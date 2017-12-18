Зюганов всё-таки слил...

Итоги совместной пресс-конференции КПРФ и НПСР.
Трогательно, конечно, что на вопрос идет он на выборы или нет, Зюганов прочел целую лекцию о внутренней и внешней политике, но на вопрос так и не ответил.
И второй вопрос, исключающий первый:
А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?
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Василий(4) написал 19.12.2017 15:12
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Уничтожая нашу страну, вы мечтали что Запад вам поможет, а теперь решили, что вам должны помогать коммунисты?
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Видно вторая половина мозга отказала, когда вас с лестницы спустили...
( © х/ф "Джентльмены удачи" )
НЕВАЛЯШКА написал 19.12.2017 13:04
Правильно делают путинские провокаторы написал 19.12.2017 12:01
старик написал 19.12.2017 11:04
Апостол написал 19.12.2017 10:31
Невероятная буржуйская наглость написал 19.12.2017 09:25
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 06:59
Теоретик из шалаша написал 19.12.2017 03:25
тамара написал 19.12.2017 01:26
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 19.12.2017 00:27
отец Пигидий написал 18.12.2017 23:25