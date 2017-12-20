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Московский листок

Кандидат Путин пошёл на очередную непопулярную меру: "заморозки" в ПФ продлятся до 2020-го

Опубликовано 20.12.2017 в разделе комментариев 2

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Кандидат Путин пошёл на очередную непопулярную меру: "заморозки" в ПФ продлятся до 2020-го

Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.  Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совет Федерации приняли закон о продлении до 2020 года так называемой "заморозки" накопительной части пенсии.  Согласно ему, "заморозка" продлевается на год - с 2019 до 2020 года.

Поскольку ни кандидат в президенты Путин, ни его любимец Кудрин, ни кто-либо из статусных кремлёвских экономистов не отваживается объяснять населению, что значит эта очередная "непопулярная" мера, будем сейчас сами разбираться, что значит "заморозить" накопительную часть пенсии.

Впервые об этом объявили в 2013 году. Тогда рост экономики Российской Федерации начал замедляться. Рубль же перешел в стадию девальвации. Решение о том, что нужно перевести накопительную часть пенсии в государственное ведение, помогло правительству найти в 2014 году дополнительно 243 миллиарда рублей, пускай и такой ценой. Продолжение использования такого механизма.

Осенью 2014 года приняли решение о необходимости продлить мораторий относительно заморозки пенсионных накоплений и на 2015 год. Этот маневр позволил получить 307,4 миллиарда рублей.То есть буквально правящий класс во главе с Путиным брал деньги из Пенсионного Фонда, как ранее в 1993-м году брал Гайдар, чтобы платить Таманцам-танкистам, наёмникам, расстреливавшим ВС РСФСР.

Таким образом, было положено начало изыманию, в прямом смысле слова, денег, что были отложены на будущее. Почему именно такая формулировка, мы сейчас разберёмся. Накопительная часть пенсии в НПФ и в ГПФ идет на то, чтобы покрыть текущие расходы за счёт выплат в будущем. Конечно, на бумаге за это предусмотрена компенсация, но как она будет реализована – это под большим вопросом. Можно привести слова Николая Платошкина, профессора Московского гуманитарного университета о том, что пенсионная реформа провалилась. Нечто подобное можно было наблюдать и ранее, когда ответственность за будущее людей была буквально переложена на них самых.

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Всего комментариев к статье: 2
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А если СШАкцы заморозят счета "наших кормильцев", то будем платить за нахождение на бензоколонке=РФ
В лад написал 20.12.2017 17:09
При Горбаче-меченом стырили у населения сбербанковские вклады, вернули малую часть, и то только участникам Куликовской битвы.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 20.12.2017 16:46
Долой диктатуру богатых тварей!!!
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