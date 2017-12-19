Официальное видео перехвата НЛО

Тут, как говорится, без комментариев. Видео было сделано в августе 2004 года. 2 пилота взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего и сопровождали неизвестный объект в воздухе. На видеозаписи слышны разговоры пилотов, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.

17 декабря, стало известно, что Пентагон в 2007 году по указанию американского конгресса запустил неофициальную программу для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщал журнал Politico со ссылкой на «многочисленные источники». По информации журнала, оборонное ведомство США потратило на проект более $20 млн. Ассигнования освоила американская компания космических технологий и господрядчик Bigelow Aerospace.

Видимо, чтобы оправдать расходование средств, Пентагон обнародовал это видео.

Хотелось бы заслушать представителей РПЦ, Ватикана и др. А заодно поинтересоваться, что думают об этом внешнеполитические ведомства - не окажется ли вся внешняя политика мировых держав детской игрой в песочнице?

А.Б.