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Московский листок

Нашим органам - сто!

Опубликовано 21.12.2017 автором в разделе комментариев 1

фсб вчк

Обычно на День работников органов безопасности  или просто День чекиста я пишу какие-нибудь малопозитивные  статьи об этом ведомстве, вроде вот этой.  Так уж сложилось. Но сегодня у наших органов не просто день, а целый юбилей, потому что ВЧК была создана ровно 100 лет назад.  Представляете,  сколько славных дел натворили они за эти годы,  о чем говорят замечательные  и просто трогательные стихи, написанные нашими простыми гражданами. Это не я при думал, честное слово, у меня так не получится,  это я любезно  позаимствовал  с сайта Поздравок.ру,  за что большое ему спасибо.   Вот послушайте.

Безопасность государства —
Навсегда в вашей судьбе...
Так примите благодарность,
С праздником, с Днём ФСБ!

Мужества желать не стану —
Вам его не занимать:
Пусть исполнятся все планы,
Чтобы мир смог лучше стать!

Прекрасно, не правда ли?!  Или вот.

ФСБ сегодня отмечает
Чудный праздник свой.
С тем тебя и поздравляю,
ФСБшник милый мой.

Пусть преследует везенье,
Счастье пусть не отстает.
Будет бодрым настроенье
И душа от радости поет.

А читая вот эти строки,  я вообще с трудом сдержал скупые мужские слезы.

Наши Феэсбешники гордые ребята,
Достигают нужного в деле результата,
В них сосредоточены мужество и честь,
Всех достоинств ФСБ нам не перечесть.

Пусть на вас равняется молодежь страны,
Пусть растут и славятся светлые умы,
Поздравляем с праздником и желаем вам,
Чтоб успех сопутствовал жизни и делам!

 В общем, я так растрогался, что тоже  решил порадовать  работников  славных органов чем-нибудь таким позитивным.  И вспомнил, что ровно 25 лет назад  (тоже юбилей) в моей программе «Фарс-мажор», которая в ту пору выходила на РТР,  в эфир вышел сюжет, посвященный как раз органам ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ и далее по списку.  С тех пор реалии  слегка изменились, но главное осталось.  Так что смотрим и тихо радуемся, что наши  органы всегда с нами!



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Вс написал 21.12.2017 01:00
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