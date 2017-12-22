В ООН поставили Иерусалим на одну доску с Крымом

Генеральная Ассамблея ООН в четверг большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.
Как я понимаю, Израиль на эту резолюцию просто не станет реагировать, как он поступает обычно. Но как теперь будет выглядеть Трамп, собственно, фактически и инициировавший появление этой резолюции своим признанием Иерусалима израильской столицей?
Честно говоря, что нам Гекуба, что мы Гекубе... Тем более, что инициировали резолюцию Турция и Йемен, а российская дипломатия тут ни при чем.
Но ведь только что, уже точно по недосмотру российских дипломатов, мы получили весьма похожую резолюцию, но уже непосредственно касающуюся интересов РФ.
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Заметим, голосование по антироссийской резолюции было совсем не таким единодушным, как по Израилю с Иерусалимом - всего 70 за при 78 возержавшихся и 26 против.
Однако для России с Крымом это обернется дополнительными санкциями, а для Израиля с Иерусалимом - нет. И разницу в подходах определяет одна страна - США. Если США не возражают, то на Генассамблею ООН можно класть с прибором, если США против - то это против вся мировая общественность.
Кстати, израильский премьер по итогам голосования в ГА ООН усомнился в смысле существования всей этой организации. А наши просто утерлись. Хотя могли бы сами придумать какую-нибудь резолюцию, скажем, по расширению НАТО на восток или по ядерному оружию, размещенному вне границ США...
А.Б.
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!!!O!QQ!JA TOT TOTTAKI!!!&& написал 23.12.2017 01:28
- Таки он правильно мыслит, хотя и не в правильном таки направлении! То таки да! Таки оон - преступная организация - на ее таки "совести" - огромное таки число войн - Ливия, Югославия, Ирак та же Корея - теперь эти фашики под КНДР таки копают, а в "совете безопасности" рядом с фашингтонскими фашистами сидят таки кретиноградские бандерофашисты... То таки да... Таки дурдом... То таки да...
Mir написал 22.12.2017 21:25
Но видимо мало! Снова запад мечтает теперь уже о третьей мировой войне, фашизм снова поднимает голову
и недоумки не понимают , что это будет конец уже теперь всей Земле.
Сейчас должны подняться все люди земли, которые понимают это против неофашистов америки, англии и др.
Боцман написал 22.12.2017 15:56
В лад написал 22.12.2017 10:41
Роза Хабибулина написал 22.12.2017 10:34
море написал 22.12.2017 10:31
Рафик Кулиев написал 22.12.2017 10:28
алексс настоящий написал 22.12.2017 10:19
дуралеи написал 22.12.2017 09:32
стоик1070 написал 22.12.2017 07:47
Пора сионистам на историческую родину - в Ад?
обезревател написал 22.12.2017 07:05