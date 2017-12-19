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Московский листок

Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 2

Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый во взятках и легализации денег, отказался участвовать в прениях сторон в суде и попросил суд его оправдать, передает "Интерфакс".

"Я присоединяюсь к адвокату", - сказал Хорошавин на заседании в Южно-Сахалинском городском суде после того как его адвокат Ольга Артюхова попросила суд оправдать экс-губернатора по всем эпизодам. По мнению защиты, Хорошавин должен быть оправдан по всем вменяемым ему эпизодам взяток и легализации денежных средств из-за отсутствия доказательств его вины и обвинения, выстроенного "на домыслах и предположениях".

Адвокат также попросила суд учесть многочисленные госнаграды Хорошавина и положительные характеристики, данные свидетелями экс-главе региона в ходе судебного следствия.

Гособвинение ранее затребовало для Хорошавина по совокупности 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Прокурор попросил признать Хорошавина виновным по ст. 290 УК (восемь эпизодов получения взятки) и ст. 174 УК (легализация денежных средств), а также лишить его госнаград и возможности занимать чиновничьи должности.

В мае 2016 года у Хорошавина изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей — квартиры, автомобили, наличные деньги и драгоценности. При этом совокупный доход семьи Хорошавина за восемь лет составил чуть более 55 миллионов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
В лад написал 19.12.2017 15:53
1.1 млд.=Прямо герой труда! Прокурору респект и дальнейших "творческих успехов" на непаханом поле коррупции РФ.
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О..."неприкосновенный" !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 19.12.2017 12:24
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
О...неужто это,т ЧЛЕН...
из т.н. "НЕПРИКОСНОВЕННЫХ" ?
* Из новой касты ПАРАЗИТОВ...
` ` ` ` `
>СТАТЬЯ:Российская верхушка
взрастила из чиновников касту
неприкосновенных.От 18-12-17;
>САЙТ:pandoraopen.ru Вр.14:37;
` ` ` ` ` ` ` ` `
КТО такие в России - ЧЛЕНЫ полит-
"элиты"? А это...ЧЛЕНЫ из состава
т.н."российскОЙ" власти-"МАСТИ"=
П А Р А З И Т Ы !!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-12-17.
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