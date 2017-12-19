Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже

Самолет Ан-2 разбился при взлете в Нарьян-Маре, погибли два человека.

В управлении МЧС по Ненецкому автономному округу сообщили, что в результате происшествия погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

- Не хорошо, может быть, так говорить, но если бы на взлете упал большой самолет, скорее всего погибли бы все, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да, допотопный биплан, шумный и не слишком комфортный, летит медленно, но при падении планирует и не загорается как свеча. Очень серьезный аргумент в пользу малой авиации. Еще лучше были бы дирижабли, если бы их снова начали выпускать - летает не слишком быстро, хотя и не намного медленней Ан-2. Зато в плане безопасности практически идеально. Когда вам предложат выбор, остаться живым с гарантией или нет, полагаю, очень немногие согласились бы рисковать ради выиранного часа времени и красивого салона...