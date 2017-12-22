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Московский листок

В ООН поставили Иерусалим на одну доску с Крымом

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 11

крым оон иерусалим резолюция
В ООН поставили Иерусалим на одну доску с Крымом

Генеральная Ассамблея ООН в четверг большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.

Как я понимаю, Израиль на эту резолюцию просто не станет реагировать, как он поступает обычно. Но как теперь будет выглядеть Трамп, собственно, фактически и инициировавший появление этой резолюции своим признанием Иерусалима израильской столицей?

Честно говоря, что нам Гекуба, что мы Гекубе... Тем более, что инициировали резолюцию Турция и Йемен, а российская дипломатия тут ни при чем.

Но ведь только что, уже точно по недосмотру российских дипломатов, мы получили весьма похожую резолюцию, но уже непосредственно касающуюся интересов РФ.

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Заметим, голосование по антироссийской резолюции было совсем не таким единодушным, как по Израилю с Иерусалимом - всего 70 за при 78 возержавшихся и 26 против.

Однако для России с Крымом это обернется дополнительными санкциями, а для Израиля с Иерусалимом - нет. И разницу в подходах определяет одна страна - США. Если США не возражают, то на Генассамблею ООН можно класть с прибором, если США против - то это против вся мировая общественность.

Кстати, израильский премьер по итогам голосования в ГА ООН усомнился в смысле существования всей этой организации. А наши просто утерлись. Хотя могли бы сами придумать какую-нибудь резолюцию, скажем, по расширению НАТО на восток или по ядерному оружию, размещенному вне границ США...

А.Б.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 15
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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Re: Хватит войн! Долой неонацистов
!!!O!QQ!JA TOT TOTTAKI!!!&& написал 23.12.2017 01:28
"Кстати, израильский премьер по итогам голосования в ГА ООН усомнился в смысле существования всей этой организации. "
- Таки он правильно мыслит, хотя и не в правильном таки направлении! То таки да! Таки оон - преступная организация - на ее таки "совести" - огромное таки число войн - Ливия, Югославия, Ирак та же Корея - теперь эти фашики под КНДР таки копают, а в "совете безопасности" рядом с фашингтонскими фашистами сидят таки кретиноградские бандерофашисты... То таки да... Таки дурдом... То таки да...
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Re: Хватит войн! Долой неонацистов
Mir написал 22.12.2017 21:25
Запад объединенной ордой дважды нападал на нашу страну и дважды получал разгром!
Но видимо мало! Снова запад мечтает теперь уже о третьей мировой войне, фашизм снова поднимает голову
и недоумки не понимают , что это будет конец уже теперь всей Земле.
Сейчас должны подняться все люди земли, которые понимают это против неофашистов америки, англии и др.
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(без названия)
Боцман написал 22.12.2017 15:56
"Придется им полы мыть"?
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Re: между прочим
В лад написал 22.12.2017 10:41
Но, И.В.СТАЛИН предложил им Таймыр !
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Re: между прочим
Роза Хабибулина написал 22.12.2017 10:34
Да ладно врать-то..
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Re: А наши просто утерлись
море написал 22.12.2017 10:31
Тонко подмечено..ВАШИ-то всегда правы. Поэтому нормальным израильтянам и житья нет, зато палестинцы-граждане Израиля имеют все привилегии.
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между прочим
Рафик Кулиев написал 22.12.2017 10:28
До Палестины евреи хотели получить Крым, но ....
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Ну чисто технически,про "утерлись"...
алексс настоящий написал 22.12.2017 10:19
зачем вопить,если результат вполне устраивает?Две подряд резолюции ООН-и обе в игнор.Хрен ли вообще на них внимание обращать и крик поднимать?ООН-пережиток холодной войны.Сейчас соц.лагеря нету,и эта бюрократическая лавочка сама не сможет объяснить зачем нужна.Кормить МИДовских чинушей?ООН во времена холодной войны была площадкой для придания "международности" договорнякам двух противоборствующих лагерей.А кто договаривается с теми кого и не спрашивают ни о чем?Сделки заключают тогда, когда нет возможности просто отнять.А щас? Мнение Науру или Палау очень важно для нас.Ага,ага.
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(без названия)
дуралеи написал 22.12.2017 09:32
Значит, США не были заинтересованы в отклонении этой резолюции. Не секрет, что в США разгорелась настоящая холодная гражданская война против Трампа. И ему определенные силы в самих США постоянно противодействуют. Вот еще раз показали Трампу, какой он дурак со своим признанием Иерусалима. Очевидно, Трамп не контролирует голосование в ООН, его контролируют иные силы США.
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(без названия)
стоик1070 написал 22.12.2017 07:47
Не все преступники - сионисты, но все сионисты - преступники?
Пора сионистам на историческую родину - в Ад?
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А наши просто утерлись
обезревател написал 22.12.2017 07:05
... кому "наши", а кому и совсем НЕ НАШИ, геноссе Бранофф!
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