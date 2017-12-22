В ООН поставили Иерусалим на одну доску с Крымом

Генеральная Ассамблея ООН в четверг большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.

Как я понимаю, Израиль на эту резолюцию просто не станет реагировать, как он поступает обычно. Но как теперь будет выглядеть Трамп, собственно, фактически и инициировавший появление этой резолюции своим признанием Иерусалима израильской столицей?

Честно говоря, что нам Гекуба, что мы Гекубе... Тем более, что инициировали резолюцию Турция и Йемен, а российская дипломатия тут ни при чем.

Но ведь только что, уже точно по недосмотру российских дипломатов, мы получили весьма похожую резолюцию, но уже непосредственно касающуюся интересов РФ.

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Заметим, голосование по антироссийской резолюции было совсем не таким единодушным, как по Израилю с Иерусалимом - всего 70 за при 78 возержавшихся и 26 против.

Однако для России с Крымом это обернется дополнительными санкциями, а для Израиля с Иерусалимом - нет. И разницу в подходах определяет одна страна - США. Если США не возражают, то на Генассамблею ООН можно класть с прибором, если США против - то это против вся мировая общественность.

Кстати, израильский премьер по итогам голосования в ГА ООН усомнился в смысле существования всей этой организации. А наши просто утерлись. Хотя могли бы сами придумать какую-нибудь резолюцию, скажем, по расширению НАТО на восток или по ядерному оружию, размещенному вне границ США...

А.Б.