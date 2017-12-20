Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Газпром ударно продолжает стройку века: русский газ к Турции всё ближе

Опубликовано 20.12.2017 в разделе комментариев 0

газпром турция позор силовигархия сырьеваяимперия
Газпром ударно продолжает стройку века: русский газ к Турции всё ближе

«Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идёт со скоростью примерно четыре километра в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов», — отметил представитель компании. По его словам, взятый темп работ достигается благодаря наличию наиболее современного на сегодня судна-трубоукладчика.

«Работа идёт полным ходом, и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки», — заключил Медведев. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской части территории Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией.

Протяжённость морской части трубы составит около 910 км, а сухопутного участка в Турции — 180 км. Первая нитка будет предназначена для обеспечения потребностей внутреннего турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). Президент России Владимир Путин отмечал, что выражает надежду на то, что проект будет реализован в сжатые сроки.

Новости по теме:

Газпром назло санкциям всё больше качает голубого топлива в дальнее зарубежье

В праздничный для российского осколка СССР день Газпром рапортует: дадим Турции газ!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Газпром ударно продолжает стройку века: русский газ к Турции всё ближе (0)
Энтео бросило вызов всем советским патриотам и красным посреди Москвы и под защитой полицаев (1)
Морпехи США и Южной Кореи пугают голыми торсами ядерно вооружённую КНДР (0)
Санкции Евросоюза обрушились и на Польшу, но не за антисоветский вандализм и неонацизм (0)
Кандидат Путин пошёл на очередную непопулярную меру: "заморозки" в ПФ продлятся до 2020-го (3)
Пучдемон имеет шанс вернуться в Каталонию победителем (2)
На перевыборы Путина - на подорожавших синих автобусах! (6)
КНДР строго ответила на двурушническую политику США, склоняющих КНР к новым санкциям (2)
Биткоин отползает от завоёванных виртуальных высот: уже на 15% (5)
Украина "размазала" РФ в Генассамблее ООН (51)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кругом предательница
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пусть её навечно загадят мигранты, Европу
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: 70Х70 или 146 Х 0???
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Стихотворения Алексея Улюкаева
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss