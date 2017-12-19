Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин

В Нижнем Новгороде задержан вице-спикер областного законодательного собрания Олег Сорокин. По его месту жительства проводятся обыски, сам депутат доставлен на допрос в Следственный комитет.

"По моей информации, Сорокин задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сорокин — один из крупнейших представителей бизнес-сообщества и налогоплательщик. Для всех нас, бизнесменов, это является полной неожиданностью. Я, также будучи бизнесменом, глубоко разочарован", - сообщил РИА Новости депутат Заксобрания Владимир Буланов, который также является представителем городского бизнес-сообщества.

Telegram-канал Mash сообщает, что Сорокин подозревают во взятках от местного бизнесмена. Взятки якобы были получены Сорокиным в 2012 году, когда он занимал пост градоначальника.

Напомним, Сорокин с 2005 по 2010 год являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а затем до 2015 – главой города, избранным из числа депутатов. В 2016 году был избран в областное заксобрание.

В 2013 году депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков опубликовал в своем блоге информацию о владении семьей мэра двумя виллами на Лазурном берегу Франции. Ранее Сорокин не раз подчеркивал, что дома находятся в пользовании. Благодаря помощи анонимного волонтера депутату удалось получить выписки из реестра недвижимости Франции, согласно которым виллы, расположенные в Каннах, принадлежат супруге мэра Элладе Нагорной. При этом ее декларация опубликована не была. Также депутат заявил, что "крепким хозяйственником" и его женой числится 110 компаний, 11 земельных участков, пять квартир, несколько особняков и нежилых помещений, а также яхта и множество элитных иномарок.