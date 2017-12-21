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Московский листок

Фридман, вложивший рекордную сумму в иностранные компании, назван бизнесменом года

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 3

Фридман, вложивший рекордную сумму в иностранные компании, назван бизнесменом года

Глава наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского журнала Forbes. По данным издания, миллиардер вложил в иностранные компании свыше $5 млрд. Эта сумма стала рекордной для российских бизнесменов в 2017 году.

Зарегистрированный в Люксембурге холдинг LetterOne Фридмана в 2017 г. провел две крупные сделки: за £1,77 млрд приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett и вложил $3 млрд в фонд, который купил две американские компании — медицинскую Parexel за $4,5 млрд и BakeMark, одного из лидеров на рынке американской хлебопекарной промышленности.

В России дела у Фридмана тоже идут неплохо: прогнозируемая прибыль Альфа-банка по международным стандартам в 2017 году будет выше, чем в 2016-м ($527 млн). Входящая в «Альфу» X5 Retail Group догоняет по капитализации «Магнит», лидера рынка. С начала года акции X5 выросли почти на 20%.

Издание отмечает, что миллиардер обосновался в Лондоне и в России бывает нечасто: поддержание статуса налогового резидента Великобритании не позволяет проводить на родине более 183 дней.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Виктор + написал 21.12.2017 12:00
Зато Роснефть, которая с благославления Ладим Ладимыча купила у триумвирата Фридмана, Блаватника, Вексельберга ТНК БП за 45 миллиардов долларов, сейчас находится глубоко в жопе с долгами в четыре триллиона рублей. Львиная доля долга возникла как раз в связи с покупкой ТНК БП.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 21.12.2017 11:51
<<Фридман, вложивший рекордную сумму в иностранные компании, назван бизнесменом года>>
====
Расходитесь, граждане оккупированной РСФСР, расходитесь. Запал вводило санкции не против путинского воровского отребья, которое разоряет нашу страну и субсидирует Запад. Это санкции против нас, что бы нас путинская колонна еще больше грабила, разоряла и уничтожала и оправдывала свои преступления санкциями Запада.
.
А в случае отсутствия у нас денег, глава Хакасии предложил варить тушенку из жирных мэров и губернаторов и продавать ее на базаре.
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(без названия)
Лис написал 21.12.2017 11:25
Крысы бегут с тонущего корабля.
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