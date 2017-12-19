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Московский листок

Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 3

Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин

В Нижнем Новгороде задержан вице-спикер областного законодательного собрания Олег Сорокин. По его месту жительства проводятся обыски, сам депутат доставлен на допрос в Следственный комитет.

"По моей информации, Сорокин задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сорокин — один из крупнейших представителей бизнес-сообщества и налогоплательщик. Для всех нас, бизнесменов, это является полной неожиданностью. Я, также будучи бизнесменом, глубоко разочарован", - сообщил РИА Новости депутат Заксобрания Владимир Буланов, который также является представителем городского бизнес-сообщества.

Telegram-канал Mash сообщает, что Сорокин подозревают во взятках от местного бизнесмена. Взятки якобы были получены Сорокиным в 2012 году, когда он занимал пост градоначальника.

Напомним, Сорокин с 2005 по 2010 год являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а затем до 2015 – главой города, избранным из числа депутатов. В 2016 году был избран в областное заксобрание.

В 2013 году депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков опубликовал в своем блоге информацию о владении семьей мэра двумя виллами на Лазурном берегу Франции. Ранее Сорокин не раз подчеркивал, что дома находятся в пользовании. Благодаря помощи анонимного волонтера депутату удалось получить выписки из реестра недвижимости Франции, согласно которым виллы, расположенные в Каннах, принадлежат супруге мэра Элладе Нагорной. При этом ее декларация опубликована не была. Также депутат заявил, что "крепким хозяйственником" и его женой числится 110 компаний, 11 земельных участков, пять квартир, несколько особняков и нежилых помещений, а также яхта и множество элитных иномарок.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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убрали старого...начались разборки
авм написал 19.12.2017 17:31
да этот "перец" весь нн "своим" сделал, назначая во все "мунипалитетные шаражки" "своих людей семеновских" - градостроительные конторы по распределению земель мест под рекламу под строительство всего ...инженерные конторы по воде и прочим нуждам жкж - тоже "его люди" иго бизнесу зарегистрированному на жену - спрошные респекты от этого..но вот почему не трогают "семью авериных"? их "друга семьи" недавно отправили в отставку и казалось бы дела "семейственные" с 2007 года можно бы и вспомнить уже...как то даже показывали с хинштейном по россии-1 спецвыпуск о скупленных на южном побережье франции вил двумя "семьями".
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12 лет губернией рулил шрек=Щанцев и создал вокруг себя говноэлиту и жополизию.
В лад написал 19.12.2017 15:37
Пришел новый губернатор Глеб Никитин и понеслось. Сначала отловили пьяненького за рулем В.Булавинова-тоже бывший мэр Нижнего Новгорода, теперь Сорокин, которого Хинштейн и Караулов собирались посадить(см.телепередачу "Момент истины") Глеб=московский варяг и надеемся, что наведет порядок в губернии, кторую Щанцев превратил в помойку.
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(без названия)
стоик1063 написал 19.12.2017 13:11
под ширмой сортирного Карлика - воровство, как вид спорта?
зачем показывают по ТВ Эту мерзкую морду, даже бывшая жена Людмила наплевала на него?
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