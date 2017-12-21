Все уже выдвинулись в президенты, не дожидаясь съездов и прочей чепухи

В Центризбирком поступило 29 уведомлений о намерении участвовать в президентских выборах. Как сообщает РБК, уведомления пришли, в том числе, от Владимира Путина, Алексея Навального, лидеров КПРФ и ЛДПР. Ранее сообщалось, что Путина 26-го декабря выдвинет в президенты инициативная группа.

"Зюганов демонстративно выдвинулся до назначенного на 23 декабря съезда партии, словно подчёркивая, что решают всё они в сговоре с Владимиром Путиным, а дело рядовых коммунистов - одобрить уже принятое решение. Мнение организаций, предлагавших выдвижения кандидата моложе и энергичнее, столь же демонстративно отброшено", - пишет АПН-СЗ.

"Бедный Юрий Юрьевич Болдырев! Потратить столько времени на КПРФ - и получить такой плевок в лицо..." - пишет Максим Калашников.

Думаю, Юрий Юрьевич утрется, не привыкать. Ну а про организации, которые кого-то там выдвинули, даже говорить смешно. Почитайте сами, что Зюганов и присные говорили о вас раньше, Яндекс в помощь. Может на уважение рассчитывали, на корректность, на порядочность? Не, ну вы даете...

Я очень доволен, что Зюганов выдвигается сам, а всех остальных, немного поматросив, оставил в приспущенных штанах и в недоумении.

Вы это, не знали, кто такой Зюганов? Вы вчера родились? Вы ФОРУМ.мск не читаете, только пишете сюда? Напрасно. Тут иногда рассказывают весьма поучительные истории.

Но в этом есть и серьезный позитивный момент. Я об этом писал вчера и еще чуть ранее.

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А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?

Понимаете, чудес в принципе не бывает, а уж в предвыборный период тем более - все чудеса просчитаны, оплачены и тщательно отмерены.

А надо понимать одну очень простую вещь - эти выборы вообще могут стать последними, во всяком случае последними из тех, что еще можно с натяжкой называть выборами. Вот из этого и надо исходить, выстраивая планы на предстоящую президентскую кампанию.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск