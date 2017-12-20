Энтео бросило вызов всем советским патриотам и красным посреди Москвы и под защитой полицаев

В центре Москвы бывший лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) в день столетия со дня основания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем устроил акцию у здания, где ранее располагалась ВЧК, и разбил бюст основателя и главы ведомства Феликса Дзержинского, сообщает телеканал "Дождь".

Акция прошла по адресу улица Большая Лубянка, дом N11. Активисты вместе с Энтео наклеили на здание четыре наклейки со словами "Здесь чекисты убивали людей". Вскоре после этого Энтео разбил бюст Дзержинского.

"Настало время прервать прочную преемственность органов госбезопасности с террористической организацией ВЧК и перенести празднование этого дня, например, на 3 (15) июля, когда в 1826 году императором Николаем I было создано Третье отделение", - написал на своей странице в Twitter Энтео.

Он также отметил, что эта преемственность "не имеет никаких моральных оправданий и является преступлением, как и культ террориста Дзержинского". При этом Энтео пояснил, что за акцией стоит его общественный проект "Декоммунизация", целью которого является "официальное осуждение преступлений большевиков, возвращение исторических топонимов, демонтаж памятников коммунистическим деятелям, причастным к репрессиям против населения, и открытие архивов".

- Если бы узколобый сей субъект, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - интересовался всеми местами в России и Москве, где не только чекисты, но и монархисты, и черносотенцы и просто царские жандармы, и белогвардейцы вместе с интервентами убивали людей, его соотечественников, рабочих, крестьян, их семьи, ему, изячно хрустящему бюстиком Дзержинского, словно французской булкой, возможно пришлось бы разбивать не только удобный для этого гипсовый бюст, но и недавно воздвигнутые Путиным и до него памятники: царям Романовым, адмиралу Колчаку, и очень многим другим современникам товарища Дзержинского. Возможно, сей гламурно-православный "интеллигент" и не ведает, что в Гражданской войне была одержана победа, и одержана она была красными, то есть и товарищем Дзержинским, и результатом этой победы стало формирование такой страны РСФСР, а затем и СССР, и нынешняя РФ является её правопреемницей, именно её, а не Романовской империи, от имени которой эти питекантропы отваживаются творить вандализм. Впрочем, как и в той Гражданской начали первыми белые, Энтео сделал первый шаг провокатора, дальнейшие, ответные, красные акции - репрессии ("ре-прессия" - всего лишь ответ на политический прессинг) не заставят себя ждать, слишком далеко зашла на всей территории СССР декоммунизация, и если реакционная сволочь полагает, что её некому остановить, она ошибается.

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