Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение митинга в Москве на проспекте академика Сахарова 24 декабря. "Собянин не хочет праздника 24 числа и называет его митингом? Ну что ж, пусть тогда согласовывает митинг. Проспект Сахарова со стороны площади Трех вокзалов, все тот же Красносельский район, 24 декабря, 15.00 (…) Митинг на проспекте Сахарова и оперативное согласование мэрией — компромисс, который мы предлагаем", - сообщил Гудков на своей странице в фейсбуке.

По словам оппозиционера, заявку на митинг решено было подать после того как мэрия отказалась проводить в Красносельском районе праздник "День свободных выборов".

"Или митинг - или праздник. Вы же не против честных выборов, Сергей Семенович? У нас же демократия, и должны быть допущены все кандидаты? Или здесь кто-то против демократии? Требования просты: любые выборы в России - президента, губернаторов, мэров, депутатов - должны быть честными и конкурентными, а значит все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем", - отметил политик.

Ранее в декабре прокуратура предостерегла оппозиционера и муниципального депутата Илью Яшина от несанкционированной акции 24 декабря под видом праздника "День свободных выборов".