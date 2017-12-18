Путин обещал выделить 4,3 млрд рублей на уход за тяжелобольными людьми

Российские власти выделять в 2018 году дополнительные 4,3 млрд рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

"Принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 млрд рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечением их лекарствами, медоборудованием, в том числе для использования на дому", - цитирует ТАСС главу государства. По его словам, "такое финансирование на регулярной основе с постепенным увеличением продолжится в последующие годы".

Путин отметил, что создание системы оказания современной помощи людям с тяжкими и неизлечимыми недугами, это "наш нравственный человеческий долг, в высшей степени гуманная и милосердная задача".

"И решать ее нужно при самом активном участии общественных организаций, которые хорошо знают проблемы людей, нуждающихся в такой помощи. Конечно, необходима и последовательная работа со стороны государства", - отметил президент России.