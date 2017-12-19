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Московский листок

Реальные доходы россиян в 2017 году упали на 1,4%

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 0

Реальные доходы россиян в 2017 году упали на 1,4%

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в ноябре текущего года снизились на 0,3% в годовом выражении, а с начала года на 1,4%, говорится в материалах Росстата.

Денежные доходы в среднем на душу населения в ноябре 2017 года возросли в годовом выражении на 2,9% - до 31,536 тыс. рублей, а к октябрю 2017 года показатель денежных доходов вырос на 0,1%.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам ноября составила 38,720 тыс. руб., что на 8% выше, чем годом ранее.

Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам ноября составила 38720 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,0%, в январе-ноябре 2017 года - на 7,1%.

Согласно данным Росстата, доходы населения сокращаются четвертый год подряд. Предыдущие три года доходы также падали: в 2016 г. – на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.

Вместе с тем совокупное состояние 25 российских миллиардеров с начала текущего года выросло на $21,6 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так состояние самого богатого человека в России, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова за год увеличилось на $2,32 млрд и теперь составляет $19,2 млрд.

Президент Норильского никеля Владимир Потанин увеличил за год состояние на $1,32 млрд до $17,9 млрд. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на $3,33 млрд, до $16,4 млрд.

Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний Ренова Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на $1,6 млрд до $15,8 млрд.

Акционер Альфа-групп Михаил Фридман заработал за год $1,04 млрд. Теперь его капиталл оценивается в $14,3 млрд.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов увеличил свое состояние на $1,25 млрд. до $14,2 млрд.

Основной владелец Еврохима Андрей Мельниченко и Роман Абрамович увеличили состояние примерно на $2,0 млрд. Состояние главы Лукойла Вагита Алекперова выросло с начала года на $244 млн.

 



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