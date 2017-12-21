Национального Лидера выдвинут в цари в "церковном" павильоне ВДНХ

Стало известно, во сколько обойдется использование павильона на ВДНХ, в котором, как выяснилось ранее, пройдет 26 декабря заседание инициативной группы по выдвижению в президенты РФ действующего российского лидера Владимира Путина. За субаренду помещения заплатят 400 тысяч рублей. Причем деньги пойдут фонду под патронажем епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют в прессе "духовником Путина".

В настоящее время на территории 57-го павильона ВДНХ, где планируется провести заседание инициативной группы, проходит выставка "Россия - моя история", которую открыл Фонд гуманитарных проектов (ФГП). Экспертный совет фонда возглавляет епископ Тихон (Шевкунов). За аренду павильона инициативная группа "заплатит арендатору, то есть Фонду гуманитарных проектов", рассказал РБК Иван Есин, управляющий директор ФГП.

Собеседник агентства пояснил, что огромный павильон будет закрыт на весь рабочий день. "Стоимость аренды составит 400 тыс. руб. Если будет планироваться застройка - декорационное оформление площадки, монтаж необходимого технического оборудования, техническое сопровождение и так далее, то стоимость, соответственно, будет больше", - пояснил Есин.

На аренду помещения пойдут личные средства участников инициативной группы. Об этом РБК ранее говорили и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, президент РСПП Александр Шохин.

При этом от Есина стало известно, что в ФГП обращалась команда оппозиционера Алексея Навального, также планирующего зарегистрироваться кандидатом на выборах президента. Но сторонники оппозиционного политика получили отказ. Как уточнила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, соответствующий запрос к ФГП был сделан "в самом начале декабря, когда выборы еще не были объявлены". "Спрашивали про 22 и 23 декабря, мы действительно делали такой запрос, получили отказ", - рассказала представитель оппозиционера. "Мы обращались на все площадки, соответствующие тому, что нам нужно, так что это был один из очень многих запросов. Отказы были везде", - отметила Ярмыш.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и потому одним из условий его выдвижения является создание инициативной группы в его поддержку в количестве не менее 500 человек. Также ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. Документы в ЦИК кандидат-самовыдвиженец должен подать до 7 января.

Кстати, то, что крещёный Эрнстом Национальный Лидер побоялся скрещивать свой пресловутый мегарейтинг с какой-либо из созданных им организаций - с ОНФ или ЕдРом, - говорит о многом. Это - полное поражение "дочерних фирм", это отсутствие доверия населения к любым политическим органзациям, не являющимся непосредственной властью, с которой не считаться нельзя. То есть вот сам по себе пост президента, как вершителя судеб - уважать приходится, хоть и со скрежетом зубовным, а всё остальное, что сам создаёт он и на что пытается опереться политически, общественно - нет, никто не уажает, и ОНФ с ЕдРом существуют, пока сущенствует такое информационно-административное явление как "президент Путин". Потому и слова о какой-то стабильности, эволюции и перменах к лучшему, сказанные им ОНФ - тоже не значат уже ничего, едва сказанные, канули...

Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент РФ Владимир Путин на "Форуме действий" ОНФ: "Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества".

Если частичную приватизацию Роснефти, дорожание бензина, продуктов, квиточков ЖКХ, образования и уже давно не бесплатной медицины - считать переменами к лучшему, пользой и развитием Отечества, то предвыборная программа у Путина просто идеальная. Народ же не слепец, в конце концов, хотя и слепец монетки в кармане считать умеет. "Афтар, жги исчо!" - как писали блоггеры времён стоимости барреля в 100 долларов.

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