Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов

США обнародовали новую Стратегию национальной безопасности, в которой обвинили Россию в организации «подрывной деятельности», агрессии и попытках «размыть американскую безопасность и процветание», сообщает ТАСС.

Согласно документу, Россия и КНР бросают вызов мощи, влиянию и интересам США. В частности, Россия использует «подрывные меры», чтобы «подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства», демонстрирует готовность нарушать суверенитет других стран, запугивает соседей агрессивным поведением и разрабатывает оружие, способное «угрожать американской критической инфраструктуре и структурам системы командования и управления».

США утверждают, что риск вооруженного конфликта в евразийском регионе растет из-за растущих военных возможностей, амбиций и просчетов России, а США и Европа будут работать над противодействием российской подрывной деятельности и агрессии.

В свете обнаружения НЛО американскими ВВС все это выглядит, мягко говоря, несовременно.

Официальное видео перехвата НЛО

Мы видим, что безусловно лучшие в мире американские истребители ничего не могут поделать против неизвестного объекта, который явно превосходит их по всем аэродинамическим показателям. И мы прекрасно понимаем, что это не может быть российским летательным аппаратом - РФ отстала от Америки сегодня на целое поколение. Не говоря о КНР, которая в этой сфере еще пытается догнать РФ.

Мотив Пентагона, который пытается оправдаться за непонятное использование средств федерального бюджета, понятен. Но на наших глазах открылся ящик Пандоры. И теперь уже нельзя жить так, как жили до.

Какая разница, кто главный на планете, если все мы - сборище букашек, которых более высокая цивилизация рассматривает через увеличительное стекло?

По большому счету, Совет безопасности ООН должен немедленно затребовать у США все имеющиеся у них материалы по этой теме. И должен обратиться к другим странам, которые могут располагать аналогичными материалами.

Да, в течение длительного времени некие неизвестные нам внешние силы не предпринимали вообще никаких попыток вмешиваться в нашу жизнь. Или вмешивались так, что мы не ощущали этого вмешательства.

Но могут ли ответственные правительства сегодня делать вид, что вообще ничего не было? И продолжать вести себя, как и за сотни и тысячи лет до того?

Как минимум, необходимо многократно усилить ассигнования как на исследования космоса, так и на усовершенствование земной техники. Мы столкнулись - нет, еще не с угрозой, но с неким цивилизационным вызовом. Для ответа на который не достаточно ресурсов одной, даже очень мощной страны - возможно, даже ресурсов группы стран. Возможно речь идет о ресурсах всей планеты - технологических, интеллектуальных, финансовых в конце концов.

Потому что если этого не сделать, то вполне вероятно мы столкнемся с ситуацией, когда уже вообще ничего не сможем совершать по своей воле.

ООН должна создать комиссию по изучению этого явления, и задачей этой комиссии должна стать выработка рекомендаций для всего человеческого сообщества.

Развитые страны должны объединить свои научно-исследовательские и технологические возможности для резкого скачка в технике - как минимум, для создания летательных аппратов, способных предотвратить любую угрозу в любой зоне околоземного пространства, и создать систему постоянного мониторинга ситуации в ближнем космосе.

Ну и сугубо земные проблемы освоения поверхности хотя бы нашей планеты - это тоже приоритет. Как можно говорить о контрлле за планетой, если существуют колоссальные территории, вообще не освоенные людьми?

У человечества до сих пор нет магистрали, связывающей части крупнейшего материка, Евразии. Почему бы президенту России не предложить разрядить отношения с США, объединившись дя реализации действительно гигантсткого планетарного проекта - моста через Берингов пролив, соединившего бы по суше Старый и Новый свет? Ну и естественно создания трансконтинентальной магистрали от Чукотки до Португалии, поскольку в противном случае такой мост просто не имеет смысла.

И таких континентальных проектов должно быть много - не один. Планета должна стать единой не только в плане обращения денег, но и быть единым транспортным механизмом, и единым производственным комплексом. У всей планеты должна появиться общая идея. Основанная на противопоставлении: мы и они.

Я не уверен, что это возможно при существующих общественно-экономических отношениях, при капиталистическом способе производства и при частном способе присвоения общего богатства. Транснациональные корпорации являются прообразом планетарных экономических структур, но цель их существования - это прибыль и несоразмерное присвоение этой прибыли. Общечеловеческая задача не может подменяться конкуренцией монополий и борьбой за прибыль.

Вот представим себе, что в разгаре какого-то проекта какая-нибудь компания "Симменс" отзывает свои двигатели из-за неправомерного их использования... Да, буржуазное право вполне универсально, но есть нечто, что выше права - это интересы человечества как такового.

Революция в человеческих отношениях, от устройства государств до форм собственности оказывается уже не фантазией маргиналов вроде меня, а делается условием продолжения существования человеческого рода. По крайней мере его независимого и самостоятельного развития.

Будущее на пороге, а мы совершенно не готовы его встретить во всеоружии. И если не станем готовиться, то - смотрите судьбу индейцев Северной Америки или аборигенов Австралии. А может и хуже. Здесь самое страшное - мы не знаем! Мы по сути ничего не знаем!

Безответственное незнание сегодня - это преступление перед человечеством.