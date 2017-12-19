Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом

Самым цитируемым в СМИ депутатом Госдумы в ходе осенней сессии 2017 года стала единоросс Наталья Поклонская, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные "Медиалогии". Всплеском информационной активности для Поклонской стала борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда». По упоминаемости Поклонская обогнала даже председателя Госдумы Вячеслава Володина, которого чаще всего упоминали в связи с ответными мерами российских властей на действия США. В тройке лидеров также оказался Владимир Жириновский, чье выдвижение в президенты стало самым цитируемым событием в его деятельности. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался на 4-м месте.

В мае, накануне завершения весенней сессии, Поклонская была лишь на 5-м месте, а Володин возглавлял рейтинг упоминаемости. Места вслед за ними тогда занимали Жириновский, Яровая и Зюганов.