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Московский листок

Путин "отлил в граните" редкую хуцпу

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 12

путин выборы
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу

Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент РФ Владимир Путин на "Форуме действий" ОНФ: "Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества".

Вот точно та государственность, которую олицетворяет Путин, дает гражданам свободу? Или наоборот - забирает?

Вот лично я по себе чувствую, что даже при Ельцине, а особенно при Горбачеве свободы было куда как больше! Да, жратвы порой не было, порядка не было, стабильности вообще никакой не было - а вот свобода была!

Тут, конечно, вопрос философский - что лучше, свобода или колбаса? Колбасы сейчас действительно до хера, так может, свобода и не нужна?

Думаю, в чисто прикладном смысле свобода нужна, например, Мухину, Соколову, Барабашу и Парфенову, осужденным "во исполнение" статьи Конституции о референдуме. Как и еще тысячам людей, осужденных за разные проявления той самой, обещанной конституцией свободы - от свободы собраний до свободы слова. И этим сидящим сегодня людям колбаса особо не нужна - она в арестантский рацион не входит.

Если говорить о свободе выборов, то ее мы будем наблюдать 18 марта, когда тех, кто мог бы составить конкуренцию Путину, в избирательном бюллетене не окажется, а окажутся те, кто в прошлом уже не раз проигрывал с разгромным счетом - напомню, что у нас свобода выбора достигла таких вершин, что уже 20 лет выборы президента проходит вообще без второго тура.  

Но зато в этом есть стабильность, и мы ее будем беречь - готов спорить на что угодно, но 18 марта Путин опять победит в первом туре.

Ну и свобода слова, конечно, тоже очень хорошо у нас, очень. Даже не знаю, с чем сравнить? С Северной Кореей разве?

Кстати, за неумение пользоваться свободой слова у нас тоже сажают, и надолго. Убивают, правда, реже. И в этом есть согласие в обществе - убивать и правда хуже, чем сажать.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 12
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А вот и про сыр при путлере
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:24
Россельхознадзор обнародовал результаты анализа сырья, которое используется для производства молочной продукции в России. Его результаты &#8211; почти 80% российского сыра &#8211; фальсифицированная продукция.
Об этом, в четверг, 1 октября, со ссылкой на Россельхознадзор сообщили &#171;Ведомости&#187;. Из 45 проб молочной продукции отечественного производства в 11 специалисты ведомства обнаружили растительные жиры, которых быть там не должно.
&#171;Особенно нас тревожит ситуация на рынке сыров. По нашим данным, 78,3% продукции, которая преподносится потребителям как сыр, таковой не является, поскольку фальсифицирована растительным жиром&#187;, &#8211; заявили &#171;Интерфаксу&#187; в Россельхознадзоре.
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А вот и про путлеровскую колбаску
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:21
Большинство популярных в России колбасных изделий фальсифицировано, сообщил сопредседатель общества защиты прав потребителей "Росконтроль" Александр Борисов.
Исследовав 33 наименования варено-копченых и полукопченых колбас популярных производителей, "Росконтроль" выяснил, что 25 из них не соответствуют требованиям к качеству продукции.
"Маркировка ГОСТ, так же как и прочие знаки качества, традиционно воспринимается как некая гарантия, это вызывает доверие потребителя. Между тем результаты работы нашей программы "Контроль качества" показывают, что регулярного контроля качества как не было, так и нет", &#8212; цитирует Борисова "Русская служба новостей".
По данным эксперта, в продуктах нашли дешевые заменители говядины и свинины &#8212; соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и даже шкуру животных. Кроме того, "мясные" изделия содержат крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие вещества. Эти добавки снижают пищевую ценность продукции и удешевляют ее себестоимость. Однако в составе изделий они не указаны.
Среди колбас, не прошедших проверку, продукция таких популярных брендов, как "Ремит", "Черкизовский", "Мясницкий ряд", "Мортадель", "Дымов".
Ранее "Росконтроль" протестировал один из самых популярных видов вареной колбасы &#8212; "докторскую". В результате проверки эксперты выяснили, что 10 из 13 марок "докторской" опасны для здоровья.
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Еще про продукты при путлере
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:19
РОССИЯ ВЫДАЕТ ЗА ФРУКТОВЫЕ СОКИ ДЕШЕВЫЙ КИТАЙСКИЙ КОНЦЕНТРАТ
Россия может обеспечить своими фруктами лишь 3% производства. Более 90 процентов ВСЕХ российских соков изготавливаются из дешевого китайского концентрата и разбавляются обыкновенной неочищенной водопроводной водой.
Эксперты сравнили украинский и российский соки и установили, что Россия выдает за полезный фруктовый напиток разбавленный водой китайский концентрат.
Программа "Территория обмана" решила узнать, чьи соки вкуснее и полезнее - украинские или российские. Для этого они обратились к профессиональным экспертам и обычным детям.
Технолог заявил о том, что только 3% российских соков делают из фруктов, остальное заменяют водой, разбавленной дешевым китайским концентратом.
Среди яблочных соков эксперты признали лучшим украинским, ведь он сделан из натуральных фруктов, а вот напиток из РФ разбавили водой.
В тоже время, технологи отмечают, что в украинских соках, кроме экзотических, содержатся настоящие украинские фрукты. Зато состав китайского концентрата, из которого делают почти весь российский сок, неизвестен даже экспертам.
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По поводу продуктов при путлере
Москвич 1974 написал 19.12.2017 19:16
Более 80 % этилового спирта, из которого производится водка в РФ, ввозится из Китая. Это не секрет, есть данные Госстата в открытом доступе. В Китае спирт не делают из зерна, картофеля или из винограда, в Китае спирт производят из канализации. Да-да. И из этого там не делают секрета. Секретно это становится в России, где водочная мафия и их &#171;покровители&#187; в правительстве, АДминистрации президента и лоббисты в Госдуме скрывают эту информацию, а облизанные лоббистами до поросячьего визга продажные СМИ гонят оголтелую пропаганду пьянства, разврата и национального вырождения. Но факт остается фактом: каждый, кто выпивает водку, может смело представить себе испражняющегося китайца. И этих китайцев больше миллиарда, все много работают, употребляют в пищу всякую гадость и много, реально много испражняются. Каждый день. Канализация идет в переработку, и из этого делают спирт. Этот спирт отправляют на экспорт в Россию. Здесь предприимчивые и скользкие людишки разбавляют эту гадость, клеят этикетки и продают бутылками. Китай работает на унитаз.
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Re: Свобода по российски-дали ваучер и свободен!
bgk написал 19.12.2017 18:44
В лад - конкретные цифры про продукты питания на 30% и проезд на 40% за год приведи, плз. ну или географическое место озвуч
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к статье
Зашедший написал 19.12.2017 17:51
Заглядывая на форум, давно заметил стабильную недоброжелательность редактора по отношению к КНДР. Может кто-то откроет, где она сумела перейти ему дорогу?
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(без названия)
правлфланговый написал 19.12.2017 16:43
Самая дешевая колбаса вареная 300 рублей, полукопченая 500 сырокпоченая - 700-1000. При Ельцине ну есди взять за скобки разгон Верховного Совета то своюбода конечно по сравнеию с Путиным года после 2005-го конечно была. Во всяком случае одиночные пикеты не винтились. Да и дол разгона ВС было 2 или 3 столкновений с ОМОНОМ в Москве "анпиловцев" в 1992 и 1 мая 93 года, и все. Сейчас же вообще уже и подумать нельзя окакомто одиночном пикетировании.
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Заправился в Роснефти, предал Россию!!!
Очковтиратель ЕбНЛО написал 19.12.2017 16:19
Твое мнение му лака с большой буквы. Посему не тебе Донецкая и луганская подстилка втират нам. М разо та без пулемета
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 19.12.2017 16:17
Помогите ответить на вопрос в кроссворде:
.
В каком городе находится Флагман Отечественной и Мировой индустрии имени "майских указов Владимира Путина", который всем нам дал 25 миллионов новеньких, еще пахнущих свежей краской, высокотехнологичных рабочих мест с зарплатами фантастических размеров?
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Путин должен сойти с дистанции
Кот написал 19.12.2017 16:16
По-настоящему, они (депутаты) должны дезавуировать заявление Путина о том, что он пойдет на выборы. Его должны отстранить. Они понимают, что иначе мы ни на что не согласимся.
-----
Они ничего не могут сделать с Путиным? Могут, и еще как. Просто надо проявить решимость и идти до конца. Повторяем это в очередной раз. Сейчас Путин чертыхается. Они закусили удила. Но если они не поставят точки над "i" в ближайшее время, то события будут развиваться непредсказуемым образом.
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 19.12.2017 16:10
Я на "ипподром" 18 марта точно не пойду.Одна "лошадь" явно в фаворе.
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Свобода по российски-дали ваучер и свободен!
В лад написал 19.12.2017 16:04
Херовой "колбасы" полно, а скромных достижений еще больше-инфляция 4 процента, а продукты "питания"подорожали за год на 30 процентов, проезд в общественном транспорте на 40, дальше сами.............
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