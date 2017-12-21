<<ЦБ пригрозил ужесточить ипотеку>>

Банк России намерен ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов, чтобы не допустить появления на рынке пузыря, сходного с тем, что в США спровоцировал кризис 2008 года, пишет газета "Коммерсант".

По словам собеседников издания, свои опасения ЦБ изложил в письме на имя главы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Плутника, предложив обсудить возможные меры, которые содержат бурный рост в этом сегменте.

Тревогу у ЦБ вызвала стратегия АИЖК, согласно которой ипотечное кредитование к 2020 году вырастет более чем вдвое, до 10 трлн рублей. При этом, задолженность по кредитам увеличится с 4,8 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2017 года до 10 трлн к концу 2020 года. Ежегодный объем выдаваемых ипотечных кредитов должен с 1,9 трлн руб. в 2017 году до 3-3,5 трлн в 2020-м.

"В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий", - сообщил один из собеседников, знакомых с позицией регулятора.

По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Так, если в четвертом квартале 2016 года на них приходилось 6,8% всех выданных ипотечных ссуд, в третьем квартале 2017-го — 29,4%.

В ЦБ не ответили на запрос "Коммерсанта". В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию сообщили, что стратегия развития утверждается наблюдательным советом, в состав которого входит и Банк России. Замечаний по стратегии от регулятора АИЖК не получало.

В Агентстве также отметили, что в России нет предпосылок для образования «ипотечного пузыря». Среди причин — стабильные цены на недвижимость, хорошее качество ипотечного портфеля банков, высокие требования к заемщикам и др.

«На рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля банков, а также высокие требования банков к заемщикам. Именно широкое распространение высокорисковых кредитов с низким первоначальным взносом, низким уровнем андеррайтинга и дальнейшая "упаковка" их в ипотечные ценные бумаги стали одной из важнейших причин ипотечного кризиса в США. Рынок ипотеки в России стабилен и имеет высокий потенциал для дальнейшего развития: доля ипотеки в ВВП России составляет всего 5% при средних значениях в других странах 35%», - сообщили RNS в пресс-службе компании.