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Московский листок

Дальневосточный газ Путинской России накормит китайскую индустрию

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 7

газпром позор силовигархия кнр
Дальневосточный газ Путинской России накормит китайскую индустрию

"Газпром" и CNPC, как и обещали несколько раз в течение этого года, в последние дни декабря подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, сообщило управление информации "Газпрома" по итогам встречи в Пекине главы российской компании Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году.

Стороны также заключили координационное соглашение - приложение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок.

"Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке", - приводятся в сообщении слова Миллера.

Тем временем не только на восточном, но и на южном направлении идут ударные стройки, которые освободят наконец-то постсоветскую землю от излишков газа - практически ничего не давая взамен. Словно в годы строительства советской индустрии, Газпром радостно рапортует: «Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идёт со скоростью примерно четыре километра в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов», — отметил представитель компании. По его словам, взятый темп работ достигается благодаря наличию наиболее современного на сегодня судна-трубоукладчика.

«Работа идёт полным ходом, и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки», — заключил Медведев. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской части территории Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией.

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Газпром ударно продолжает стройку века: русский газ к Турции всё ближе



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: старику.-пора в Кащенко.
В лад написал 22.12.2017 10:49
У вас, что климакс или запой ? И страна рашка и народ быдло ? А сам то что пукнул и затих.
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(без названия)
старик написал 22.12.2017 08:47
раша уже сегодня и свалка и помойка, и сборище всей человеческой мерзости, а двуногое рабское быдло живет в этом смрадном отстойнике и наслаждается.Еще разок стадом проголосует за путина и тогда уже точно будет полный и бесповоротный 3,14здец.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 22.12.2017 07:13
Этот "гений и вождь" продал всю стране китайцам! Но населюки молча радуются. Чему радуются, НЕПОНЯТНО! Очевидно тому, что ВСЕ что идет на экспорт в Китай, в самой России (для населения) продается гораздо чем для поднебесной! ВЫ этого хотели, когда голосовали за путина, выбирайте и дальше! И будет ВАМ тогда окончательно столовой - мусорный бак и свалка!!!
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(без названия)
Ну так своей промышленности нет, написал 21.12.2017 19:30
Значит нужно кормить китайскую индустрию , турецкую, европейскую.
Все уже в курсе , что газпром анулировал все контракты на поставки труб и оборудования для сев потока 2 ?
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Вопрос нумер раз: и де здесь ваще место россии?Светослав------------------ написал 21.12.2017 16:00
Александр ДВ написал 21.12.2017 17:17
Как бы там ни было, но укропов тут точно нет
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Почем будет газ для Китая?
Светослав------------------ написал 21.12.2017 16:00
Вот задачка для детей: в год Китаю требуется порядка 200 млрд кубов газа.
При этом 130 млрд китайцы добывают самостоятельно, 65 млрд докупается в Туркмении, строится совместный с США завод СПГ на Аляске производительностью почти 28 миллиардов кубов. С помощью тех же США быстрыми темпами наращивается добыча сланцевого газа, которого уже в 20 году планируется добыть 30 млрд кубов, и которого разведанного в Китае есть на сегодня около 30 триллионов кубов.
.
Вопрос нумер раз: и де здесь ваще место россии?
Вопрос нумер два: по каким ценам товарищ Си согласится купить у Пути газ?
Вопрос нумер три: не есть ли вся эта активность "Газпрома" всего лишь традиционным росс-пилом бабла на строительстве трубы?
.
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газ Путинской России накормит китайскую индустрию
ТФК написал 21.12.2017 15:48
Самое интересное, что этот "гений" гордиться этим.
И удивительно, что у этого "гения" есть экономическое образование и степень кандидата экономических наук.
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