<<Фридман, вложивший рекордную сумму в иностранные компании, назван бизнесменом года>>

Глава наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского журнала Forbes. По данным издания, миллиардер вложил в иностранные компании свыше $5 млрд. Эта сумма стала рекордной для российских бизнесменов в 2017 году.
Зарегистрированный в Люксембурге холдинг LetterOne Фридмана в 2017 г. провел две крупные сделки: за £1,77 млрд приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett и вложил $3 млрд в фонд, который купил две американские компании — медицинскую Parexel за $4,5 млрд и BakeMark, одного из лидеров на рынке американской хлебопекарной промышленности.
В России дела у Фридмана тоже идут неплохо: прогнозируемая прибыль Альфа-банка по международным стандартам в 2017 году будет выше, чем в 2016-м ($527 млн). Входящая в «Альфу» X5 Retail Group догоняет по капитализации «Магнит», лидера рынка. С начала года акции X5 выросли почти на 20%.
Издание отмечает, что миллиардер обосновался в Лондоне и в России бывает нечасто: поддержание статуса налогового резидента Великобритании не позволяет проводить на родине более 183 дней.
|
|
Виктор + написал 21.12.2017 12:00
Василий(4) написал 21.12.2017 11:51
====
Расходитесь, граждане оккупированной РСФСР, расходитесь. Запал вводило санкции не против путинского воровского отребья, которое разоряет нашу страну и субсидирует Запад. Это санкции против нас, что бы нас путинская колонна еще больше грабила, разоряла и уничтожала и оправдывала свои преступления санкциями Запада.
.
А в случае отсутствия у нас денег, глава Хакасии предложил варить тушенку из жирных мэров и губернаторов и продавать ее на базаре.
Лис написал 21.12.2017 11:25