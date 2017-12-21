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Московский листок

Нефтяные благодетели Александровского района Томской области "инвестируют своё" в школы, больницы и детсады

Опубликовано 21.12.2017 в разделе комментариев 3

нефть позор томск сырьеваяимперия
Нефтяные благодетели Александровского района Томской области "инвестируют своё" в школы, больницы и детсады

Великолепный образчик современного пиара обнаружился на просторах западно-сибирского интернета. Его нельзя не процитировать целиком:

Компания "Томскнефть" в 2017 году направила свыше 10 миллионов рублей на социально-экономическое развитие Александровского района Томской области; средства пошли на ремонт соцобъектов, новый инвентарь для культурных и спортивных учреждений, помощь детям и ветеранам, сообщил РИА Томск первый заместитель главы Александровского района Виктор Мумбер.

По его словам, за последние семь лет, включая текущий год, по договорам благотворительности и по социально-экономическим соглашениям с администрацией Алексанровского района ОАО "Томскнефть" ВНК выделило почти 56 миллионов рублей.

"Работа с основным недропользователем нашего района – компанией "Томскнефть" – в 2017 году, как и в предыдущие годы, была очень продуктивной. В рамках нашего сотрудничества мы решаем пусть и не все, но многие серьезные проблемы, благодаря чему жители самого северного района видят, что они не забыты", – сказал Мумбер, уточнив, что в 2017 году помощь нефтяников превысила 10 миллионов рублей.

По словам замглавы, часть выделенных средств пошла на замену кровель. Была отремонтирована крыша котельной №2, которая снабжает теплом районную больницу, интернат и жителей северной части райцентра, также заменили кровлю на здании Новоникольского дома культуры.

Благодаря поддержке нефтянников Александровскому району в 2017 году удалось решить и вопросы противопожарной безопасности некоторых соцучреждений, которые давно беспокоили и население, и власть.

"В школе в Лукашнином Яре на протяжении многих лет было предписание пожарного надзора об отсутствии противопожарной стены между двумя зданиями – детским садом и школой. Дело доходило до штрафов. В 2016 году мы сделали проект, а в этом году благодаря "Томснефти" направили почти 500 тысяч рублей на строительство этой стены. Теперь проблема снята", – сказал Мумбер.

От редакции: Да вы там, граждане ударники капиталистического труда, герои сырьевой империи - не с Трубы ли вашей рухнули? Вы объявляеете себя благодетелями целого района, из которого качаете нефти на миллиарды в месяц - возводите себя на пьедестал чуть ли не благотворителей, починив несколько крыш? Целых 500 тысяч пожертвовали мумберА в пользу детсада и школы - да озолотили просто, вам надо орден за заслуги перед отечеством вручить немедленно, как Алишеру Усманову! Вопросы противопожарной безопасности решили за огромные средствА - только по своей лишь инициативе, добренькие "богатенькие нашего города"!..

Читаешь это всё пиар-искусство кабинетного производства, и без всяких фотографий видишь обстановку в краях некогда ударной индустриализации, где вырастали металлургические гиганты. И строители их жили в землянках и даже не подозревали, что правнуки их доживут вот до таких благодетелей, которые помимо вовровства у народа его нефти и газа будут ещё "одаривать" его новыми крышами, одной стеной за 500 тысяч и тремя огнетушителями, демонстрируя это всему миру как благодеяния планетарного масштаба!

Так и видишь все эти контрасты: разруху постсоветскую, с советских лет не ремонтировавшиеся школы, детсады, хрущобы - которые Госпожа Нефть одна лишь по указанию Мумберов осчастливила обновлениями, а государство-то давно про них забыло... Как это стало возможно? Что, при Егоре Кузмиче Лигачёве могла бы родиться такая формулировка - что, например, Нефтехим "за свой счёт" выстроил или отремонтировал школу с детсадом и больницей?! Да это форменный бред - нет тут никаких "средств нефтяников"! Нет и быть не может - нефть принадлежит народу, причём не только Александровского района, всей РФ. Это наша нефть и наши школы, а ваши - миллионы, которые вы себе в виде зарплат и премий выписываете!

Вы не хотите попутно с этим деревенским пиаром опубликовать ведомость, господа мумберА, по которой выписываете себе зарплаты "с потолка", нет? Ну, в порядке траспарентности и мировых стандартов открытости нефтедобычи?

Так что заткните свой нефтяной пиар-фонтан, позорники, и раскошеливайтесь на помощь посёлкам молча - пока вас не раскулачили, как ваших достославных предков-лишенцев в этих краях, а из ваших вилл, взяв за этот вот длинный пиар, вас не переселили в землянки Нарыма и Нового Васюгана в системе ГУЛАГ!

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Толя и чО? написал 22.12.2017 07:41
Вон Димас и жопорожья давеча ужом извивался доказывая, шо построенные на деньги хохлоолигархов стадионы в хохлостане это наипереможная из мегаперемог хохлотерритории. По сравнению с загнивающей экономикой России. И ничего - ВСЕ ЗАГЛОТИЛИ И СМОЛЧАЛИ! А то что там выкачивание денег с подконтрольной хохлоолигархами территории еще круче, чем в твоей статье - так молчек. И ты тоже смолчал. А народ то он тупой - некоторые прочитали и ЗАДУМАЛИСЬ. Типа - постройка хохлоолигархами стадионов в итоге хохлостану обошлась в ноль копеек. На самом деле эти деньги вернулись хохлоолигархам сторицей и больше (ну как в древности работала система откупщиков налогов - рабовладенческие времена сэр). Не понятно Толя, не понятно. Давай уже не только про метрополию, но и временно отпавшие колонии освещай, в одинаковом ключе.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 22.12.2017 07:30
Сначала с помощью путинской власти разграбили, затем мизерную долю украденного "подарили" населюкам, и те, в свою очередь, должны быть безмерно благодарны путину и его олигархам! Хотите и дальше получать крохи с барского стола, голосуйте за путина, он подарит вам щеночка (если рогозин не утопит его до этого)!
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(без названия)
Cartoon написал 21.12.2017 19:33
Так "господа мумберА" просто выполняют указивку из кремлевской администрации от "господина Киндер-Сюрприза" о срочном навешивании электорату лапши на уши в преддверии выборов "сами знаете кого".
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