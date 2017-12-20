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Московский листок

Пучдемон имеет шанс вернуться в Каталонию победителем

Опубликовано 20.12.2017 в разделе комментариев 0

выборы испания парламент сепаратизм каталония
Пучдемон имеет шанс вернуться в Каталонию победителем

В каталонской столице Барселона начался день тишины перед досрочными выборами в парламент автономии, которые намечены на 21 декабря. Избирательная кампания официально завершилась в полночь со вторника на среду (2.00 мск). При этом, по данным РИА Новости, на улицах Барселоны продолжает появляться предвыборная агитация. Появляются плакаты коалиции «Вместе за Каталонию» экс-главы региона Карлеса Пучдемона с лозунгом «Пучдемон — наш президент».

В школах, детских садах и административных учреждениях день выборов и предшествующий ему «день тишины» объявлены выходными днями.

Ранее адвокат Пучдемона Поль Бекар заявил о прекращении дела об экстрадиции политика в Испанию. Пучдемон и еще четверо бывших членов каталонского правительства решили остаться в Бельгии «на некоторое время». Незадолго до этого Испания отозвала международный ордер на арест экс-главы Каталонии.

Напомним, референдум о независимости в Каталонии прошел 1 октября. Около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Президиум каталонского парламента согласовал решение о заседании 26 октября, на котором может быть провозглашена независимость.

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