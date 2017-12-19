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Московский листок

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает со 2 января

Опубликовано 19.12.2017 в разделе комментариев 0

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает со 2 января

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы проиндексируют 2 января 2018 года, заявила замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева.

"В целом со 2 января тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1 тыс. 765 рублей вместо 1 тыс. 700, а безлимитного на 30 дней - 2 тыс. 075 рублей вместо 2 тыс.", - цитирует Интерфакс чиновницу.

При этом стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы не изменится. Прежней останется цена билетов «Единый» на одну и две поездки (55 и 110 руб.), билета ТАТ на одну поездку в зоне Б (в пределах новой Москвы, 40 руб.).

Стоимость проезда для школьников и студентов без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро - 1,14 тысячи рублей. При этом цена безлимитных билетов для учащихся на метро и наземный транспорт останется на уровне 380 и 250 рублей соответственно.

Бисебаева отметила, что по поручению мэра Москвы будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Предоставление этих льгот планируется начать 1 марта. Стоимость месячного проездного для них будет такой же, как и для студентов и школьников: 380 рублей на метро, на наземном транспорте - 250 рублей.

 



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