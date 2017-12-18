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Московский листок

Зюганов всё-таки слил...

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 11

Итоги совместной пресс-конференции КПРФ и НПСР.

Трогательно, конечно, что на вопрос идет он на выборы или нет, Зюганов прочел целую лекцию о внутренней и внешней политике, но на вопрос так и не ответил.

И второй вопрос, исключающий первый:

А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы? 



Рейтинг:   1.61,  Голосов: 46
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Всего комментариев к статье: 11
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 19.12.2017 15:12
А вы еще не пробовали "Калашникова" через соломинку в афедрон надуть, как дирижабль, и выставить его единым и неделимым кандидатом от буржуйской, продажной и паразитарной сволочи?
.
Уничтожая нашу страну, вы мечтали что Запад вам поможет, а теперь решили, что вам должны помогать коммунисты?
.
Видно вторая половина мозга отказала, когда вас с лестницы спустили...
( © х/ф "Джентльмены удачи" )
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(без названия)
НЕВАЛЯШКА написал 19.12.2017 13:04
Рано ещЁ коммунистам и патриотам выдавать свои козыря. Путь беснуются буржуйские подстилки типа Какашникова))))))))))))
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(без названия)
Правильно делают путинские провокаторы написал 19.12.2017 12:01
Правильно делают кремлядские провокаторы, что вопят на Зюганова и коммунистов. Иначе они никак не смогут отвлечь внимание от своих преступлений и преступлений кремлевской хунты...........
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(без названия)
старик написал 19.12.2017 11:04
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(без названия)
Апостол написал 19.12.2017 10:31
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(без названия)
Невероятная буржуйская наглость написал 19.12.2017 09:25
Невероятная буржуйская наглость... они обгаживают коммунистов и тут же пытаются чего-то от них получить. В истории нашей страны уже было такое неоднократно - получите пинка под зад и философский катафалк.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 06:59
Разницы между пу и зю нет никакой! Оба грабят страну и заботятся только о себе!!!!
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Скоро будут ясны и действия и перспективы
Теоретик из шалаша написал 19.12.2017 03:25
Зюганов, прямо не ответил, но похоже намекнул, что скорее всего кандидатом будет он, поскольку первички и т.д., на съездах и т.д., поручат, выдвинут..., а он вынужден подчиниться. Правые националисты, да и некоторые левые, под влиянием различных факторов, готовы были бы поддержать единую кандидатуру, но при условии, что это не Зюганов, а иная, согласованная фигура, пусть не партийная у правых, но и не партийная в КПРФ. КПРФ, сейчас не пассионарии. Сегодня ни у левых и пролетариев, ни у национальной буржуазии и правых, по отдельности, нет сил оттеснить компрадорскую буржуазию от власти и удержать власть. Если бы КПРФ совместно с ПДС НПСР заявили:- Отечество в опасности! По этому не бросая идеологическую борьбу, для спасения Отечества выдвигается и не правый и не левый с КПРФ, но патриот, устраивающий стороны и согласованная команда, то это была бы новизна для политического поля, привлекающая внимание и соответственно поддержку граждан. Навальный и часть либералов, их, тех кои не во власти, по причине не допуска Навального к выборам, или не согласия с результатами голосования, постараются начать бучу.Конфликт двух сил, всегда важен третьей! И вот тогда, союзники имеющие уже большую поддержку, большей части народа, поимели бы реальные возможности хоть в договорном компромиссном, с участниками конфликта, хоть в ином порядке, но продвинуть на пост своего согласованного выдвиженца. КПРФ и Зюганов, увеличили бы авторитет. Затем, не сразу, но перевыборы Депутатского корпуса , с допуском почти всего спектра политических сил, и результат, это КПРФ как самая опытная, крупная и влиятельная партия в новой Думе. Ежели двинут кандидатом Зюганова, то это не компромиссная фигура и электорат КПРФ не увеличится, даже если ПДС НПСР, призовет своих сторонников голосовать за Зюганова. Тогда режим может и сохранит присутствие КПРФ в Думе, но надолго ли?
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(без названия)
тамара написал 19.12.2017 01:26
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зюганова - ДОЛОЙ!!!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 19.12.2017 00:27
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(без названия)
отец Пигидий написал 18.12.2017 23:25
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