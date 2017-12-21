Каталония уже досрочно выбирает парламентариев

Голосование на досрочных парламентских выборах стартовало в испанской автономии Барселоне. Ровно в 9:00 по местному времени (11:00 мск) были открыты 2 680 избирательных участков, которые будут работать до 20:00 (22:00 мск). Правом голоса обладают 5,55 млн человек, из них 226 тыс. живут за границей. Согласно опросам, явка на выборах в Каталонии на этот раз может побить рекорд и превысить 80%.

Гражданам предстоит избрать 135 депутатов: 85 — от Барселоны, 17 — от Жироны, 15 — от Лериды и 18 — от Таррагоны. Количество партий и коалиций, представленных в списках, зависит от провинции — в Жироне и Лериде — по десять, в Барселоне и Таррагоне — по девять.

По итогам выборов будет сформирован новый состав законодательного органа, который выберет председателя женералитета. Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центрального правительства после провозглашения независимости. Напомним, референдум о независимости в Каталонии прошел 1 октября. Около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Президиум каталонского парламента согласовал решение о заседании 26 октября, на котором может быть провозглашена независимость.

Пучдемон и еще четверо бывших членов каталонского правительства решили остаться в Бельгии «на некоторое время». Незадолго до этого Испания отозвала международный ордер на арест экс-главы Каталонии.

В данный момент на улицах Барселоны наблюдаются усиленные патрули. Правоохранители взяли под контроль административные здания, а также туристические объекты и площади. Порядок в день голосования обеспечивают 17 тыс. сотрудников правоохранительных органов Каталонии Mossos dʼEsquadra и местной полиции.

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