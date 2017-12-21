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Московский листок

Все уже выдвинулись в президенты, не дожидаясь съездов и прочей чепухи

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 12

выборы зюганов цик явка
Все уже выдвинулись в президенты, не дожидаясь съездов и прочей чепухи

В Центризбирком поступило 29 уведомлений о намерении участвовать в президентских выборах. Как сообщает РБК, уведомления пришли, в том числе, от Владимира Путина, Алексея Навального, лидеров КПРФ и ЛДПР. Ранее сообщалось, что Путина 26-го декабря выдвинет в президенты инициативная группа.

"Зюганов демонстративно выдвинулся до назначенного на 23 декабря съезда партии, словно подчёркивая, что решают всё они в сговоре с Владимиром Путиным, а дело рядовых коммунистов - одобрить уже принятое решение. Мнение организаций, предлагавших выдвижения кандидата моложе и энергичнее, столь же демонстративно отброшено", - пишет АПН-СЗ.

"Бедный Юрий Юрьевич Болдырев! Потратить столько времени на КПРФ - и получить такой плевок в лицо..." - пишет Максим Калашников.

Думаю, Юрий Юрьевич утрется, не привыкать. Ну а про организации, которые кого-то там выдвинули, даже говорить смешно. Почитайте сами, что Зюганов и присные говорили о вас раньше, Яндекс в помощь. Может на уважение рассчитывали, на корректность, на порядочность? Не, ну вы даете...

Я очень доволен, что Зюганов выдвигается сам, а всех остальных, немного поматросив, оставил в приспущенных штанах и в недоумении.

Вы это, не знали, кто такой Зюганов? Вы вчера родились? Вы ФОРУМ.мск не читаете, только пишете сюда? Напрасно. Тут иногда рассказывают весьма поучительные истории.

Но в этом есть и серьезный позитивный момент. Я об этом писал вчера и еще чуть ранее.

О тождестве олигарха Грудинина и крановщицы Лисициной

А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?

Понимаете, чудес в принципе не бывает, а уж в предвыборный период тем более - все чудеса просчитаны, оплачены и тщательно отмерены.

А надо понимать одну очень простую вещь - эти выборы вообще могут стать последними, во всяком случае последними из тех, что еще можно с натяжкой называть выборами. Вот из этого и надо исходить, выстраивая планы на предстоящую президентскую кампанию.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 12
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Re: вы бесполезны для всего - и постольку не врете и не ошибаетесь
гоблен написал 21.12.2017 01:10
Прелесть какая! Не говорите нам правду, мы не хотим знать! Навального нам! Грудинина! Собчак! Мы будем петь и смеяться как дети!
ДБ
Ну так валите отсюда, бодрый юноша, на сайт к Навальному. Там много таких. А здесь над вами смеются.
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Re: Re: Re: Будет царь!
Рядовой очевидность написал 21.12.2017 01:04
Нет, вы не сможете. Вы во все времена можете только смеяться - и когда повезет, приходить на готовое.
Прдложения: забить на все это и прекратить бесконечное нытье.
А то лишь мешаете вспоминать, что такое настоящая борьба. В мировом понятии, а не бла-бла-бла "не знаете вы жизни, не знаете этой страны". Знаете? Так заткнитесь. Все бесполезно? Да, вы бесполезны для всего - и постольку не врете и не ошибаетесь. Но вы здесь не одни. Тоже как всегда.
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Re: Re: Сплошное "ничегосделатьнельзя" ведет.
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:59
Не на то ориентироваться надо. В частности, не гадать о том, что будет через шесть лет: сейчас это особо бесполезное занятие. Гадание о половине или трети этого срока немногим полезней.
Это ориентация лишь страха, у которого глаза велики. И подход это антисистемный.
"Прут и прут" (В. Шукшин) факты и факторы куда серьезней фельетонно-банального цезаревоцарения Путина. Которое вообще из наимененее вероятных сценариев, кстати.
Тот же М. Калашников это понимает - поэтому на перспективы, следующие из возможности грудининского выдвижения, смотрел совсем иначе. Возможно, прощелшее время преждевременно.
А. Навальный настроен на что угодно, только не на "переживанчество". И уже потому прав больше Баранова с Головенко и прочих "мудрых" скрипунов.
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Re: Re: Будет царь!
гоблен написал 21.12.2017 00:52
А, вам надо бодрости!
Ну чтоб "мы сможем"!!! Ага.
Конкретно - ваши предложения. Посмеемся.
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Re: Будет царь!
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:50
С такой оппозицией - может и попробовать. С предсказуемым ее резюме - "такая страна".
У поколения Баранова и Головенко вовсю заработали стереотипы брежневского застоя - возрастные, помноженные на профессиональные.
Что вполне закономерно. Хорошо, что и в этом поколении не все таковы, и тем более среди тех, кто помоложе.
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Re: Сплошное "ничегосделатьнельзя" ведет.
гоблен написал 21.12.2017 00:50
Видите ли, круг возможностей все время сокращается.
Вам т.Баранов ясно (ну некуда ясней) пишет: "надо понимать одну очень простую вещь - эти выборы вообще могут стать последними, во всяком случае последними из тех, что еще можно с натяжкой называть выборами. Вот из этого и надо исходить, выстраивая планы на предстоящую президентскую кампанию".
Т.е. вам предлагают:
1. строить кампанию, исходя из...
2. надо понимать
Вы не согласны понимать? Вы против планирования кампании, исходя из реальной ситуации?
В чем недовольство?
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Re: выборы это прежде всего, возможность заработать
гоблен написал 21.12.2017 00:46
Ну если вам т.Баранов сообщил о миллиардных суммах, то с чего вы взяли, что он "забывает"? Миллиардные суммы, знаете ли, незабываемы!
Но сейчас вопрос стоит не о заработках политтехнологов и политиков, а о судьбе демократического устройства РФ, если вы не поняли.
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Re: Re: Это называется...
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:46
Уже мало где и когда, смотрю, не паникует. Сплошное "ничегосделатьнельзя" ведет.
А подходящего времени для этого занятия не бывает.
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Будет царь!
Александр Головенко, журналист" написал 21.12.2017 00:44
Такие выборы - последние! Все идет к тому, что с помощью констит. большинства "ЕдРа" в ГД, подчиненной Эллочки, при соучастии "агента Михайлова" наш "агент Платов" получит пожизненное правление
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Re: Это называется...
гоблен написал 21.12.2017 00:43
О чем это? Где т.Баранов паникует? Он просто сообщает факт и что из этого факта следует.
А вы чего бы хотели? Вот что может сейчас сделать лидер коммунистической или любой другой оппозиции, в 00.42 ночи?
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(без названия)
Яков Блюмкин написал 21.12.2017 00:37
А.Ю. забывает одну простую вещь- выборы это прежде всего, возможность заработать, или попилить, как кому нравится называть, или проще, освоить бюджетные деньги. Сами же информировали о миллиардных суммах, выделенных из бюджета и отчего-то думаете, что Зюганов пройдет мимо. Это и есть основная цель и задача Геннадия Андеевича, еще вы, видно, забыли лозунг Зюганова, Жириновского и прочих явлинских- "Главное не победа, а участие!".
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Это называется...
Рядовой Очевидность написал 21.12.2017 00:37
Паникуете много, товарищ Баранов. И уже признались однажды (или не однажды): надежду одну имеете (если это можно - добавлю от себя назвать надеждой) - путинское пребывание у власти *пережить*.
Это называется пораженчеством.
Можно призывать к бойкоту выборов или не призывать к нему, можно спорить о том, какой из двух этих вариантов единственно верный.
Нельзя внушать, что реальная надежда одна - на время, поелику-поколику нацлидер не бессмертен.
Т.е. можно (хотя и не нужно; но что взять с по преимуществу убогих) поэту из бродскообразных. Но не лидеру коммунистической оппозиции.
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