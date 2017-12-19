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Московский листок

13% россиян не занимались сексом в 2017 году

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 10

13% россиян не занимались сексом в 2017 году

Каждый восьмой россиянин (13%) в уходящем 2017 году не занимался сексом. К такому выводу пришли специалисты проекта "Здоровье" компании Mail.Ru проанализировав результаты опроса, в котором приняли участие 15 тысяч наших сограждан в возрасте от 24 до 45 лет.

При этом, больше половины респондентов признались, что секса им не хватает. Каждого третьего опрошенного все в интимной жизни устраивает.

Несколько раз в месяц в течение года сексом занимались 42% респондентов. Несколько раз в неделю – 40% респондентов. Лишь 5% жителей России занимаются сексом раз в день или еще чаще.

68% опрошенных заявили, что на протяжении года у них был постоянный сексуальный партнер. Чуть больше 11% респондентов сменили партнера. Довольно свободными в половых связях оказались 8% (у них за год было три—пять партнеров), а у 2% в 2017 году было пять—десять партнеров. При этом три четверти опрошенных не практикуют секс на одну ночь. С каждым пятым это случалось хотя бы раз, для 2% это нормальная практика.

Почти 84% опрошенных на вопрос об изменах ответили твердое «нет» - не изменяли сами и не подозревали в этом партнера. Вместе с тем, 16% признались, что изменяли, и полагают, что по отношению к ним поступили так же.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Анальным сексом вынуждены все
Очковтиратель ЕбНЛО написал 19.12.2017 16:17
Нас ***** т , а мы крепчаем
Еврейсккую пасзу отмечаем
Хер одет ,а дырка нет
Прально
Делаем .....
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Re: правофланговый
В лад написал 19.12.2017 15:44
Конечно считается, а иначе за что "наше" правительство получает зарплату?
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(без названия)
правофланговый написал 19.12.2017 15:18
А онанизм считатеся ли занятием сЕксом или не считается ?
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(без названия)
CHIPOLINO написал 19.12.2017 14:52
Мыло.РУ Там великие спецы, впрочем, как и везде у нас. Ну, а теперь разделите все это на ШАШНАЦАТЬ.....
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(без названия)
вот так оно! написал 19.12.2017 13:52
интересно провести такой опрос среди галицийских рогулих,которые трудятся на обочинах российских дорог.как бы они его восприняли?
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(без названия)
стоик1062 написал 19.12.2017 12:47
сортирный Карлик пример во всем - занимался сексом со щукой 2 часа - потом убил, чтобы больше ни с кем не изменяла ему?
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Re:
песионер написал 19.12.2017 12:28
А ,у презилента случаем,нет полового голода?
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(без названия)
отец Пигидий написал 19.12.2017 12:21
"5% жителей России занимаются сексом раз в день или еще чаще" - думаю, что это враги беснуюся, заменяя сексом духовные скрепы и любовь к вошьдю. Ибо вспомнился Оруэлл:
.
"Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю... ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ БЫЛО ОПАСНО ДЛЯ ПАРТИИ, И ПАРТИЯ ПОСТАВИЛА ЕГО СЕБЕ НА СЛУЖБУ" ("1984").
.
Зуб даю, что 13%, которые не занимались сексом в 2017 году - это настоящие боевые патриоты. А 5% - извращенцы, мерзкая пятая колонна
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(без названия)
........ . . написал 19.12.2017 11:45
те кто занимается сексом стареют быстрее.
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(без названия)
крестьянин написал 19.12.2017 11:39
Переходим на "сказки"-как установили "Английские ученые",вполне подходит для сплетен Малахова,и ему подобным.
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