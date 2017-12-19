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Московский листок

Официальное видео перехвата НЛО

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 12

Тут, как говорится, без комментариев. Видео было сделано в августе 2004 года. 2 пилота взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего и сопровождали неизвестный объект в воздухе. На видеозаписи слышны разговоры пилотов, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться. 

17 декабря, стало известно, что Пентагон в 2007 году по указанию американского конгресса запустил неофициальную программу для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщал журнал Politico со ссылкой на «многочисленные источники». По информации журнала, оборонное ведомство США потратило на проект более $20 млн. Ассигнования освоила американская компания космических технологий и господрядчик Bigelow Aerospace.

Видимо, чтобы оправдать расходование средств, Пентагон обнародовал это видео.

Хотелось бы заслушать представителей РПЦ, Ватикана и др. А заодно поинтересоваться, что думают об этом внешнеполитические ведомства - не окажется ли вся внешняя политика мировых держав детской игрой в песочнице?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Рудольф написал 19.12.2017 18:55
Слетали на Луну, отловили инопланетян,... ну уж эти ушлые американцы!
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они просто живут
и наслаждаются жизнью написал 19.12.2017 18:09
(без названия)
........ . . написал 19.12.2017 02:35
непонятно зачем вообще скрывать наличие нло. ну летают и что, полезно иметь в виду и все. неплохо бы еще узнать какой у пришельцев политический строй и где они берут прорву энергии.
Политический строй - нет никакой политики - просто живут - наслаждаются жизнью - трудятся и развивают науку...- развитый социализм - от каждого по способностям - каждому по мере возможностей общества..
Откуда берут энергию - ну уж не из нефти и газа - набирают от солнца - а так в малых дозах используют БТГ - те что на земле пока запрещены...
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Хотелось бы заслушать представителей РПЦ
просто в точку написал 19.12.2017 18:00
Хотелось бы заслушать представителей РПЦ, Ватикана и др -
сказано супер - просто в точку !
Наука и труд - вот основной источник процветания и прогресса !
ждем комментов от рпц
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(без названия)
вася забаненный написал 19.12.2017 13:58
Бред. Объект двигается относительно облаков ,но абсолютно не меняет скорость относительно самолета и видеокамеры. По моему,это муха на внутренней стороне стекла кабины пилота,причем имеет лапки и характерно вертится...)))
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(без названия)
Лис написал 19.12.2017 09:34
Красиво летит.Ждать от тухлой архаики типа РПЦ и Ватикана каких то комментариев просто бесполезно.Если признать что во Вселенной миллиарды развитых цивилизаций,который совсем не по "образу и подобию",то нафига все эти аферисты нужны?Их комиксы даже в макулатуру не примут.
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Чо только не нарисуют ...
СтарпЁр написал 19.12.2017 07:56
и чо только не наснимают, чтоб военный бюджет раздуть ...
*
А заслушивать Ватикан и РПЦ нет надобности, потому как и так понятно, что чем больше непоняток и тумана, тем толще божьи слуги и их кошельки, тем мощнее должна быть религиозная обработка и ее финансирование.
***
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(без названия)
Голос Джельсомино написал 19.12.2017 05:42
Черт, я только начинаю в видеоредакторах работать, но мог бы сделать гораздо приличнее эту поделку.
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(без названия)
......... . . написал 19.12.2017 02:38
опять же если человеки наконец решат устроить ядерную войну то есть шанс что пришельцы надают пинков и поджопников воюющим сторонам.
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(без названия)
........ . . написал 19.12.2017 02:35
непонятно зачем вообще скрывать наличие нло. ну летают и что, полезно иметь в виду и все. неплохо бы еще узнать какой у пришельцев политический строй и где они берут прорву энергии.
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Re: рЫдактору
гоблен написал 19.12.2017 01:49
https://forum-msk.org/material/news/14111083.html
По-моему рЫдактор ответил на все твои вопросы, абиззяна. Прости - евроабиззяна.
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Есть многое на свете друг
Гораций, написал 19.12.2017 00:59
что и не снилось...
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рЫдактору
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 19.12.2017 00:51
А чего их слушать?Фильм посмотрите о экспедиции адмирала Берда в Антарктиду в 1947г.Ни на один вопрос ответа нет до сих пор(официального).А вопросов много,в том плане куда все это делось,если это делали в 3 Рейхе вообще и в Чехии в частности?И почему в США эти технологии не воплощены,если США получили данные технологии?Ну и т.д.
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Официальное видео перехвата НЛО
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