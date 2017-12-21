Дальневосточный газ Путинской России накормит китайскую индустрию

"Газпром" и CNPC, как и обещали несколько раз в течение этого года, в последние дни декабря подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, сообщило управление информации "Газпрома" по итогам встречи в Пекине главы российской компании Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.
Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году.
Стороны также заключили координационное соглашение - приложение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок.
"Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке", - приводятся в сообщении слова Миллера.
Тем временем не только на восточном, но и на южном направлении идут ударные стройки, которые освободят наконец-то постсоветскую землю от излишков газа - практически ничего не давая взамен. Словно в годы строительства советской индустрии, Газпром радостно рапортует: «Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идёт со скоростью примерно четыре километра в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов», — отметил представитель компании. По его словам, взятый темп работ достигается благодаря наличию наиболее современного на сегодня судна-трубоукладчика.
«Работа идёт полным ходом, и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки», — заключил Медведев. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской части территории Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией.
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В лад написал 22.12.2017 10:49
старик написал 22.12.2017 08:47
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 22.12.2017 07:13
Ну так своей промышленности нет, написал 21.12.2017 19:30
Все уже в курсе , что газпром анулировал все контракты на поставки труб и оборудования для сев потока 2 ?
Александр ДВ написал 21.12.2017 17:17
Светослав------------------ написал 21.12.2017 16:00
При этом 130 млрд китайцы добывают самостоятельно, 65 млрд докупается в Туркмении, строится совместный с США завод СПГ на Аляске производительностью почти 28 миллиардов кубов. С помощью тех же США быстрыми темпами наращивается добыча сланцевого газа, которого уже в 20 году планируется добыть 30 млрд кубов, и которого разведанного в Китае есть на сегодня около 30 триллионов кубов.
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Вопрос нумер раз: и де здесь ваще место россии?
Вопрос нумер два: по каким ценам товарищ Си согласится купить у Пути газ?
Вопрос нумер три: не есть ли вся эта активность "Газпрома" всего лишь традиционным росс-пилом бабла на строительстве трубы?
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ТФК написал 21.12.2017 15:48
И удивительно, что у этого "гения" есть экономическое образование и степень кандидата экономических наук.