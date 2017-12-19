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Московский листок

Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 2

Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом

Самым цитируемым в СМИ депутатом Госдумы в ходе осенней сессии 2017 года стала единоросс Наталья Поклонская, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные "Медиалогии". Всплеском информационной активности для Поклонской стала борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда». По упоминаемости Поклонская обогнала даже председателя Госдумы Вячеслава Володина, которого чаще всего упоминали в связи с ответными мерами российских властей на действия США. В тройке лидеров также оказался Владимир Жириновский, чье выдвижение в президенты стало самым цитируемым событием в его деятельности. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался на 4-м месте.

В мае, накануне завершения весенней сессии, Поклонская была лишь на 5-м месте, а Володин возглавлял рейтинг упоминаемости. Места вслед за ними тогда занимали Жириновский, Яровая и Зюганов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 19.12.2017 18:21
Да, Наташа вообще уже стала классиком при жизни, как и Александр Христофорович Лермонтов после смерти среди айсбергов...
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Обезьяна
Прохожий написал 19.12.2017 17:47
Чем точнее обезьяна подражает человеку, тем она смешнее.
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