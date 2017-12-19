Путин "отлил в граните" редкую хуцпу

Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент РФ Владимир Путин на "Форуме действий" ОНФ: "Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества".
Вот точно та государственность, которую олицетворяет Путин, дает гражданам свободу? Или наоборот - забирает?
Вот лично я по себе чувствую, что даже при Ельцине, а особенно при Горбачеве свободы было куда как больше! Да, жратвы порой не было, порядка не было, стабильности вообще никакой не было - а вот свобода была!
Тут, конечно, вопрос философский - что лучше, свобода или колбаса? Колбасы сейчас действительно до хера, так может, свобода и не нужна?
Думаю, в чисто прикладном смысле свобода нужна, например, Мухину, Соколову, Барабашу и Парфенову, осужденным "во исполнение" статьи Конституции о референдуме. Как и еще тысячам людей, осужденных за разные проявления той самой, обещанной конституцией свободы - от свободы собраний до свободы слова. И этим сидящим сегодня людям колбаса особо не нужна - она в арестантский рацион не входит.
Если говорить о свободе выборов, то ее мы будем наблюдать 18 марта, когда тех, кто мог бы составить конкуренцию Путину, в избирательном бюллетене не окажется, а окажутся те, кто в прошлом уже не раз проигрывал с разгромным счетом - напомню, что у нас свобода выбора достигла таких вершин, что уже 20 лет выборы президента проходит вообще без второго тура.
Но зато в этом есть стабильность, и мы ее будем беречь - готов спорить на что угодно, но 18 марта Путин опять победит в первом туре.
Ну и свобода слова, конечно, тоже очень хорошо у нас, очень. Даже не знаю, с чем сравнить? С Северной Кореей разве?
Кстати, за неумение пользоваться свободой слова у нас тоже сажают, и надолго. Убивают, правда, реже. И в этом есть согласие в обществе - убивать и правда хуже, чем сажать.
А.Б.
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Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:24
Об этом, в четверг, 1 октября, со ссылкой на Россельхознадзор сообщили «Ведомости». Из 45 проб молочной продукции отечественного производства в 11 специалисты ведомства обнаружили растительные жиры, которых быть там не должно.
«Особенно нас тревожит ситуация на рынке сыров. По нашим данным, 78,3% продукции, которая преподносится потребителям как сыр, таковой не является, поскольку фальсифицирована растительным жиром», – заявили «Интерфаксу» в Россельхознадзоре.
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:21
Исследовав 33 наименования варено-копченых и полукопченых колбас популярных производителей, "Росконтроль" выяснил, что 25 из них не соответствуют требованиям к качеству продукции.
"Маркировка ГОСТ, так же как и прочие знаки качества, традиционно воспринимается как некая гарантия, это вызывает доверие потребителя. Между тем результаты работы нашей программы "Контроль качества" показывают, что регулярного контроля качества как не было, так и нет", — цитирует Борисова "Русская служба новостей".
По данным эксперта, в продуктах нашли дешевые заменители говядины и свинины — соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и даже шкуру животных. Кроме того, "мясные" изделия содержат крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие вещества. Эти добавки снижают пищевую ценность продукции и удешевляют ее себестоимость. Однако в составе изделий они не указаны.
Среди колбас, не прошедших проверку, продукция таких популярных брендов, как "Ремит", "Черкизовский", "Мясницкий ряд", "Мортадель", "Дымов".
Ранее "Росконтроль" протестировал один из самых популярных видов вареной колбасы — "докторскую". В результате проверки эксперты выяснили, что 10 из 13 марок "докторской" опасны для здоровья.
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:19
Россия может обеспечить своими фруктами лишь 3% производства. Более 90 процентов ВСЕХ российских соков изготавливаются из дешевого китайского концентрата и разбавляются обыкновенной неочищенной водопроводной водой.
Эксперты сравнили украинский и российский соки и установили, что Россия выдает за полезный фруктовый напиток разбавленный водой китайский концентрат.
Программа "Территория обмана" решила узнать, чьи соки вкуснее и полезнее - украинские или российские. Для этого они обратились к профессиональным экспертам и обычным детям.
Технолог заявил о том, что только 3% российских соков делают из фруктов, остальное заменяют водой, разбавленной дешевым китайским концентратом.
Среди яблочных соков эксперты признали лучшим украинским, ведь он сделан из натуральных фруктов, а вот напиток из РФ разбавили водой.
В тоже время, технологи отмечают, что в украинских соках, кроме экзотических, содержатся настоящие украинские фрукты. Зато состав китайского концентрата, из которого делают почти весь российский сок, неизвестен даже экспертам.
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:16
bgk написал 19.12.2017 18:44
Зашедший написал 19.12.2017 17:51
правлфланговый написал 19.12.2017 16:43
Очковтиратель ЕбНЛО написал 19.12.2017 16:19
Василий(4) написал 19.12.2017 16:17
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В каком городе находится Флагман Отечественной и Мировой индустрии имени "майских указов Владимира Путина", который всем нам дал 25 миллионов новеньких, еще пахнущих свежей краской, высокотехнологичных рабочих мест с зарплатами фантастических размеров?
Кот написал 19.12.2017 16:16
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Они ничего не могут сделать с Путиным? Могут, и еще как. Просто надо проявить решимость и идти до конца. Повторяем это в очередной раз. Сейчас Путин чертыхается. Они закусили удила. Но если они не поставят точки над "i" в ближайшее время, то события будут развиваться непредсказуемым образом.
Лис написал 19.12.2017 16:10
В лад написал 19.12.2017 16:04