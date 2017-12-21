Дальневосточный газ Путинской России накормит китайскую индустрию

"Газпром" и CNPC, как и обещали несколько раз в течение этого года, в последние дни декабря подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, сообщило управление информации "Газпрома" по итогам встречи в Пекине главы российской компании Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году.

Стороны также заключили координационное соглашение - приложение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок.

"Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке", - приводятся в сообщении слова Миллера.

Тем временем не только на восточном, но и на южном направлении идут ударные стройки, которые освободят наконец-то постсоветскую землю от излишков газа - практически ничего не давая взамен. Словно в годы строительства советской индустрии, Газпром радостно рапортует: «Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идёт со скоростью примерно четыре километра в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов», — отметил представитель компании. По его словам, взятый темп работ достигается благодаря наличию наиболее современного на сегодня судна-трубоукладчика.

«Работа идёт полным ходом, и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки», — заключил Медведев. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской части территории Турции и далее к газораспределительному хабу на границе с Грецией.

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