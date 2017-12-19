Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый во взятках и легализации денег, отказался участвовать в прениях сторон в суде и попросил суд его оправдать, передает "Интерфакс".

"Я присоединяюсь к адвокату", - сказал Хорошавин на заседании в Южно-Сахалинском городском суде после того как его адвокат Ольга Артюхова попросила суд оправдать экс-губернатора по всем эпизодам. По мнению защиты, Хорошавин должен быть оправдан по всем вменяемым ему эпизодам взяток и легализации денежных средств из-за отсутствия доказательств его вины и обвинения, выстроенного "на домыслах и предположениях".

Адвокат также попросила суд учесть многочисленные госнаграды Хорошавина и положительные характеристики, данные свидетелями экс-главе региона в ходе судебного следствия.

Гособвинение ранее затребовало для Хорошавина по совокупности 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Прокурор попросил признать Хорошавина виновным по ст. 290 УК (восемь эпизодов получения взятки) и ст. 174 УК (легализация денежных средств), а также лишить его госнаград и возможности занимать чиновничьи должности.

В мае 2016 года у Хорошавина изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей — квартиры, автомобили, наличные деньги и драгоценности. При этом совокупный доход семьи Хорошавина за восемь лет составил чуть более 55 миллионов рублей.