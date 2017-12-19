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Московский листок

Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 2

Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов

МВД и ФСБ смогут получать биометрические данные россиян без их согласия. Об этом говорится в законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который приняла во втором чтении Госдума, сообщают "Ведомости". Биометрическую систему внедрят прежде всего в банках, где клиенты будут проходить первичную идентификацию.

Затем кредитные учреждения будут направлять всю информацию в Единую систему идентификации и аутентификации на портале госуслуг. Система также снимет на видео лицо клиента и запишет его голос. Все данные будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка.

Для этого необходимо лишь ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем - код из эсэмэски и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой. Документ предусматривает передачу данных от оператора биометрической системы идентификации МВД и ФСБ. Порядок их взаимодействия определит правительство.

По словам соавтора законопроекта, председателя совета ассоциации банков «Россия» Анатолия Аксакова, у правоохранителей не будет сплошного доступа к системе. Данные будут предоставлять по запросу, а доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур.

В свою очередь, управляющий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников полагает, что закон разрешает МВД обрабатывать персональные данные без согласия тех, чьи это данные. "Обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе", - отметил он.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Левон Георгиевич Казарян написал 19.12.2017 14:57
Банки и другие официальные учреждения - ширма.
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Госдума враг народа?
? написал 19.12.2017 12:26
Узурпаторы боятся?
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