Украина "размазала" РФ в Генассамблее ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, в резолюции России дано 12 рекомендаций, среди которых призыв немедленно положить конец всем «нарушениям и ущемлениям прав крымчан», отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа, обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках, а также допустить представителей международных организаций в Крым.

За резолюцию проголосовали 70 государств, в том числе большинство европейских стран и США, а также Грузия, сообщает РИА «Новости». Против голосовали 26 стран (Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие). 76 государств, среди которых Египет, ОАЭ, Оман (Бразилия, Сальвадор, Чили, воздержались.

Это довольно редкий случай, когда резолюция Генассамблеи ООН проходит меньшинством от присутствующих. Но факт - это успех украинской дипломатии и поражение российской.

Начнем с конца - когда я писал, что запрет Меджлиса крымско-татарского народа был ошибкой, которая хуже, чем преступление? Меджлис на определенном этапе сам искал точки соприкосновения с российской администрацией. Никакой благодарности Украине у крымских татар нет - благодарить вообще не за что. Было сделано два очень верных шага - признание крымскотатарского языка одним из государственных в Крыму и признание земельных самозахватов в украинский период. Это важные, существенные вещи, а не болтовня.

Но дальше украинские перевертыши вроде Поклонской сделали все, от них завиясщее, чтобы в среде крымских татар все-таки возникло недовольство. Начиная с "отжимания" бизнеса у Ленура Ислямова и таких как он - зачем было из изначально лояльных России людей (Ислямов вообще гражданин РФ с московской пропиской) делать врагов?

И на финал - зачем было запрещать Меджлис? То есть переводить легальное недовольство - в нелегальное и даже подпольное. Не умея вести диалог, взяли - и сломали площадку для переговоров. И дали козырь против себя.

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Дальше - что за "ущемление прав крымчан"?

Вот я крымчанин, у меня жилье в Крыму с давних времен, я налоговый резидент Украины - в чем я ущемлен? Не больше, чем любой другой гражданин РФ, вернее - в той же степени.

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Но ведь у этих умников не хватило ума даже потребовать доказательств ущемления прав крымчан.

Правда, для этого надо было допустить на полуостров международных наблюдателей. Ну так допустите!

Да, придется расследовать факты нарушений со стороны правоохранительных органов - так расследуйте! И заодно ответьте на вопрос - почему среди чиновников местной администрации выше завотдела нет ни одного севастопольца? А вот среди сотрудников силовых структур, в том числе ФСБ, - полно... Вчера в СБУ, сегодня в ФСБ.

И я вот не поручусь, что часть политических дел в Крыму не является заказом СБУ - для подтверждения репрессий против крымчан.

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Ну а уж с обучением на государственных языках в Крыму, кажется, самое простое дело. Как удалось на этом-то споткнуться?

В общем, сильно постарались брякнуться в лужу с самого размаху. И получилось! Все в дерьме, по нижнюю губу!

Да, самое главное - кто подтвердит или опровергнет? Ясное дело, что не партия "Единая Россия" и аффилированные с ней КПРФ или ЛДПР.

А другой оппозиции в Крыму практически нет! Так расстарались, что на всякий случай не допустили. Остались только некие проукраинские подпольные организации - их почему-то хватает. Да и ясно почему.

Ну и ладно, нам-то что?

А.Б.