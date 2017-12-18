Зюганов всё-таки слил...

Итоги совместной пресс-конференции КПРФ и НПСР.

Трогательно, конечно, что на вопрос идет он на выборы или нет, Зюганов прочел целую лекцию о внутренней и внешней политике, но на вопрос так и не ответил.

И второй вопрос, исключающий первый:

А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?