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Московский листок

Порошенко намерен решительно отвоёвывать утраченные территории, и начнёт с ЛНР

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 6

украина оон днр лнр всу
Порошенко намерен решительно отвоёвывать утраченные территории, и начнёт с ЛНР

Петр Порошенко рассказал о предпринятых "решительных шагах" после обстрела украинских позиций в Донбассе из систем "Град". Он также пообещал усилить военное присутствие в регионе и пригласить в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, который накануне покинули российские военные наблюдатели, немцев и французов.

На встрече с представителями украинской интеллигенции Порошенко рассказал, что вечером во вторник, 19 декабря, впервые за много дней были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня "Град", сообщается на сайте администрации главы государства 20 декабря.

"Если это связывать с резким и провокационным выходом России из Совместного центра контроля и координации (СЦКК), cо значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, которые без суда и следствия, незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет", - заявил Порошенко.

При этом президент рассказал, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки в Донбассе. "Мы готовы встретить любой сценарий", - заявил он.

"О возможности восстановления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по Нормандскому формату - немцев и французов", - отметил Порошенко. Тогда, по его словам, "и доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".

Российские военные наблюдатели досрочно покинули Донбасс 19 декабря. Это произошло на следующий день после того, как МИД РФ объявил, что в условиях, которые создает Киев для российских военных, дальнейшая работа представительства ВС РФ в СЦКК "стала невозможной".

В МИД РФ пояснили, что "Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК". "Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской контактной группы, либо в "нормандском формате" успеха не имели", - указали в ведомстве.

- Пообщался я тут на недельке, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - с вернувшимся спешно из ЛНР товарищем-военспецом из московских активистов, пришлось уж ему следом за Плотницким ретироваться, из-за плохих отношений с Корнетом даже часть вещей там бросить, так вот этот товарищ говорит, что сдача Донбасса с ЛНР "силам ООН" и начнётся, просто потом миротворцы вполне закономерно и законно передадут контроль ВСУ над "освобождёнными от сепаратистов территориями", об этом в ЛНР ведутся переговоры на самом высоком уровне, при получении гарантий личной безопасности (Дайнего и Пасечник), уже обсуждали будущее название "освобождённых территорий", таким образом все завоевания ополчения, все надежды на какой-то особый и чуть ли не социалистический путь развития ЛНР и ДНР разбились о реальность путинского правления, которое укрепится само, но вот все "свои завоевания" постболотного периода будет медленно спускать на тормозах, при этом ополченцев ЛНР уже в РФ преследуют некоторые наймиты из ЧВК всё того же Вагнера (получившего дольку в околопутинском мирном бизнесе), нанятые специально отслеживать движение "огнестрела", который вернулся с ветеранами обороны ДНР и ЛНР. Если же по линии ООН не получится этот "троянский конь", ВСУ пойдут уже без прикрытия - защищать ЛНР практически некому, все идейные бойцы оттуда по домам в РФ вернулись.

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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Re:
!!!!TOAVASHBOG!JASNO!!!&& написал 21.12.2017 15:13
-Таки похоже, порох присматривает "запасной аэродром в Белоруссии... То таки да...
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Re:
МОСК написал 21.12.2017 12:58
стоик1069, не надо врать, наши войска на Донбассе убивают бендеровцев, а среди них много сионистов, даже хохлы называют их- жидобендеровцы
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СЦКК-шному российскому офицеру запретили въезд в Украину
Светослав-------------------- написал 21.12.2017 12:54
Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян:
.
Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали из Украины. Оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. При оформлении был выявлен подполковник, посещавший Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска -- в ходе собеседования он подтвердил, что в апреле 2017 года въехал в Крым через временно закрытый пункт пропуска "Симферополь". На основании действующего законодательства Украинские пограничники закрыли ему въезд в Украину на три года", -- сообщил помощник главы Госпогранслужбы.
.
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(без названия)
стоик1069 написал 21.12.2017 12:47
Киевские и московские сионисты славно уничтожают славян на Донбассе?
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Re: верю
МОСК написал 21.12.2017 12:12
точняк, грады из Гуково опять хохлам мозги прочистят
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верю
Иван Ефимов написал 21.12.2017 11:04
Дмитрий, думаю группировка Российской Армии на Донбассе сможет отстоять завоеванные территории, не нужно сеять панику
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