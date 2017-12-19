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Московский листок

Уроки забастовки шахтеров Караганды

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 2

протест рабочие зарплата
Уроки забастовки шахтеров Караганды

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Заявление профсоюза «Жанарту» и Социалистического Движения Казахстана по итогам забастовки шахтеров «АрселорМиттал Темиртау»

 

Поздравляем горняков Шахтинска и Караганды с важной промежуточной победой. Шахтеры «Казахмыса» и АрселорМиттал Темиртау станут примером активной защиты своих трудовых интересов для всех наемных работников Казахстана.

Вместе с тем, в силу ряда причин, не удалось достичь полной победы. Считаем необходимым, рассмотреть эти причины подробней. Лакшми Миттал — очень серьезный противник, он сторонник жесткого контроля над издержками и уже сталкивался с забастовками своих сотрудников в Польше, Чехии и Украине. Его не испугаешь убытками от 4-х дневной забастовки небольшой части его работников. Только угроза серьезных убытков от масштабной и долговременной забастовки, заставит его пойти на уступки.

Для организации подобной забастовки нужны хорошо организованные, решительно настроенные профсоюзы с крупными забастовочными фондами. Как показали события, работники АМТ подобными профсоюзами не располагают. Забастовка не была подготовлена организационно, информационно, финансово. Профсоюз «Жактау» так и не смог организовать забастовку вспомогательных служб стального департамента АМТ. Даже на непрерывно действующих производствах возможна забастовка при условии обеспечения бесперебойной работы основного оборудования. Не было налажено взаимодействие с металлургами «АрселорМиттал Кривой Рог».

Что касается профсоюза угольщиков «Коргау», то председатель данного профсоюза Марат Миргаязов выступил с призывами о прекращении забастовки и написал донос в прокуратуру на активистов «Шахтерской семьи» и Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан. Неужели среди организаторов забастовки нет более достойного кандидата на пост председателя «Коргау»?

Вторая причина – законодательством Казахстана предусмотрена принудительность примирительно-посреднических процедур, предшествующих забастовке. Хотя Международная Организация Труда (МОТ) рекомендовала применять добровольные процедуры примирения и посредничества, добровольный арбитраж. Вот как должны были действовать шахтеры согласно ТК Республики Казахстан:

— Письменно уведомить работодателя о своих требованиях.

— В случае несогласия работодателя потребовать создания примирительной комиссии.

— Если примирительная комиссия не добилась результата потребовать создания трудового арбитража.

— При неудаче трудового арбитража не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о начале забастовки.

Вся процедура чрезвычайно сложна и легко может быть растянута на 30 рабочих дней, то есть на 6 недель. Ни разу за всю историю забастовочного движения Казахстана эта процедура не была соблюдена.

Сравним с процедурой объявления забастовки в Германии. Забастовка объявляется по результатам тайного голосования. Каждый работник получает две карточки для голосования: красную и зеленую. Если при подсчете голосов набирается свыше 70% красных карточек, решение о забастовке считается принятым, начать забастовку можно в любой момент. Разница в подходе очевидна, как и разница в уровне оплаты труда.

Каждая из состоявшихся казахстанских забастовок, в любой момент могла быть признана незаконной. В случае продолжения незаконной забастовки, для организаторов и агитаторов предусмотрена уголовная ответственность, для рядовых участников — дисциплинарные взыскания (вплоть до увольнения) и возмещение убытков работодателю. Именно за призывы к продолжению забастовки, признанной судом незаконной, и отбывает наказание профсоюзный активист Нурбек Кушакбаев.

Глава 16 Трудового Кодекса РК, определяющая порядок объявления забастовки — это кандалы для казахстанского рабочего движения. Фактически она лишает работников права на забастовку. Необходимо добиться законодательного изменения процедуры объявления забастовки в соответствии  с общепринятой мировой практикой. Предлагаем включать упрощение процедуры объявления забастовки в список требований при каждом трудовом конфликте. Кроме того, не лишне вспомнить кто «осчастливил» нас подобными законами.

Всякий раз, когда вы голосуете за президента Назарбаева или за кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан» вы голосуете за репрессии в отношении организаторов и активистов забастовочного движения, за продажно-запуганные, выхолощенные «профсоюзы», за очередное повышение пенсионного возраста.

 

Политсовет Социалистического Движения Казхахстана

Центральный комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дурак Иванович написал 19.12.2017 18:13
Вот пишут: "Миттал не скрывает, что подкупал высших чиновников в разных странах. "
www.buffett.ru/rich/mittal
Этот индиец Лакшми Миттал уголовник, однако! Руководство Казахстана продажно, однако! Оно просрало, продало ключевые предприятия иностранцам, изменило Родине! Вышку дадут Назарбаеву и его подельникам, когда будут судить их по законам СССР.
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(без названия)
!!!QQQ!!!OQQ!TOTJA!&&& написал 19.12.2017 01:16
"Вместе с тем, в силу ряда причин, не удалось достичь полной победы. Считаем необходимым, рассмотреть эти причины подробней. Лакшми Миттал &#8212; очень серьезный противник, он сторонник жесткого контроля над издержками и уже сталкивался с забастовками своих сотрудников в Польше, Чехии и Украине. Его не испугаешь убытками от 4-х дневной забастовки небольшой части его работников. Только угроза серьезных убытков от масштабной и долговременной забастовки, заставит его пойти на уступки."
- Таки, если честно - митлас совершенно непобедим, потому, что его пеРдставители, если останавливаются в гостиницах, то с-сут не в туалете а в вазоны с фикусами! То таки да! Их ничем не испугаешь! То таки да!
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