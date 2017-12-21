Лондон постановил оставить Коломойского голышом

Высокий Суд Англии 19 декабря принял решение об аресте активов бывших владельцев и руководителей «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Общая сумма взыскания составляет более 2,5 миллиардов долларов. Действие приказа распространяется на имущество предпринимателей в любых странах мира, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу украинской кредитной организации.

Основанием для приказа послужила доказательная база, предоставленная суду. Документы свидетельствуют о выводе бизнесменами «почти двух миллиардов долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем», пишет издание.

В сентябре Печерский районный суд Киева по тому же делу арестовал активы Коломойского: здание в столице Украины, арендуемое телерадиокомпанией «Студия 1+1», самолет Boeing и здание завода «Биола» в Днепре (Днепропетровске). В марте Хозяйственный суд Украины по представлению Днепропетровской областной прокуратуры постановил отобрать у Коломойского авиакомпанию «Днеправиа» в пользу государства.

- А как же частные карательные отряды, как же губернаторство в Днепропетровске? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Человек так старался, устанавливал "свою" власть, а она ж его так... Да еще и при поддержке Лондона. Коломойскому принадлежит здоровый кусок "свободной" Украины, включая целую группу депутатов - как же теперь? Так и останутся бесхозными или перейдут в собственность Порошенко? Но уж не в собственность народа, это точно.