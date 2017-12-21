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Московский листок

На границе КНДР и Южной Кореи уже постреливают

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр кризис кнр южная корея конфронтация
На границе КНДР и Южной Кореи уже постреливают

Южнокорейские пограничники произвели 20 предупредительных выстрелов в демилитаризованной зоне при приближении северокорейских солдат в западной части военно-демаркационной линии, разделяющей Южную Корею и КНДР, сообщает в четверг агентство АР. Солдаты корейской народной армии подошли к военно-демаркационной линии, преследуя военнослужащего, перебежавшего в Южную Корею.

Со стороны КНДР также звучали выстрелы. Всё это происходит на фоне резко накаляющейся вокруг КНДР обстановки: Южная Корея как будто провоцирует всех остальных соседей республмки, на что уже получен её ответ.

Газета «Минчжу чосон» от 18-го числа в авторских комментариях разоблачила цель вояжа правителя Южной Кореи по соседней стране с 13-го по 16-ое декабря, которая на самом деле заключилась в освобождении от нарастающей с каждым днем международной изоляции и в прошении содействия в нажиме на КНДР. Но правитель Южной Кореи отбояривался тем, что он якобы вояжировал для обсуждения путей «восстановления отношений» и «решения ядерной проблемы Севера и мира». В комментариях отмечается следующее:

"Во время нынешнего вояжа южнокорейские марионетки, не имея ни стыда, ни чести, не только униженно просили «восстановления отношений», но и откровенно обнаружили свои гнусные намерения ужесточить давление на КНДР, прося «прекращения поставки нефти» в нашу Республику.

Тем более жалко то, что, несмотря на свое невзрачное положение, марионетки надеялись на какой-то теплый прием и уважение в КНР. Марионетки с одной стороны выразили недовольство тем, что в ходе нынешнего вояжа «президента» к ним холодно относилась принимающая страна, не проявляя симпатий, а с другой стороны марионетки шумели о каком-то своем «успехе». В общем, вели себя противоречиво.

Что касается марионеток, то они являются всего лишь колониальными прислужниками, не имеющими личного мнения и ведущими себя по воле США.

Сидеть за дипломатическим столом переговоров с марионетками – это фактически трата времени и надоедливое дело. В общем, можно сказать, что нынешний вояж правителя Южной Кореи является дипломатией попрошайничества и дипломатией заискивания, которая перед всем миром показала свою мелочность."

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