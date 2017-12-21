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Московский листок

Ко дню рождения

Опубликовано 21.12.2017 автором Валерий Короневский в разделе комментариев 0

ссср сталин
Ко дню рождения

Время от времени всплывают совершенно бесполезные мысли, нелепое желание понять, как же все-таки все это случилось. Так неожиданно для всех, включая специалистов и службы, задачей которых было следить и прогнозировать и бороться и защищать. Как это незаметно созрело и прорвало и где теперь все прежние руководители партии, государства, КГБ и МВД, вожди, портреты которых несли люди на демонстрациях 1 мая и 7 ноября.

Они погибли на баррикадах, защищая дело всей своей жизни? Нет, как ни странно, ни неожиданно, эти идейные вожди и руководители союзных республик и республиканских коммунистических партий и крупнейших производств в основном остались на своих постах руководителей теперь «независимых» государств и частных компаний, антисоветских, антикоммунистических, враждебных всему, чему эти руководители служили до сих пор, стали хозяевами предприятий, которыми им было доверено руководить, более того передали эти предприятия или то, что от них осталось, своим детям, женам, подругам, никакого отношения к ним не имевшим. Убеждения(?) не мешают сегодня жить и пользоваться доставшимися благами. И в добавление к подаренному еще и воровать, уклоняться даже от самых низких в мире налогов.

Такой пессимизм накатывает. И приходит наконец, кажется, понимание мудрости и дальновидности Сталина. Действительно, идеи коммунизма так противоречат естественным инстинктам человека, что переход к обществу справедливости возможен только при жесточайшей диктатуре, как Маркс считал, рабочего класса, не представляя сколько соблазна ждет этих представителей пролетариата при их продвижении к власти, к руководству, к соблазнам, и никакие угрозы не останавливают людей от возможности «коррупции». В Китае расстреливают безжалостно и все равно желающих рискнуть в избытке. Сталин понял опасность и в духе времени провозгласил вроде непонятное многим усиление классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму, я это понимаю, как прежде всего опасность перерождения номенклатуры, зарождения нового класса, мечтающих не только об исключительных благах для себя за счет других, возможность чего дает власть, но и возможность «приватизировать» все «заработанное», передать в собственность детям и родственникам, создав тем самым новый класс хозяев собственности страны.

Единственное спасение от этой опасности — выявлять в зародыше и карать. Это самые грамотные люди и воспитывать их смешно, только изолировать, а лучше уничтожать. Не так их много вначале, зато остальное большинство может жить при коммунизме, слегка побаиваясь нарушить правила. Детей, воспитывая, наказывают строго, чтобы вырастить хороших добрых честных людей.

Ведь после контрреволюции 1991 года все руководители республик, воспитанные комсомолом и партией, проявившие себя в утверждении коммунистических принципов, сделавшие карьеру в СССР и всегда проповедовавшие, что требовалось, боровшиеся с отклонениями и каравшие отступников и сомневавшихся, все до одного остались на своих постах и продолжают руководить антикоммунистическими режимами в своих государствах. И сегодня вместе с обслугой, в основном теми же работниками СМИ и пропаганды с азартом проклинают прошлое, «репрессии», которые могли спасти страну и народ от предателей-перерожденцев.



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