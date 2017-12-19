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Московский листок

Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 3

Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей

Задолженность россиян по выплатам алиментов на содержание малолетних детей превысила 100 миллиардов рублей, заявила судья Татьяна Назаренко во вторник на пленуме Верховного суда.

"На данный момент общая задолженность составляет более 100 млрд рублей", - цитирует Назаренко Интерфакс.

По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространённой категорией дел в сфере семейного законодательства.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Начисление алиментов
Крамольник написал 19.12.2017 14:35
Алиментщику выгоднее работать в какой-нибудь низкооплачиваемой сфере, с заработной платы в которой выплачивать алименты, чем быть безработным. В случае безработицы ему начисляются алименты из так называемой "средней заработной платы по России", которая во многих случаях оказывается выше заработной платы алиментщика по его месту работы. Вот такой законодательный парадокс существует в законодательстве нынешней России.
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(без названия)
стоик1061 написал 19.12.2017 12:44
пока у власти аморальные сортирные Карлики - Россия будет болеть?
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(без названия)
....... . . написал 19.12.2017 11:51
возможно это просто очень большие штрафные проценты накручиваемые за несвоевременную выплату а не алименты как таковые.
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