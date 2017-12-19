13% россиян не занимались сексом в 2017 году

Каждый восьмой россиянин (13%) в уходящем 2017 году не занимался сексом. К такому выводу пришли специалисты проекта "Здоровье" компании Mail.Ru проанализировав результаты опроса, в котором приняли участие 15 тысяч наших сограждан в возрасте от 24 до 45 лет.
При этом, больше половины респондентов признались, что секса им не хватает. Каждого третьего опрошенного все в интимной жизни устраивает.
Несколько раз в месяц в течение года сексом занимались 42% респондентов. Несколько раз в неделю – 40% респондентов. Лишь 5% жителей России занимаются сексом раз в день или еще чаще.
68% опрошенных заявили, что на протяжении года у них был постоянный сексуальный партнер. Чуть больше 11% респондентов сменили партнера. Довольно свободными в половых связях оказались 8% (у них за год было три—пять партнеров), а у 2% в 2017 году было пять—десять партнеров. При этом три четверти опрошенных не практикуют секс на одну ночь. С каждым пятым это случалось хотя бы раз, для 2% это нормальная практика.
Почти 84% опрошенных на вопрос об изменах ответили твердое «нет» - не изменяли сами и не подозревали в этом партнера. Вместе с тем, 16% признались, что изменяли, и полагают, что по отношению к ним поступили так же.
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Очковтиратель ЕбНЛО написал 19.12.2017 16:17
Еврейсккую пасзу отмечаем
Хер одет ,а дырка нет
Прально
Делаем .....
В лад написал 19.12.2017 15:44
правофланговый написал 19.12.2017 15:18
CHIPOLINO написал 19.12.2017 14:52
вот так оно! написал 19.12.2017 13:52
стоик1062 написал 19.12.2017 12:47
песионер написал 19.12.2017 12:28
отец Пигидий написал 19.12.2017 12:21
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"Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю... ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ БЫЛО ОПАСНО ДЛЯ ПАРТИИ, И ПАРТИЯ ПОСТАВИЛА ЕГО СЕБЕ НА СЛУЖБУ" ("1984").
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Зуб даю, что 13%, которые не занимались сексом в 2017 году - это настоящие боевые патриоты. А 5% - извращенцы, мерзкая пятая колонна
........ . . написал 19.12.2017 11:45
крестьянин написал 19.12.2017 11:39