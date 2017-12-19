Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России за терроризм и экстремизм осуждены почти 10 тысяч человек за пять лет

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 0

В России за терроризм и экстремизм осуждены почти 10 тысяч человек за пять лет

Федеральная служба безопасности в 2017 году предотвратила 23 теракта в России, заявил в интервью "Российской газете" глава ведомства Александр Бортников.

"В результате принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году было предотвращено 23 теракта… Пресечена деятельность свыше 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности", - сказал Бортников.

По его словам, за последние 5 лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в России осудили более 130 иностранных шпионов и выдворили порядка 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, уличенных в разведывательной деятельности.

Кроме того, в России пресечена деятельность более 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности.

По словам Бортникова, на Северном Кавказе практически полностью ликвидировано бандитское подполье и за минувшие 5 лет осуждены более 9500 боевиков и их пособников. Изъято значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Важной работой ФСБ является выявление россиян, участвующих в боевых действиях за рубежом на стороне террористов. Таковых на сегодняшний день выявлено более 4,5 тыс., из них за последние два года более 200 не допущены к выезду из страны.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В России за терроризм и экстремизм осуждены почти 10 тысяч человек за пять лет (0)
Реальные доходы россиян в 2017 году упали на 1,4% (0)
Суд почти вдвое скостил срок борцу с коррупцией Сугробову (0)
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (17)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (7)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (3)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oдин из мнoгих
Дарья Митина Дарья Митина: Кoрoткo o нас
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss