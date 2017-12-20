Санкции Евросоюза обрушились и на Польшу, но не за антисоветский вандализм и неонацизм

Европейский союз (ЕС) впервые в истории объединения запускает санкционную процедуру в отношении страны-члена Польши. Еврокомиссия (ЕК) 20 декабря «решила задействовать статью 7» в связи с тем, что Варшава отходит от норм демократического и правового государства, сообщил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

Данная статья Договора о ЕС может лишить Польшу права голоса в Совете Евросоюза, за что ранее проголосовали члены Европарламента (ЕП).

Возмущение Брюсселя вызвала судебная реформа польского лидера Анджея Дуды, которая, как полагают европейские чиновники, лишает судебную власть страны независимости и тем самым противоречат базовым принципам демократии.

От редкции: Казалось бы, сколько поводов ЕС возмутиться давала за последний год Польша! Такого вандализма в отношении освободителей Европы от нацизма - не было за долгие десятилетия пребывния её в ЕС, неонацистских факельных шествий не было тоже, она именно при Дуде стали массовыми и устрашающими, как и в Киеве. Однако не это беспокоит евробюрократию и блюстителей базовых принципов! Более того - в другой стране Евросоюза, уже в Латвии открыто демонстрируется нацистская символика по случаю Нового года - так и это не беспокоит тех, кто вообще-то эту символику запретил во всех странах ЕС строжайше. Что это - политическая близорукость или двойные стандарты: не видеть нарождающейся коричневой чумы, но при этом блюсти нормы демократии, которая и приходу Гитлеру нисколько не препятствовала, наоборот, была гарантом установления диктатуры?

Д.Ч.

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