Ловля шпионов на живца

Служба безопасности Украины заявила, что задержала на рабочем месте чиновника секретариата кабинета министров по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. "Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной командировки", — сообщается на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал, используя спецоборудование, данные о деятельности правительственных структур.

- То естьлюбой человек, длительное время проживший в России, на Украине под подозрением, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Учитывая тесные связи между Россией и Украиной, практически каждый может оказаться завербован "страной-агрессором". И если у вас тетя живет в Липецке или, не дай бог, в этом городе у вас кондитерская фабрика - вы уже "под колпаком". Но наши тоже молодцы, не отстают - в Самарской области разоблачили агента украинских спецслужб. Гражданин Украины Сергей Сотников, который поехал в Россию заработать на жизнь, получил перед отъездом задание от СБУ. Вот как бывает... Если подумать, то каждый может оказаться украинским шпионом в России и наоборот. Дожили.