Последнее слово осужденных

21 декабря в Московском городском суде в 12-00 (зал №331) будет заслушано ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО по "делу о референдуме" в отношении журналиста Александра Соколова, писателя Юрия Мухина, инженера Валерия Парфенова и подполковника ВВС Кирилла Барабаша.

Адрес Мосгорсуда: Богородский вал, д.8. (метро "Преображенская площадь", посл. вагон из центра направо, далее на любом трамвае пара остановок до "Мосгорсуд")

Жалоба рассматривается судебной коллегий под председательством судьи Ирины Колесниковой, получившей повышение после вынесения приговора по первому делу против Михаила Ходорковского. Также она была замечена в вынесении приговоров по сфабрикованным делам об экстремизме.

Участники референдума Мухин, Парфенов, Барабаш и Соколов были осуждены 10 августа 2017 года по обвинению в экстремизме (ч.1 ст.282.2) судьей Тверского суда г. Москвы Алексея Криворучко и приговорены к 3,5 - 4 годам лишения свободы.

Дело было возбуждено и расследовалось по обвинению в подготовке референдума о принятии закона «Об оценке президента и депутатов народом России» Инициативной группой по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), поскольку данную инициативу референдума сочли якобы похожей на инициатиативу референдума другой организации - запрещеного движения «Армия Воли Народа». Согласно законопроекту ИГПР «ЗОВ» избиратели в конце срока правления президента и депутатов Госдумы могли бы оценивать результаты их деятельности, и в случае положительной оценки те бы поощрялись, в случае негативной - к ним применялись бы санкции - http://zaotvet.info/project

Преследуемые и сторона защиты считает приговор необоснованным и незаконным, поскольку, по их мнению:

1) отсутствует событие преступления, инициатива референдума является заведомо законной деятельностью

2) в обвинении и приговоре и приговоре отсутствует здравый смысл, поскольку запретом участников референдума по сути предотвращается возможное награждение президента и депутатов, которое было предусмотрено предложенным законопроектом

3) подсудимыми не совершено даже административного правонарушения экстремистской направленности 4) фактически это в отношении преследуемых Соколова, Мухина, Барабаша и Парфенова совершается тяжкое экстремистское преступление по ч.2 ст. 141 и ст.144 УК РФ - воспрепятствование инициативе референдума и журналистской деятельности путем заведомо незаконного преследования и пытки тюрьмой.

По мнению Соколова и иных преследуемых, в этом оказались замешаны 170 лиц, "формально названных судьями, прокурорами, следователями, сотрудниками полиции, которые под видом борьбы с экстремизмом лишили граждан России права на инициативу референдума и оценку органов власти". В связи с этим они потребовали у суда не только полного оправдания, но и вынесения частного определения по факту допущенных нарушений закона.

Текст апелляционной жалобы Соколова А.А.

http://zaotvet.info/news/apellyatsiya_aleksandra_sokolova

Текст апелляционной жалобы Мухина Ю.И.

http://ymuhin.ru/node/1665

Подробная информация:

http://zaotvet.info