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Московский листок

В США произошла страшная железнодорожная катастрофа

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 11

В США произошла страшная железнодорожная катастрофа

В США скоростной поезд сошел с рельсов, проезжая по мосту в американском штате Вашингтон, округ Пьерс, есть пострадавшие и погибшие. Последний вагон поезда сошел с рельсов и рухнул на шоссе.  

ЧП произошло на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Как пишут СМИ, в поезде могли находится 75 человек, он шел со скоростью 130 км/ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 11
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Опять кpeмлевские крякеры рельсы взломали
Стрелочник написал 19.12.2017 11:37
...
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Re: Re: В США произошла страшная
3авиднов Никодим написал 19.12.2017 05:37
Такидакала ванючая, ты чего из своего Зажопинска развонялась, поднарница?
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Re: В США произошла страшная
!!!QQQ!!!OQQ!-TOTJA!!!&&& написал 19.12.2017 01:24
"Светослав-------------------- написал 19.12.2017 00:10
Мои соболезнования американцам.
Тем временем, русский фашизм совершил очередное военное преступление -- из Горловки обстрелян РСЗО населенный пункт Новолуганское. Повреждены 20 домов, общежитие и детский садик, перебиты линии электроснабжения. Ранения получили 4 человека."
- Таки жаль, что "светику" в обе -зды - таки верхнюю и нижнюю не засунули по бутылке... То таки да! Таки оно таки было бы оч. довольно, как нас учит Зоо-психология... То таки да...
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(без названия)
а вы случаем не в курсе написал 19.12.2017 00:23
где в это время ВВП был? чую - крушение и бог хохлов где-то связаны.
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Re: мОте Дрочеру , нарциссу, поету,..анальному рев=.....!( это он сам себя так называет
дохтур Пилюлькинд-Шариподшипниковский написал 19.12.2017 00:19
Димона Черного работа. Поезда под откос начал пускать.Это начало
революции в Америке.
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В США произошла страшная железнодорожная катастрофа
Светослав-------------------- написал 19.12.2017 00:10
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов\ДальССкий написал 18.12.2017 23:08
мОтя, это видимо твоя кровная собябяка виновата,
рельсУ плиткой выложил,
вот и пезьдеся, тама получилася...
мамеле привет!
пусть он вскорости ледоступы покупает, для неЁ = полезна-весчЬ!
Ответить
мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов\ДальССкий написал 18.12.2017 23:04
мОтя, это видимо твоя кровная собябяка виновата,
рельсУ плиткой выложил,
вот и пезьдеся, тама получилася...
мамеле привет!
пусть он вскорости ледоступы покупает, для неЁ = полезна-весчЬ!
Ответить
(без названия)
Слава Америке! написал 18.12.2017 21:43
На Рф то и похуже бывало.Парохода тонут, поезда съезжают, ракеты падают. Рутина.
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(без названия)
Veritas написал 18.12.2017 21:10
Плохой знак для сша, означает конец сша в скором времени.
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(без названия)
Шалом написал 18.12.2017 20:59
Это проклятие над пиндосией, ад пожрал пиндосов.
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