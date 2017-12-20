На перевыборы Путина - на подорожавших синих автобусах!

Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве проиндексируют 2 января 2018 года, сообщила "Интерфаксу" замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева во вторник.

"В целом со 2 января тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1 тыс. 765 рублей вместо 1 тыс. 700, а безлимитного на 30 дней - 2 тыс. 075 рублей вместо 2 тыс.", - сказала Бисембаева.

Вместе с тем, по ее словам, стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы не изменится. Так, прежней останется цена билетов "Единый" на 1 и 2 поездки (55 и 110 рублей), билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы, 40 рублей). Стоимость проезда на турникете с помощью бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других сохраниться на уровне 40 рублей.

Также сохранится стоимость льготных билетов для школьников и студентов. Кроме того, для них введут трехмесячный проездной.

"Перевозчики просили нас о повышении тарифов, что связано с инфляцией, ростом цен на 5,1% на электроэнергию, на 9,3% дизельное топливо, на 7,3% на бензин, а также основные запчасти и строительные материалы. Кроме того, расходы увечились в связи с активным вводом новых станций метрополитена, постоянным развитием маршрутной сети города с добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%", - объяснила Бисембаева повышение тарифов.

От редакции: В некоторых политпабликах можно встретить такой вопрос, чисто по понятиям, используемым в заголовках ФОРУМа.мск: "что это значит ваше странное слово - Перевыборы? пойдём и выберем Путина!" Так вот, не смотря на то, что к выборам ядерному электорату, пенсионерам подкинут "по десять тысяч на рыло", это всё легко сожрёт общественный транспорт, в котором далеко не у всех пенсионеров проезд бесплатен. Рубль - серьёзная прибавка к тарифу, поэтому у Собянина, давнего путинского сотрудника, "поедет" уже не только рейтинг, но и имидж. Придётся на фоне праздничного, подзолоченного к перевыборам царя - выглядеть уж очень каким-то отдалённым, чуждым и плохим боярином столичным. Возможно, небольшой бюджет со Старой площади кириенковские технократики бросят в СМИ и протестные паблики на чёрный пиар, чтобы усилить мнимый разрыв между Путиным и его прямым ставленником.

Но в целом - неплохой такой пиар-ход, чтобы холопы ощущали себя в Москве именно холопами, занимающими чужие дорогущие офисные площади и пожирающими дармовой хлеб, даруемый лично государем - но ведь милость его может и иссякнуть... Дороже транспорт - дороже всё, поэтому следует ожидать и подорожания простейших продуктов, услуг. Общественный транспорт - лучший градусник состояния общества, показатель адекватности правящего класса. А он у нас, как известно, буржуазия, и она продолжает всё общественное делать частным - либо монопольно дороже настолько, что от частного не отличить. Чем, кстати, рушит либеральный миф о всесилии и регуляторности конкуренции, которая способна сбивать цены, если много конкурирующих фирм. Тут всё иначе - никакие маршрутки не собьют цены билета, наоборот, они подравняются под собянинский тариф. Ну, а излишки из столичной казны (если что-то останется от перевыборов путина) снова пойдут в "распилочные" - "Мою улицу", "Мой подъезд", во все подставные прикормленные фирмочки "семей" Собянина, Ликсутова и Бирюкова.

Д.Ч.