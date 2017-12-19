Официальное видео перехвата НЛО

Тут, как говорится, без комментариев. Видео было сделано в августе 2004 года. 2 пилота взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего и сопровождали неизвестный объект в воздухе. На видеозаписи слышны разговоры пилотов, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.
17 декабря, стало известно, что Пентагон в 2007 году по указанию американского конгресса запустил неофициальную программу для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщал журнал Politico со ссылкой на «многочисленные источники». По информации журнала, оборонное ведомство США потратило на проект более $20 млн. Ассигнования освоила американская компания космических технологий и господрядчик Bigelow Aerospace.
Видимо, чтобы оправдать расходование средств, Пентагон обнародовал это видео.
Хотелось бы заслушать представителей РПЦ, Ватикана и др. А заодно поинтересоваться, что думают об этом внешнеполитические ведомства - не окажется ли вся внешняя политика мировых держав детской игрой в песочнице?
А.Б.
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Рудольф написал 19.12.2017 18:55
и наслаждаются жизнью написал 19.12.2017 18:09
........ . . написал 19.12.2017 02:35
непонятно зачем вообще скрывать наличие нло. ну летают и что, полезно иметь в виду и все. неплохо бы еще узнать какой у пришельцев политический строй и где они берут прорву энергии.
Политический строй - нет никакой политики - просто живут - наслаждаются жизнью - трудятся и развивают науку...- развитый социализм - от каждого по способностям - каждому по мере возможностей общества..
Откуда берут энергию - ну уж не из нефти и газа - набирают от солнца - а так в малых дозах используют БТГ - те что на земле пока запрещены...
просто в точку написал 19.12.2017 18:00
сказано супер - просто в точку !
Наука и труд - вот основной источник процветания и прогресса !
ждем комментов от рпц
вася забаненный написал 19.12.2017 13:58
Лис написал 19.12.2017 09:34
СтарпЁр написал 19.12.2017 07:56
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А заслушивать Ватикан и РПЦ нет надобности, потому как и так понятно, что чем больше непоняток и тумана, тем толще божьи слуги и их кошельки, тем мощнее должна быть религиозная обработка и ее финансирование.
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Голос Джельсомино написал 19.12.2017 05:42
......... . . написал 19.12.2017 02:38
........ . . написал 19.12.2017 02:35
гоблен написал 19.12.2017 01:49
По-моему рЫдактор ответил на все твои вопросы, абиззяна. Прости - евроабиззяна.
Гораций, написал 19.12.2017 00:59
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 19.12.2017 00:51