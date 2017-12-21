Госбезопасность задержала целого помощника премьер-министра

Стало известно, кого задержала Служба безопасности Украины - Станислава Ежова, который является помощником украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Любопытно, что начальник сразу сдал своего ближайшего помощника - Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках.

Ловля шпионов на живца

«Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», - написал на своей странице в Facebook премьер Украины.

- Ну прямо "ежовщина" какая-то, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Только тот Ежов сначала сам арестовывал, а потом уж его. А тут сразу под белы ручки... Ну и хорошая же у них там обстановочка, если помощника премьера берут за шпионаж, а его шеф торопится откреститься среди ночи...