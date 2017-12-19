Депутаты предлагают распространить закон об иностранных агентах на физлца

В Госдуму внесен законопроект с поправками в федеральные законы о "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, российские власти смогут блокировать те СМИ, которые используют материалы признанных иностранными агентами информационных ресурсов без соответствующей маркировки.

Кроме того, проект закона обязывает СМИ, признанные в России иностранными агентами, распространять свои материалы только через созданные ими российские юридические лица. Отмечается, такое юрлицо должно быть учреждено в течение 1 месяца со дня признания иностранного СМИ иноагентом.

Также документ предполагает возможность присвоения статуса СМИ-иноагентов физическим лицам.

Законопроект внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, глава комитета палаты по информполитике Леонид Левин, а также глава комитета Совета федерации по защите суверенитета Андрей Клишас и сенатор Людмила Бокова.

Ранее Минюст признал девять СМИ иностранными агентами. Среди них «Голос Америки» и «Радио Свобода», их совместные проекты – телеканал «Настоящее время» и сайт «Фактограф», а также медиапроекты «Радио Свобода» – «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и татаро-башкирская служба «Радио Свобода».