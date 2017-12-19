Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей

Задолженность россиян по выплатам алиментов на содержание малолетних детей превысила 100 миллиардов рублей, заявила судья Татьяна Назаренко во вторник на пленуме Верховного суда.
"На данный момент общая задолженность составляет более 100 млрд рублей", - цитирует Назаренко Интерфакс.
По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространённой категорией дел в сфере семейного законодательства.
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Крамольник написал 19.12.2017 14:35
стоик1061 написал 19.12.2017 12:44
....... . . написал 19.12.2017 11:51