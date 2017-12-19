В России за терроризм и экстремизм осуждены почти 10 тысяч человек за пять лет

Федеральная служба безопасности в 2017 году предотвратила 23 теракта в России, заявил в интервью "Российской газете" глава ведомства Александр Бортников.

"В результате принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году было предотвращено 23 теракта… Пресечена деятельность свыше 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности", - сказал Бортников.

По его словам, за последние 5 лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в России осудили более 130 иностранных шпионов и выдворили порядка 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, уличенных в разведывательной деятельности.

Кроме того, в России пресечена деятельность более 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности.

По словам Бортникова, на Северном Кавказе практически полностью ликвидировано бандитское подполье и за минувшие 5 лет осуждены более 9500 боевиков и их пособников. Изъято значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Важной работой ФСБ является выявление россиян, участвующих в боевых действиях за рубежом на стороне террористов. Таковых на сегодняшний день выявлено более 4,5 тыс., из них за последние два года более 200 не допущены к выезду из страны.