<<Фридман, вложивший рекордную сумму в иностранные компании, назван бизнесменом года>>

Глава наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского журнала Forbes. По данным издания, миллиардер вложил в иностранные компании свыше $5 млрд. Эта сумма стала рекордной для российских бизнесменов в 2017 году.

Зарегистрированный в Люксембурге холдинг LetterOne Фридмана в 2017 г. провел две крупные сделки: за £1,77 млрд приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett и вложил $3 млрд в фонд, который купил две американские компании — медицинскую Parexel за $4,5 млрд и BakeMark, одного из лидеров на рынке американской хлебопекарной промышленности.

В России дела у Фридмана тоже идут неплохо: прогнозируемая прибыль Альфа-банка по международным стандартам в 2017 году будет выше, чем в 2016-м ($527 млн). Входящая в «Альфу» X5 Retail Group догоняет по капитализации «Магнит», лидера рынка. С начала года акции X5 выросли почти на 20%.

Издание отмечает, что миллиардер обосновался в Лондоне и в России бывает нечасто: поддержание статуса налогового резидента Великобритании не позволяет проводить на родине более 183 дней.