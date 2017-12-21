<<ЦБ пригрозил ужесточить ипотеку>>

Банк России намерен ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов, чтобы не допустить появления на рынке пузыря, сходного с тем, что в США спровоцировал кризис 2008 года, пишет газета "Коммерсант".
По словам собеседников издания, свои опасения ЦБ изложил в письме на имя главы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Плутника, предложив обсудить возможные меры, которые содержат бурный рост в этом сегменте.
Тревогу у ЦБ вызвала стратегия АИЖК, согласно которой ипотечное кредитование к 2020 году вырастет более чем вдвое, до 10 трлн рублей. При этом, задолженность по кредитам увеличится с 4,8 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2017 года до 10 трлн к концу 2020 года. Ежегодный объем выдаваемых ипотечных кредитов должен с 1,9 трлн руб. в 2017 году до 3-3,5 трлн в 2020-м.
"В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий", - сообщил один из собеседников, знакомых с позицией регулятора.
По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Так, если в четвертом квартале 2016 года на них приходилось 6,8% всех выданных ипотечных ссуд, в третьем квартале 2017-го — 29,4%.
В ЦБ не ответили на запрос "Коммерсанта". В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию сообщили, что стратегия развития утверждается наблюдательным советом, в состав которого входит и Банк России. Замечаний по стратегии от регулятора АИЖК не получало.
В Агентстве также отметили, что в России нет предпосылок для образования «ипотечного пузыря». Среди причин — стабильные цены на недвижимость, хорошее качество ипотечного портфеля банков, высокие требования к заемщикам и др.
«На рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля банков, а также высокие требования банков к заемщикам. Именно широкое распространение высокорисковых кредитов с низким первоначальным взносом, низким уровнем андеррайтинга и дальнейшая "упаковка" их в ипотечные ценные бумаги стали одной из важнейших причин ипотечного кризиса в США. Рынок ипотеки в России стабилен и имеет высокий потенциал для дальнейшего развития: доля ипотеки в ВВП России составляет всего 5% при средних значениях в других странах 35%», - сообщили RNS в пресс-службе компании.
|
|
Гаденыш написал 22.12.2017 04:45
Вотвотвот написал 21.12.2017 15:25
Или вы думаете, что "режим" навсегда?
Швейк написал 21.12.2017 13:31
От земли оторвался,центробанк-менеджер перекачки денег бюджета в частные карманы банкиров. В курсе,что условия ужесточены настолько,что еще шаг,ужесточающий,и ипотека будет доступна только очень высокооплачиваемым работникам департаментов администраций.Которая в силу специфики оных- им на х-уй не нужна.Оные имеют сплошь и рядом,вдоль и поперек,на фоне общей разрухи- служебное жилье,комфортабельное, зачастую-элитное,и в комплекте с обстановкой.Вплоть до холодильника,мебели и прочих ништяков.По истечению определенного срока работы- переходит им в их частное владение.Приватизируется- и продается.
Схема.Региональные Заксобрания- под себя пишут.
Для кого эта кабала- ипотека? Она неподъемна уже на старте.Условия выдачи кредита сумма дохода на одного члена семьи.Попробуйте.Сколько таких? Оформляется фиктивно на других физлиц.
Впору- закрыть ее совсем,и не епать людЯм моск.
Плюс(или минус,ху-й его маму знает) закрывается число занятых в строительстве ипотечного жилья.Прибавляется число безработных-нищих.
........
Поражает сама формулировка действия-"пригрозил" ......Эт как,юридически?
Эт что,Голливуд,что ля ?
Если не как бизнес-структура,частная корпорация на шее того же распред-вала нефтегаза,то что это? Физ лицо? ну тогда и возражение ему в стиле пацанском- ху-ле грозить- делай.Как на Кавказе- нах-й камень поднял а не бросаешь,зря работу делал? Бросай.
Маразм крепчает.Сдай сначала не заселенный пузырь в Маскве.Там пустующее жилье на 80%- даже муха не еплась в помещениях-по 3года,а где и по пять лет.
Это полный пис-дец.Эти картонажные изделия скоро будут разваливатся-но в них никто не жил? Подобная история-во всех регионах. В столицах ЯНАО,ХМАО- то же.Денег-там нет.Не смотря на добываемый ресурс.Нету- и все.Не верьте.Холод-есть.Денег- нет. Отвечаю.В департаментах-есть.В НГДУ-есть. Но им- нах- не нужна ипотека. В Центральных районах России- еще хуже.Там нет и этих сытых крыс.
Для чего?
Закрыть- и не епать моск.Как торжествующий аккорд путинобанды.
Василий(4) написал 21.12.2017 11:56
====
Расходитесь, граждане оккупированной РСФСР, расходитесь. Запад вводил санкции не против путинского воровского отребья, которое разоряет нашу страну, поднимает Запад и половину бюджета оккупированной РСФСР направляет на субсидирование бюджетного дефицита США. Эти санкции и ужесточение ипотеки Запад вводит против нас, что бы нас путинская пятая колонна еще больше грабила, разоряла и уничтожала и оправдывала свои преступления санкциями Запада.
.
А в случае отсутствия у нас денег, глава Хакасии предложил варить тушенку из жирных мэров и губернаторов и продавать ее на базаре.