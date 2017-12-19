Путин "отлил в граните" редкую хуцпу

Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент РФ Владимир Путин на "Форуме действий" ОНФ: "Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества".

Вот точно та государственность, которую олицетворяет Путин, дает гражданам свободу? Или наоборот - забирает?

Вот лично я по себе чувствую, что даже при Ельцине, а особенно при Горбачеве свободы было куда как больше! Да, жратвы порой не было, порядка не было, стабильности вообще никакой не было - а вот свобода была!

Тут, конечно, вопрос философский - что лучше, свобода или колбаса? Колбасы сейчас действительно до хера, так может, свобода и не нужна?

Думаю, в чисто прикладном смысле свобода нужна, например, Мухину, Соколову, Барабашу и Парфенову, осужденным "во исполнение" статьи Конституции о референдуме. Как и еще тысячам людей, осужденных за разные проявления той самой, обещанной конституцией свободы - от свободы собраний до свободы слова. И этим сидящим сегодня людям колбаса особо не нужна - она в арестантский рацион не входит.

Если говорить о свободе выборов, то ее мы будем наблюдать 18 марта, когда тех, кто мог бы составить конкуренцию Путину, в избирательном бюллетене не окажется, а окажутся те, кто в прошлом уже не раз проигрывал с разгромным счетом - напомню, что у нас свобода выбора достигла таких вершин, что уже 20 лет выборы президента проходит вообще без второго тура.

Но зато в этом есть стабильность, и мы ее будем беречь - готов спорить на что угодно, но 18 марта Путин опять победит в первом туре.

Ну и свобода слова, конечно, тоже очень хорошо у нас, очень. Даже не знаю, с чем сравнить? С Северной Кореей разве?

Кстати, за неумение пользоваться свободой слова у нас тоже сажают, и надолго. Убивают, правда, реже. И в этом есть согласие в обществе - убивать и правда хуже, чем сажать.

А.Б.