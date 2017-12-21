Нашим органам - сто!

Обычно на День работников органов безопасности или просто День чекиста я пишу какие-нибудь малопозитивные статьи об этом ведомстве, вроде вот этой. Так уж сложилось. Но сегодня у наших органов не просто день, а целый юбилей, потому что ВЧК была создана ровно 100 лет назад. Представляете, сколько славных дел натворили они за эти годы, о чем говорят замечательные и просто трогательные стихи, написанные нашими простыми гражданами. Это не я при думал, честное слово, у меня так не получится, это я любезно позаимствовал с сайта Поздравок.ру, за что большое ему спасибо. Вот послушайте.



Безопасность государства —

Навсегда в вашей судьбе...

Так примите благодарность,

С праздником, с Днём ФСБ!



Мужества желать не стану —

Вам его не занимать:

Пусть исполнятся все планы,

Чтобы мир смог лучше стать!



Прекрасно, не правда ли?! Или вот.



ФСБ сегодня отмечает

Чудный праздник свой.

С тем тебя и поздравляю,

ФСБшник милый мой.



Пусть преследует везенье,

Счастье пусть не отстает.

Будет бодрым настроенье

И душа от радости поет.



А читая вот эти строки, я вообще с трудом сдержал скупые мужские слезы.



Наши Феэсбешники гордые ребята,

Достигают нужного в деле результата,

В них сосредоточены мужество и честь,

Всех достоинств ФСБ нам не перечесть.



Пусть на вас равняется молодежь страны,

Пусть растут и славятся светлые умы,

Поздравляем с праздником и желаем вам,

Чтоб успех сопутствовал жизни и делам!



В общем, я так растрогался, что тоже решил порадовать работников славных органов чем-нибудь таким позитивным. И вспомнил, что ровно 25 лет назад (тоже юбилей) в моей программе «Фарс-мажор», которая в ту пору выходила на РТР, в эфир вышел сюжет, посвященный как раз органам ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ и далее по списку. С тех пор реалии слегка изменились, но главное осталось. Так что смотрим и тихо радуемся, что наши органы всегда с нами!

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