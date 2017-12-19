13% россиян не занимались сексом в 2017 году

Каждый восьмой россиянин (13%) в уходящем 2017 году не занимался сексом. К такому выводу пришли специалисты проекта "Здоровье" компании Mail.Ru проанализировав результаты опроса, в котором приняли участие 15 тысяч наших сограждан в возрасте от 24 до 45 лет.

При этом, больше половины респондентов признались, что секса им не хватает. Каждого третьего опрошенного все в интимной жизни устраивает.

Несколько раз в месяц в течение года сексом занимались 42% респондентов. Несколько раз в неделю – 40% респондентов. Лишь 5% жителей России занимаются сексом раз в день или еще чаще.

68% опрошенных заявили, что на протяжении года у них был постоянный сексуальный партнер. Чуть больше 11% респондентов сменили партнера. Довольно свободными в половых связях оказались 8% (у них за год было три—пять партнеров), а у 2% в 2017 году было пять—десять партнеров. При этом три четверти опрошенных не практикуют секс на одну ночь. С каждым пятым это случалось хотя бы раз, для 2% это нормальная практика.

Почти 84% опрошенных на вопрос об изменах ответили твердое «нет» - не изменяли сами и не подозревали в этом партнера. Вместе с тем, 16% признались, что изменяли, и полагают, что по отношению к ним поступили так же.