Газпром ударно продолжает стройку века: русский газ к Турции всё ближе

«Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идёт со скоростью примерно четыре километра в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов», — отметил представитель компании. По его словам, взятый темп работ достигается благодаря наличию наиболее современного на сегодня судна-трубоукладчика.

«Работа идёт полным ходом, и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки», — заключил Медведев. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской части территории Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией.

Протяжённость морской части трубы составит около 910 км, а сухопутного участка в Турции — 180 км. Первая нитка будет предназначена для обеспечения потребностей внутреннего турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). Президент России Владимир Путин отмечал, что выражает надежду на то, что проект будет реализован в сжатые сроки.

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