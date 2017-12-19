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Московский листок

Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов

Опубликовано 19.12.2017 автором в разделе комментариев 30

цивилизация человечество
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов

США обнародовали новую Стратегию национальной безопасности, в которой обвинили Россию в организации «подрывной деятельности», агрессии и попытках «размыть американскую безопасность и процветание», сообщает ТАСС.

Согласно документу, Россия и КНР бросают вызов мощи, влиянию и интересам США. В частности, Россия использует «подрывные меры», чтобы «подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства», демонстрирует готовность нарушать суверенитет других стран, запугивает соседей агрессивным поведением и разрабатывает оружие, способное «угрожать американской критической инфраструктуре и структурам системы командования и управления». 

США утверждают, что риск вооруженного конфликта в евразийском регионе растет из-за растущих военных возможностей, амбиций и просчетов России, а США и Европа будут работать над противодействием российской подрывной деятельности и агрессии.

В свете обнаружения НЛО американскими ВВС все это выглядит, мягко говоря, несовременно.

Официальное видео перехвата НЛО

Мы видим, что безусловно лучшие в мире американские истребители ничего не могут поделать против неизвестного объекта, который явно превосходит их по всем аэродинамическим показателям. И мы прекрасно понимаем, что это не может быть российским летательным аппаратом - РФ отстала от Америки сегодня на целое поколение. Не говоря о КНР, которая в этой сфере еще пытается догнать РФ.

Мотив Пентагона, который пытается оправдаться за непонятное использование средств федерального бюджета, понятен. Но на наших глазах открылся ящик Пандоры. И теперь уже нельзя жить так, как жили до. 

Какая разница, кто главный на планете, если все мы - сборище букашек, которых более высокая цивилизация рассматривает через увеличительное стекло?

По большому счету, Совет безопасности ООН должен немедленно затребовать у США все имеющиеся у них материалы по этой теме. И должен обратиться к другим странам, которые могут располагать аналогичными материалами. 

Да, в течение длительного времени некие неизвестные нам внешние силы не предпринимали вообще никаких попыток вмешиваться в нашу жизнь. Или вмешивались так, что мы не ощущали этого вмешательства. 

Но могут ли ответственные правительства сегодня делать вид, что вообще ничего не было? И продолжать вести себя, как и за сотни и тысячи лет до того?

Как минимум, необходимо многократно усилить ассигнования как на исследования космоса, так и на усовершенствование земной техники. Мы столкнулись - нет, еще не с угрозой, но с неким цивилизационным вызовом. Для ответа на который не достаточно ресурсов одной, даже очень мощной страны - возможно, даже ресурсов группы стран. Возможно речь идет о ресурсах всей планеты - технологических, интеллектуальных, финансовых в конце концов.

Потому что если этого не сделать, то вполне вероятно мы столкнемся с ситуацией, когда уже вообще ничего не сможем совершать по своей воле.

ООН должна создать комиссию по изучению этого явления, и задачей этой комиссии должна стать выработка рекомендаций для всего человеческого сообщества. 

Развитые страны должны объединить свои научно-исследовательские и технологические возможности для резкого скачка в технике - как минимум, для создания летательных аппратов, способных предотвратить любую угрозу в любой зоне околоземного пространства, и создать систему постоянного мониторинга ситуации в ближнем космосе. 

Ну и сугубо земные проблемы освоения поверхности хотя бы нашей планеты - это тоже приоритет. Как можно говорить о контрлле за планетой, если существуют колоссальные территории, вообще не освоенные людьми? 

У человечества до сих пор нет магистрали, связывающей части крупнейшего материка, Евразии. Почему бы президенту России не предложить разрядить отношения с США, объединившись дя реализации действительно гигантсткого планетарного проекта - моста через Берингов пролив, соединившего бы по суше Старый и Новый свет? Ну и естественно создания трансконтинентальной магистрали от Чукотки до Португалии, поскольку в противном случае такой мост просто не имеет смысла. 

И таких континентальных проектов должно быть много - не один. Планета должна стать единой не только в плане обращения денег, но и быть единым транспортным механизмом, и единым производственным комплексом. У всей планеты должна появиться общая идея. Основанная на противопоставлении: мы и они.

Я не уверен, что это возможно при существующих общественно-экономических отношениях, при капиталистическом способе производства и при частном способе присвоения общего богатства. Транснациональные корпорации являются прообразом планетарных экономических структур, но цель их существования - это прибыль и несоразмерное присвоение этой прибыли. Общечеловеческая задача не может подменяться конкуренцией монополий и борьбой за прибыль.

Вот представим себе, что в разгаре какого-то проекта какая-нибудь компания "Симменс" отзывает свои двигатели из-за неправомерного их использования... Да, буржуазное право вполне универсально, но есть нечто, что выше права - это интересы человечества как такового.

Революция в человеческих отношениях, от устройства государств до форм собственности оказывается уже не фантазией маргиналов вроде меня, а делается условием продолжения существования человеческого рода. По крайней мере его независимого и самостоятельного развития.

Будущее на пороге, а мы совершенно не готовы его встретить во всеоружии. И если не станем готовиться, то - смотрите судьбу индейцев Северной Америки или аборигенов Австралии. А может и хуже. Здесь самое страшное - мы не знаем! Мы по сути ничего не знаем!

Безответственное незнание сегодня - это преступление перед человечеством. 



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Всего комментариев к статье: 30
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(без названия)
entre autres choses написал 19.12.2017 18:33
Бизонов, конечно, жалко. Хотя шкуры их хороши! Гораздо лучше жидо- бандеровских шкур, пасущихся и непомерно смердящих на сайте.
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чОбанову Муфлон Архарычу
доктор жЫдо/хохло/камуняко/барановедов ДальССкий/ написал 19.12.2017 16:39
По-прощЕе надыть быть, чобанов. По-прощЕе...
Замени шкуры бизонов на баранью мерлушку, и будет тебе шастя!
Да, Козерогыч, а что по-этому фэйкарю твоя чревовещательница лина сцаванская булькает?
Давай, тисни еЁ оракульствования в своей личной газетЁнке = посмеемся!
Новый Год скоро!
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И на финал, по любасу придется возвращать....
Очковтиратель ЕбНЛО написал 19.12.2017 16:14
Значит перед угрозой исчезновения человечество должно быть вместе, правда не совсем понятно в каком?
Реальных угроз извне нет, как и доказательств существования бога.
А вот доказательства мерзости человеческой деятельности имеются в неограниченном количестве.
Ну как нам быть, ну как теперь нам быть,
Кого теперь любить, кого тепеерь любить!?
Пойти за Русским Миром и его скрепами, а напомню это умерщвление себе подобных в миллионном масштабе под руководством большевиков, это постоянное вранье по любому поводу и полная экономическая нестабильность всегда и везде где русские начинают руководить, а единственное желание это украсть:
Крым, турбины у Симменса, рецепт пельменей у дунган.....
Думаю не пройдет эта фишка!
И на финал, по любасу придется возвращать Сибирь, Дальний, Кавказ, Карелию, Приазовье, Причерноморье, Прикаспийской землицы тож.
Можно конечно работать, но некоторые предпочитают не мытьем, так катанием - Угрожать как Путин, Попрошайничать как Явлинский, Ныть как Зюганов, Пытаться повесить Лапшу на Уши как Баранов.....
Работайте животные и будет теплое стойло и полное корыто, ну и немного секса!
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Re: Если это оплаченный материал, то ладно
гоблен написал 19.12.2017 15:56
Да, материал оплачен представителями Альфа-Центавра в космобаксах.
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Re: Автор шутит? Евгению11
Крамольник написал 19.12.2017 14:49
Любезный! Читаем пророческие слова Библии с описанием так называемых "последних дней этой системы вещей". Людям станут доступны данные, которые сметут все правительства во всех странах мира. И чему вы удивляетесь? Если вы не желаете верить в то, что произойдет, можете и дальше не верить. Только то, чему суждено быть, произойдет в не зависимости от того, верите ли вы в это или не верите.
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(без названия)
Крамольник написал 19.12.2017 14:43
Как говорил Бернард Шоу:"Патриотизм есть, главным образом, уверенность в том, что данная страна является лучшей в мире, потому что вы в ней родились. Вы никогда не будете жить в спокойном мире, пока не выбьете патриотизм из человеческого рода". И до тех пор, пока каждая страна, включая и США, и Россию, и любые страны, считает себя самой лучшей в мире, не будет в этом мире никаких изменений. А там придут те, кого когда-то презрительно называли "космополитами", и покажут человечеству, "кто во Вселенной хозяин".
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(без названия)
Лис написал 19.12.2017 14:33
Конечно уверен.Не получится только у тех кто считает себя "Хозяевами жизни".Они обречены на вымирание.Вселенная всегда мстит тем кто пытается загнать ее в рамки аксиом.
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Re: Лис написал 19.12.2017 12:19
Петров написал 19.12.2017 14:22
"И не надо никого устранять-нужно всего лишь оставаться Человеком."
============================================
"всего лишь"!!!!
Вы уверены, что у многих это получится?
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дас совсем слился сайт.
многоходовочкин написал 19.12.2017 14:03
сколь новостей смогли тут проглядеть!
живите ж тыщу лет товарищ путин!
растите рейтинг на крови!
далее проза
путин поднимал рейтинг тремя способами -
терактами, спортом и войнами. пробует и сейчас.
на днях прошла информация о предотвращенном теракте в Петербурге.
попробуем разобраться.
Что делают агенты ЦРУ(шпионы) в великой Раиссее?
Их не сажают, не выгоняют - их благодарят!
Обеспечить безопасность территории от иностранных шпионов спецслужбы эрэф и не собираются,
а почему? вывод очевиден - Петербург более не Россия.
ФСБ не обязано выдворять агентов ЦРУ из Сомали, Парагвая, и других нероссиянских территорий
(включая Петербург). За прикрытием пятой точки воспевая ЦРУ этот казус упустили.
Напрашивается и вывод замыливания и подмазывания ЦРУ(которых вчера ругали)-
поднять рейтинг "рязанским сахаром"(Волгодонск, улица Гурьянова в Москве-1999) не удастся.
ЦРУ контролирует передвижение и пообещало в случаях взрывов инфу опубликовать.
Пришлось наспех лепить легенду и целовать ЦРУ ручки.
(один высланный чурка выданный за папашу некого ЕФИМОВА чего стоит!).
как еще(кроме взрывов домов) товарищ путин умеет поднимать рейтинг?
проведениями пышных празднеств - но от Олимпиады дорогих россиян отстранили.
осталась маленькая победоносная война.
где и с кем? в сирии не вышло.
вот и вторая новость пропущенная путинистом Барановым-
вывод миссии ОБСЕ с Донбасса. И сразу - обстрел поселка Новолуганское.
Отсюда и кипеж поднятый в лугандонии. Плотницкий бандит и моментом просек - дело пахнет керосином!
Будет ли очередная война с Украиной маленькой и победосной, способной поднять рейтинг самозадвиженца пукина?
скорее обогадится и поднимет рейтинг Вальцмана. сейчас состояние ВСУ не то что весной 2014го,
какой Киев? все ихтамнеты закончатся прежде чем сумеют взять Мариуполь.
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Автор шутит?
Евгений11 написал 19.12.2017 13:37
> Мы столкнулись - нет, еще не с угрозой, но с неким цивилизационным вызовом. Для ответа на который не достаточно ресурсов одной, даже очень мощной страны - возможно, даже ресурсов группы стран. Возможно речь идет о ресурсах всей планеты - технологических, интеллектуальных, финансовых в конце концов.
.
Если А.Б. шутит, то можно было бы и поумнее что придумать.
Если это оплаченный материал, то ладно. В процессе мохгового штурма в поисках новых идей допустимо и чушь сморозить.
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Re: Казаряну
Землянин написал 19.12.2017 12:43
"над зданием по ул.Московян 31 появилось какое-то свечение, и тут же женщины рядом начали вести на эту тему многозначительные разговоры"..
.
У нас над головой регулярно появлялись три вращающихся круга. Все настолько к этому привыкли, что никаких разговоров не было. Это земные товарищи какую-то новую технику отрабатывали.
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Баранов, так лучше
Правдорубченко написал 19.12.2017 12:42
матюги не красят, право же.
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Левон Георгиевич Казарян
Лис написал 19.12.2017 12:19
А если "инопланетяне" с самого начала живут вместе с нами на "нашей" планете? Не являются ли судорожные метания богатых психопатов тому доказательством.Мнить себя "богами" а потом упс! и все иллюзии исчезли.Оказывается ты такой же как и все.Клево,да.И не надо никого устранять-нужно всего лишь оставаться Человеком.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 19.12.2017 12:04
Инопланетянин написал 19.12.2017 10:44
С чего это автор решил, что видео с инопланетянами не фальшивка? Было уже много выступлений и предсказаний того, что для управления толпой будет введен термин угрозы от инопланетян.
- - - - - - -
Идеологически "инопланетяне" нужны Западу для "плюрализма".
.
А прагматические цели распространения баек об "инопланетянах" и НЛО:
.
- довести до сведения, что все человечество находится под наблюдением и угрозой, однако переведя стрелки на фиктивного субъекта. В действительности, продвинутые до фантастичности технологии скрытой тотальной слежки (вплоть до дистанционного чтения мыслей) и индивидуальных репрессий (посредством психофизического оружия) находятся в руках Мирового Правительства. И если люди думают, что за ними следят инопланетяне, то для них должен поблекнуть тот факт, что следит и, например, АНБ, о чем им сказал Сноуден,
.
- привить населению планеты обезоруживающую его безответственность. Ведь осознание того, что лишь человек представляет разумную жизнь и одинок во Вселенной, влечет вывод о том, что мироздание препоручено ему. И тем самым - необъятную ответственность. С таким человеком трудно сладить нечестивой власти. Другое дело, если люди верят, будто являются игрушкой для невероятно могущественных "инопланетян", а Космос не запустеет и без человечества. Тогда и с нечестивой власти взятки гладки.
.
Соответственно, посредством упомянутых выше различных технологий фабрикуются публичные и индивидуальные феномены и иллюзии, которые приписываются "инопланетянам", причем с "подтанцовкой" в окружении человека, которому хотят промыть мозги. Например, лет 5 назад, когда я шел по пр.Месропа Маштоца вверх от кафе "Козырек", напротив Оперы, слева, над зданием по ул.Московян 31 появилось, насколько помню, какое-то свечение, и тут же женщины рядом начали вести на эту тему многозначительные разговоры, не просто удивляясь, что это, а, похоже, будучи наготове. Но такой фокус можно проделать разными способами, включая нейротехнологии, то есть - проецирование иллюзий в мозг человека.
.
Так что для исчезновения "инопланетян" нужно устранить западную цивилизацию.
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Издевается, гадюка, а над кем, непонятно
Букашка написал 19.12.2017 11:59
"Какая разница, кто главный на планете, если все мы - сборище букашек".
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(без названия)
Лис написал 19.12.2017 11:23
Это только в больных фантазиях голливудских режиссеров и аферистов в рясах все инопланетяне обязательно кровожадные маньяки из их любимых комиксов,которые "всенародноизбранный" президент Путин не считает экстремистскими.Религия уже давно интеллектуальный банкрот как и Капитализм,который взял и умер в 1976 году.
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Все намного проще...
Тов.Тамсямский написал 19.12.2017 11:21
Я не специалист по видео и кино, но заранее могу сказать что все это фигня. Ну не будут инопланетяне податься с пиндосовской авиацией! Дело даже не в том, что цивилизация, освоившая межзвездные сообщения не может быть по определению ни колонизаторской ни эксплуататорской, в противном случае она уничтожила бы самое себя гораздо раньше - и то, что мы не видим достоверных признаком галактических цивилизаций, как ни грустно, служит косвенным подтверждением правоты Алисы Розенбаум (нет, это не дочка Розенбаума). Просто для цивилизации такого уровня Земля и те полуразумные существа, что ее населяют в принципе не может представлять интереса.
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(без названия)
Инопланетянин написал 19.12.2017 10:44
С чего это автор решил, что видео с инопланетянами не фальшивка? Было уже много выступлений и предсказаний того, что для управления толпой будет введен термин угрозы от инопланетян.
С другой стороны, если инопланетяне действительно имеют планы уничтожить хомо, то в этом им следует только помочь, т.к. такого никчемного, ничтожного, тупого и бесперспективного, и крайне вредного для окружающей среды, вида нет. Так что если инопланетяне обратятся ко мне за консультационным советом - несомненно подскажу.
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Да здравствует Мировая Коммунистическая Революция!!!
Лис написал 19.12.2017 10:22
Богатые психопаты-это враги всего прогрессивного Человечества.Их интересует только сохранение своего статус-кво.Они специально тормозят любое развитие.
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(без названия)
Schlosser написал 19.12.2017 10:19
Не удивлюсь, если это будет очередной пендосовский обман, как теракты 11 сентября и высадка пендосов на Луну.
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