиновников касту
неприкосновенных.От 18-12-17;
>САЙТ:pandoraopen.ru Вр.14:37;
````````````````````
Во власти-"МАСТИ" в России -
Враги России[т.е."ед-ро"]
` ` ` ` `
Путин - ПОНЯВ Это - не зря от
них...ДИСТАНЦИОНИРОВАЛСЯ...
*Или это такой хитрый-ход...
* НО...или Он их УБЕРЁТ...
или Он Сам(из-за нИХ)- уйдет...
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
---Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 18-12-17.
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(без названия)
0 написал 19.12.2017 06:52
это в госдуму что ли ?
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 19.12.2017 05:45
На клуб Зянит в год тратють раза в три больше.
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Медведев же говорил, что денег нет?!
А тут вдруг нашлись? написал 19.12.2017 00:08
"Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банков о клиентах,
В кикимор веру, в домовых!"
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(без названия)
стоик1057 написал 19.12.2017 00:03
Во сколько обходится уход за психически тяжелобольным сортирным Карликом?
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