Морпехи США и Южной Кореи пугают голыми торсами ядерно вооружённую КНДР сша кндр кризис южная корея конфронтация Сотни южнокорейских и американских морских пехотинцев проводят учения в условиях минусовых температур в регионе Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся зимние Олимпийские игры, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на командование Корпуса морской пехоты Республики Корея. Трехнедельные маневры стартовали 4 декабря. В них принимают участие более 220 южнокорейских морских пехотинцев и около 220 военных США, дислоцированных на японском острове Окинава. С 2013 года стороны проводят такие учения, целью которых является повышение боевых навыков военнослужащих при низких температурах - до минус 20 градусов Цельсия. Морские пехотинцы отрабатывают навыки рукопашного боя стрельбы, совершают лыжные забеги и проводят тренировочную разведку в лесу. В этом году одной из задач учений было повышение мер безопасности на зимних Олимпийских играх. Yonhap и британская газета The Sun опубликовали фотографии, на которых запечатлены обнаженные по пояс морские пехотинцы двух стран, выполняющие силовую тренировку на морозе и подбрасывающие вверх горсти снега. Учения США и Южной Кореи на время Олимпиады могут перенести Между тем стало известно, что Вашингтон и Сеул могут на время проведения зимней Олимпиады в Пхенчхане перенести сроки проведения запланированных ранее совместных военных учений на Корейском полуострове. Об этом, как передает агентство Yonhap, сообщил журналистам представитель администрации президента. Ранее о том, что с таким предложением власти Южной Кореи обратились к США для снижения напряженности и с целью предотвращения возможных провокаций со стороны КНДР, заявил телеканалу NBC президент страны Мун Чжэ Ин. В администрации главы государства подчеркнули, что учения будут отложены лишь на время проведения Олимпиады, речи об отмене маневров не идет. Представитель администрации также выразил надежду, что Северная Корея примет участие в Олимпиаде. В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что ему неизвестно о намерениях американских военных менять график совместных учений с Республикой Корея на период проведения Олимпийских игр. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой канадского МИД Христей Фриланд в Оттаве, передает ТАСС. Госсекретарь напомнил, что об учениях объявляется заранее и они проводятся уже много лет. Ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск и командно-штабные учения Key Resolve проходят ежегодно в феврале-марте. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие 200-300 тысяч военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения. Пхеньян традиционно считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые Сеул и Вашингтон считают провокациями. Олимпиада в Пхенчхане, находящемся в 80 километрах от границы с Северной Кореей, состоится с 9 по 25 февраля. Не все приглашенные на нее страны уверены в безопасности спортсменов в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове из-за ракетных испытаний КНДР. Ранее делегация Франции угрожала бойкотировать Олимпийские игры, если спортсменам не смогут гарантировать безопасность во время соревнований. О сомнениях по поводу участия в Олимпийских играх заявляли представители Австрии. Россия и Китай, напротив, выразили уверенность в безопасности своих делегаций. В свою очередь власти Южной Кореи попросили США отложить совместные военные учения до окончания зимних Олимпийских игр. Таким образом Сеул хотел бы снизить вероятность новых провокаций со стороны Северной Кореи во время соревнований в Пхенчхане, которые стартуют 9 февраля. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о ежегодных весенних учениях Foal Eagle и Key Resolve. Сеул предлагает отложить их до окончания Паралимпийских игр 18 марта. По данным двух источников газеты, США, скорее всего, согласятся. Как известно, ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. В конце ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Военные запустили ее в сторону Японского моря из прилегающей к Пхеньяну провинции Пхенан-Намдо. Ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Как утверждают военные КНДР, "Хвасон-15" может достичь любого района на территории США. Материалы по теме: Шестилетие со дня кончины председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира Анатолий Баранов: Кое- где посол США вообще руководит государством КНДР строго ответила на двурушническую политику США, склоняющих КНР к новым санкциям Южная Корея просит дядюшку Сэма отложить совместные военные учения до завершения Олимпиады, чтобы не злить КНДР



