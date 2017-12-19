Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 1

Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение митинга в Москве на проспекте академика Сахарова 24 декабря. "Собянин не хочет праздника 24 числа и называет его митингом? Ну что ж, пусть тогда согласовывает митинг. Проспект Сахарова со стороны площади Трех вокзалов, все тот же Красносельский район, 24 декабря, 15.00 (…) Митинг на проспекте Сахарова и оперативное согласование мэрией — компромисс, который мы предлагаем", - сообщил Гудков на своей странице в фейсбуке.

По словам оппозиционера, заявку на митинг решено было подать после того как мэрия отказалась проводить в Красносельском районе праздник "День свободных выборов".

"Или митинг - или праздник. Вы же не против честных выборов, Сергей Семенович? У нас же демократия, и должны быть допущены все кандидаты? Или здесь кто-то против демократии? Требования просты: любые выборы в России - президента, губернаторов, мэров, депутатов - должны быть честными и конкурентными, а значит все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем", - отметил политик.

Ранее в декабре прокуратура предостерегла оппозиционера и муниципального депутата Илью Яшина от несанкционированной акции 24 декабря под видом праздника "День свободных выборов".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Демократия это колбаса написал 19.12.2017 16:55
Почем тираноборческое топтание? 20 доллоров или поболе? Где записаться?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (8)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (5)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss