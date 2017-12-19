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Московский листок

Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 5

Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже

Самолет Ан-2 разбился при взлете в Нарьян-Маре, погибли два человека.

В управлении МЧС по Ненецкому автономному округу сообщили, что в результате происшествия погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

- Не хорошо, может быть, так говорить, но если бы на взлете упал большой самолет, скорее всего погибли бы все, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да, допотопный биплан, шумный и не слишком комфортный, летит медленно, но при падении планирует и не загорается как свеча. Очень серьезный аргумент в пользу малой авиации. Еще лучше были бы дирижабли, если бы их снова начали выпускать - летает не слишком быстро, хотя и не намного медленней Ан-2. Зато в плане безопасности практически идеально. Когда вам предложат выбор, остаться живым с гарантией или нет, полагаю, очень немногие согласились бы рисковать ради выиранного часа времени и красивого салона...



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
крестьянин написал 19.12.2017 17:23
Какой допотопный самолет,слушайте Радио России,разбился ЛАЙНЕР АН 2,хотя наши журналисты-молчу.
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(без названия)
Гинденбург написал 19.12.2017 16:35
Совсем дирижабль иделен с точки зрения безопасности, как "Гинденбург", например.
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Re: ибо работает на авиационном керосине
гоблен написал 19.12.2017 15:58
А что не на угле? Или на пердящем паре?
Работать надо, работать...
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(без названия)
Архангел.... Гавриил написал 19.12.2017 15:13
Думаю, разно всякие повсеместные катастрофы давно никого не удивляют. Они так часто происходят, что большинству на них насрать. Достаточно вспомнить давеча пистанувшуюся ракету со спутниками.... :) Не первая и не последняя. Все это предвестие одного большого падения Рф, которое обязательно случится.... :)
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рЫдактору
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 19.12.2017 13:45
Вот как раз Ан-2 загорается как свеча,ибо работает на авиационном бензине,а там октановое число под 100.Вот Ан-2-100 с нашим двигателем МС-14 не загорается,ибо работает на авиационном керосине.
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