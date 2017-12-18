В США произошла страшная железнодорожная катастрофа

В США скоростной поезд сошел с рельсов, проезжая по мосту в американском штате Вашингтон, округ Пьерс, есть пострадавшие и погибшие. Последний вагон поезда сошел с рельсов и рухнул на шоссе.

ЧП произошло на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Как пишут СМИ, в поезде могли находится 75 человек, он шел со скоростью 130 км/ч.