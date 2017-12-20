КНДР строго ответила на двурушническую политику США, склоняющих КНР к новым санкциям

Проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи США направили Китаю между 11 и 17 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западного дипломата и высокопоставленного чиновника Белого дома. Сейчас представители администрации президента США Дональда Трампа пытаются обсудить проект с китайскими коллегами, но договоренностей по нему пока нет.

Детали проекта не приводятся. Известно, что США выступают за дальнейшее ужесточение условий поставок нефтепродуктов в КНДР. Китай – основной поставщик нефтепродуктов Северной Корее – этому сопротивляется. Действующие санкции ограничивают поставки нефтепродуктов в КНДР объемом в 2 млн барр. в год.

Также США призвали СБ внести в черный список 10 кораблей, которые действовали в обход санкций ООН, отмечает агентство со ссылкой на соответствующий документ. В нем говорится, что корабли перегружали нефтепродукты на корейские танкеры или перевозили уголь из КНДР.

Газета «Нодон синмун» уже отреагировала: КНДР не отступит ни на шаг с пути укрепления ядерных вооруженных сил

12-го декабря на форуме, открытом по совместной инициативе атлантического совета и международного фонда по обмену, госсекретарь США Тиллерсон заявлял, что США с удовольствием будут встречаться с КНДР и можно проводить диалог в любое время, если КНДР готова к этому. Еще он разглагольствовал о том, что КНДР должна охотно сесть за стол переговоров и на них идти по другому пути: для диалога требуется период прекращения конфронтации, и если КНДР «дополнительно спровоцирует», то диалог будет невозможным.

Газета «Нодон синмун» от 19-го декабря в авторских комментариях разоблачила подлинную цель США: она заключается в отказе нашей Республики от ядерного оружия под предлогом проведения диалога, и остается неизменной. В комментариях подчеркивается следующее:

КНДР не интересуется "вывеской" диалога, которую непоследовательно меняют США, становящиеся посмешищем международного сообщества, которое давно возмущает неправильное урегулирование ситуации внутри нашей страны. Как мы последовательно утверждали, путь разрешения конфликта между КНДР и США - лежит в русле немедленного прекращения жесткой враждебной политики США в отношении КНДР, позиционирующей нас врагом США, и в мирном сосуществовании с нашим государством, обладающим ядерным оружием.

Пока не искоренятся враждебная политика США в отношении КНДР и ядерная угроза со стороны США, мы ни в коем случае не "положим" ядерное оружие, баллистическую ракету на стол переговоров. Не планируем и отступать ни на шаг с выбранного нами пути укрепления ядерных вооруженных сил, - позиция нашей Республики неизменна.

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