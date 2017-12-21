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Московский листок

Ловля шпионов на живца

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 1

Ловля шпионов на живца

Служба безопасности Украины заявила, что задержала на рабочем месте чиновника секретариата кабинета министров по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. "Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной командировки", — сообщается на сайте ведомства. 

В СБУ утверждают, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал, используя спецоборудование, данные о деятельности правительственных структур.

- То естьлюбой человек, длительное время проживший в России, на Украине под подозрением, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Учитывая тесные связи между Россией и Украиной, практически каждый может оказаться завербован "страной-агрессором". И если у вас тетя живет в Липецке или, не дай бог, в этом городе у вас кондитерская фабрика - вы уже "под колпаком". Но наши тоже молодцы, не отстают - в Самарской области разоблачили агента украинских спецслужб. Гражданин Украины Сергей Сотников, который поехал в Россию заработать на жизнь, получил перед отъездом задание от СБУ. Вот как бывает... Если подумать, то каждый может оказаться украинским шпионом в России и наоборот. Дожили. 

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!QQQ!O!QQ!JA--TOT-VASH-BOG!!!& написал 21.12.2017 01:52
-То таки, судя по вестям из Гордоукрии - там почти все видные таки "элитарии" таки являются агентами путина! Это потому, что он сидел на майдауне в каждом мусорном баке и оттуда облучал безумную толпу майдаунов специальным сверхсекретным излучением из сверхсекретного устройства "Выпрямитель", которое было таки разработано в сверхсекретных подвалах таки Лубянки и выпрямляло последние звилины гниломосков в галаве у тупого майдауновского бы-дла... То таки да...
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