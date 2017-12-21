РПЦ против вузов как таковых: в Томске она решает градостроительные вопросы

Томск - не Москва, тут не тратят 9 миллиардов только на плитку (хотя недавно вымостили московско центральный проспект ленина). А регион и вовсе дотационный, хоть и нефтеносный. Поэтому тут увидеть разрушающиеся в центре города здания - привычное дело. Это и "деревяшкм", немногочисленно стоящие тут с конца 19-го и начала 20-го века, и теперь целые каменные кварталы умерших без Советской власти учреждений, учебных заведений.

И вот, благодаря подписанному мудрейшим президентом РФ Дмитрием Медведевым (ныне недостойно прозванном Димоном Тосканским за якобы виноградники его) в 2010-м году закону о реституции, очищенные от проклятых стремящихся к знаниям порождений "совка" стены пустующего и разрушающегося з Причём не только это пространство - медведевский закон дал права РПЦ на многое в городе - когда-то стремительно очищавшемся от поповщины и ставшем кузницей кадров для Кузнецкстроя и других точек индустриализации. Мэрия-то собиралась в здании по Кирова-49 сделать школу, а на Никитина-8 ( ) — парк. Школа и парк - общественные пространства. И общество поддержало эту инициативу, однако "совесть" общества, выросшая на месте партийной "ума и чести" - конечно же против.

Жители Томска создали 1 ноября на сайте change.org петицию с просьбой не передавать корпуса бывшего Томского военно-медицинского института (ТВМИ) местной епархии РПЦ. Гражданские активисты мотивируют это нехваткой в городе общественно значимых зданий. Авторы петиции предлагают создать в пустующем здании на улице Никитина, 8 культурный центр, о чем уже говорили депутаты и чиновники. Они указывают, что помещение для этой цели подходит – в нем есть просторные кабинеты и сцена. "Место общения и творчества принесет Томску больше пользы, чем очередное религиозное сооружение, которых в городе хватает", - считают общественники.

До революции здания на улицах Никитина и Кирова принадлежали религиозным организациям. С середины ХХ века корпуса находились в ведении Минобороны. В 2010 году расположенный там военно-медицинский институт был закрыт. Через пять лет в пустующих зданиях случились пожары. Власти планировали перестроить их под школы. На улице Никитина сейчас школа строится, а на Кирова власти от этого плана отказались в мае 2017 года. Вот тут-то попы и схватились снова за потенциально прибыльный для них кусочек земли. Ведь каждый прихожанин - это копеечка в церковную кассу.

Кстати, с парками тут действительно бедновато - лесов-то вокруг полно, но это за чертой города. А вот в центре, помимо Лагерного сада, имеется один лишь Горпарк, простирающийся почти до проспекта Ленина, на котором стоял когда-то храм - и вот это обстоятельство заставляет попов лютовать особенно. Они там тоже по своим паствам собирают подписи за восстановление храма, умученного от большевиков. Храм сей, правда, памятен городу одним происшествием, которое нашло отражение даже в советской литературе, в классике производственного романа, у Ильи Эренбурга в "Дне втором":

"Осенью 1905 года черносотенцы подожгли дом томской железной дороги (сейчас ТУСУР - прим. Д.Ч.): там шёл митинг. Люди выскакивали из горящего здания. Их били дубинками и нагайками. Напротив, пожарища, в кафедральном соборе епископ служил благодарственный молебен".

От местного писателя, ныне, увы, покойного, от Бориса Климычева, знаю я, что черносотенцы тогда провели целую демонстрацию (шли от "Белого дома" по будущему проспекту Ленина) - и вот тот самый епископ, который потом составит в 1935-м вместе с сыльным поэтом Николаем Клюевым заговор и контрреволюционную организацию (ССР - Союз спасения России), до того, как черносотенцы здание подожгли, ещё и благословил их, хоругвеносных, с балкона нынешней мэрии Томска... Да-с, красивые истории отношений прогрессивного общества с РПЦ тут - посему стоит ли удивляться, что собор (от которого носила имя и Новособорная площадь), в котором благославляли погром и поджог - большевики, конечно же, снесли. Но не снесли такого исторического поражения попы - теперь пытаясь взять хотя бы не там, так где-нибудь реванш по реституции.

И вот, читаем вчера заголовок, что не мэрия Томска, а мэрия вместе с РПЦ (это вообще какой-то запредел - РПЦ, отделённая от государства решает за томичей, чему быть, а чему не быть в городе!) теперь решают судьбу здания бывшего военно-медицинского института: Томские власти вместе с РПЦ ищут применение зданию...

Я просто обалдел от самой формулировки. Нет, парку там никак нельзя быть - боженька не велит. А вот очередному душному помещению для вытрясания из бабулек рублей - быть должно.

Впрочем, такая двуглавая орлянка, шизофрения - норма нынешнего госустройства. Эти же власти всерьёз отмечали вчера День чекиста:

"Губернатор Сергей Жвачкин сегодня, 20 декабря, принял участие в торжественном собрании Управления Федеральной службы безопасности России по Томской области, посвященном Дню работника органов безопасности и столетнему юбилею ведомства. Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона, Сергей Жвачкин вручил сотрудникам управления почетные грамоты администрации Томской области, а также поздравил начальника Управления ФСБ по Томской области Дмитрия Иванова с присвоением ему звания генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор отметил, что о профессионализме сотрудников Управления ФСБ России по Томской области говорит стабильная и безопасная работа крупнейшего атомного предприятия страны и нефтегазовых производств, а также межнациональное и межконфессиональное согласие в области.

Поздравляя сотрудников и ветеранов управления, губернатор отметил, что прошедшие сто лет были непростыми для нашего государства и органов безопасности.

- Некоторые страницы истории страны всегда будут отзываться болью в наших сердцах, но большинство — гордостью за тех, кто создает и защищает наше государство, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин."

Это что же за страницы такие? Уж не покаяться ли всё там же, на проспекте Ленина, у следственной тюрьмы НКВД или уж прямо на Чекистском тракте решил губернатор? Ну, за то что вот этих самых попиков и прочих контриков, кулаков и дворян - перевели чекисты в разряд лишенцев...

А вот кто создаёт государство - вопрос отдельный. Гордость за создателей НАШЕГО, то есть советского, светского государства, в котором попы не имели права голоса почти никакого - у нас имеется. А вот за государство, которое утрачивает целые вузы, за государство, которому опиум для народа нужнее, чем свет знаний, чем военные медики - нет у нас гордости, уж извините...