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Московский листок

Биткоин отползает от завоёванных виртуальных высот: уже на 15%

Опубликовано 20.12.2017 в разделе комментариев 0

кризис валюта биткойн
Биткоин отползает от завоёванных виртуальных высот: уже на 15%

В среду, 20 декабря, криптовалюта биткоин упала на 15% до $16,626.42 по сравнению с абсолютным рекордом в понедельник, 17 декабря, когда криптовалюта стоила $20089. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в сообщении, это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на эту криптовалюту поднялись на 25%.

Однако затем курс выровнялся. По данным Coinmarket, стоимость биткоина на 06:58 мск составляет $17 258. Капитализация этой криптовалюты — $289,1 млрд.

Эксперты напомнили, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов биткоина и его аналогов в Сингапуре связали со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Накануне соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил изданию Business Insider, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.

По его словам, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными.

Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет сейчас 589,472 миллиарда долларов. При этом, на долю биткоина приходится примерно 48,3%.

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