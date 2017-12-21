Все уже выдвинулись в президенты, не дожидаясь съездов и прочей чепухи

В Центризбирком поступило 29 уведомлений о намерении участвовать в президентских выборах. Как сообщает РБК, уведомления пришли, в том числе, от Владимира Путина, Алексея Навального, лидеров КПРФ и ЛДПР. Ранее сообщалось, что Путина 26-го декабря выдвинет в президенты инициативная группа.
"Зюганов демонстративно выдвинулся до назначенного на 23 декабря съезда партии, словно подчёркивая, что решают всё они в сговоре с Владимиром Путиным, а дело рядовых коммунистов - одобрить уже принятое решение. Мнение организаций, предлагавших выдвижения кандидата моложе и энергичнее, столь же демонстративно отброшено", - пишет АПН-СЗ.
"Бедный Юрий Юрьевич Болдырев! Потратить столько времени на КПРФ - и получить такой плевок в лицо..." - пишет Максим Калашников.
Думаю, Юрий Юрьевич утрется, не привыкать. Ну а про организации, которые кого-то там выдвинули, даже говорить смешно. Почитайте сами, что Зюганов и присные говорили о вас раньше, Яндекс в помощь. Может на уважение рассчитывали, на корректность, на порядочность? Не, ну вы даете...
Я очень доволен, что Зюганов выдвигается сам, а всех остальных, немного поматросив, оставил в приспущенных штанах и в недоумении.
Вы это, не знали, кто такой Зюганов? Вы вчера родились? Вы ФОРУМ.мск не читаете, только пишете сюда? Напрасно. Тут иногда рассказывают весьма поучительные истории.
Но в этом есть и серьезный позитивный момент. Я об этом писал вчера и еще чуть ранее.
О тождестве олигарха Грудинина и крановщицы Лисициной
А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?
Понимаете, чудес в принципе не бывает, а уж в предвыборный период тем более - все чудеса просчитаны, оплачены и тщательно отмерены.
А надо понимать одну очень простую вещь - эти выборы вообще могут стать последними, во всяком случае последними из тех, что еще можно с натяжкой называть выборами. Вот из этого и надо исходить, выстраивая планы на предстоящую президентскую кампанию.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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гоблен написал 21.12.2017 01:10
ДБ
Ну так валите отсюда, бодрый юноша, на сайт к Навальному. Там много таких. А здесь над вами смеются.
Рядовой очевидность написал 21.12.2017 01:04
Прдложения: забить на все это и прекратить бесконечное нытье.
А то лишь мешаете вспоминать, что такое настоящая борьба. В мировом понятии, а не бла-бла-бла "не знаете вы жизни, не знаете этой страны". Знаете? Так заткнитесь. Все бесполезно? Да, вы бесполезны для всего - и постольку не врете и не ошибаетесь. Но вы здесь не одни. Тоже как всегда.
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:59
Это ориентация лишь страха, у которого глаза велики. И подход это антисистемный.
"Прут и прут" (В. Шукшин) факты и факторы куда серьезней фельетонно-банального цезаревоцарения Путина. Которое вообще из наимененее вероятных сценариев, кстати.
Тот же М. Калашников это понимает - поэтому на перспективы, следующие из возможности грудининского выдвижения, смотрел совсем иначе. Возможно, прощелшее время преждевременно.
А. Навальный настроен на что угодно, только не на "переживанчество". И уже потому прав больше Баранова с Головенко и прочих "мудрых" скрипунов.
гоблен написал 21.12.2017 00:52
Ну чтоб "мы сможем"!!! Ага.
Конкретно - ваши предложения. Посмеемся.
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:50
У поколения Баранова и Головенко вовсю заработали стереотипы брежневского застоя - возрастные, помноженные на профессиональные.
Что вполне закономерно. Хорошо, что и в этом поколении не все таковы, и тем более среди тех, кто помоложе.
гоблен написал 21.12.2017 00:50
Вам т.Баранов ясно (ну некуда ясней) пишет: "надо понимать одну очень простую вещь - эти выборы вообще могут стать последними, во всяком случае последними из тех, что еще можно с натяжкой называть выборами. Вот из этого и надо исходить, выстраивая планы на предстоящую президентскую кампанию".
Т.е. вам предлагают:
1. строить кампанию, исходя из...
2. надо понимать
Вы не согласны понимать? Вы против планирования кампании, исходя из реальной ситуации?
В чем недовольство?
гоблен написал 21.12.2017 00:46
Но сейчас вопрос стоит не о заработках политтехнологов и политиков, а о судьбе демократического устройства РФ, если вы не поняли.
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:46
А подходящего времени для этого занятия не бывает.
Александр Головенко, журналист" написал 21.12.2017 00:44
гоблен написал 21.12.2017 00:43
А вы чего бы хотели? Вот что может сейчас сделать лидер коммунистической или любой другой оппозиции, в 00.42 ночи?
Яков Блюмкин написал 21.12.2017 00:37
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:37
Это называется пораженчеством.
Можно призывать к бойкоту выборов или не призывать к нему, можно спорить о том, какой из двух этих вариантов единственно верный.
Нельзя внушать, что реальная надежда одна - на время, поелику-поколику нацлидер не бессмертен.
Т.е. можно (хотя и не нужно; но что взять с по преимуществу убогих) поэту из бродскообразных. Но не лидеру коммунистической оппозиции.