В США произошла страшная железнодорожная катастрофа

В США скоростной поезд сошел с рельсов, проезжая по мосту в американском штате Вашингтон, округ Пьерс, есть пострадавшие и погибшие. Последний вагон поезда сошел с рельсов и рухнул на шоссе.
ЧП произошло на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Как пишут СМИ, в поезде могли находится 75 человек, он шел со скоростью 130 км/ч.
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Стрелочник написал 19.12.2017 11:37
3авиднов Никодим написал 19.12.2017 05:37
!!!QQQ!!!OQQ!-TOTJA!!!&&& написал 19.12.2017 01:24
Мои соболезнования американцам.
Тем временем, русский фашизм совершил очередное военное преступление -- из Горловки обстрелян РСЗО населенный пункт Новолуганское. Повреждены 20 домов, общежитие и детский садик, перебиты линии электроснабжения. Ранения получили 4 человека."
- Таки жаль, что "светику" в обе -зды - таки верхнюю и нижнюю не засунули по бутылке... То таки да! Таки оно таки было бы оч. довольно, как нас учит Зоо-психология... То таки да...
а вы случаем не в курсе написал 19.12.2017 00:23
дохтур Пилюлькинд-Шариподшипниковский написал 19.12.2017 00:19
революции в Америке.
Светослав-------------------- написал 19.12.2017 00:10
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов\ДальССкий написал 18.12.2017 23:08
рельсУ плиткой выложил,
вот и пезьдеся, тама получилася...
мамеле привет!
пусть он вскорости ледоступы покупает, для неЁ = полезна-весчЬ!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов\ДальССкий написал 18.12.2017 23:04
рельсУ плиткой выложил,
вот и пезьдеся, тама получилася...
мамеле привет!
пусть он вскорости ледоступы покупает, для неЁ = полезна-весчЬ!
Слава Америке! написал 18.12.2017 21:43
Veritas написал 18.12.2017 21:10
Шалом написал 18.12.2017 20:59