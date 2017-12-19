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Московский листок

Суд почти вдвое скостил срок борцу с коррупцией Сугробову

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 0

Суд почти вдвое скостил срок борцу с коррупцией Сугробову

Верховный суд почти вдвое снизил срок наказания бывшему руководителю антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

"Приговор Московского городского суда от 27 апреля изменить. (...) Назначить Сугробову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует Интерфакс решение суда.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, лишил его звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах.

По версии следствия, Сугробов и его подчиненные фальсифицировали доказательства для возбуждения уголовного преследования чиновников и сотрудников силовых ведомств. Потерпевшими по делу проходили 30 человек. В частности, от действий подсудимых пострадали главный врач Центральной клинической больницы управделами президента России, предправления Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и. о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса».

 



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