Анатолий Баранов: Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости

Прокомментировал событие для "Свободной прессы".
Вашингтон одобрил первые коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Киеву. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Сообщается, что Украина получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.
Отметим, что в Госдепе заявили, что правительство США напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине.
— Как это понимать? Что за коммерческий экспорт? Чем это на практике будет отличаться от прямых поставок?
— Подобные непрямые поставки, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов, — отличаться будет прежде всего номенклатурой — речь идет о стрелковом оружии, то есть противотанковые комплексы типа «Джавелин», гранатометы, артиллерийские системы передаваться пока не будут.
С другой стороны, Украина начала испытывать дефицит стрелкового оружия, особенно современного — украинская промышленность не может выпускать стволы, так что, например, все «навороченные» модели украинского производства — это в основном обвесы на складские АК. Но складские запасы не бесконечны, и вот такими вот поставками дефицит будет покрываться. А заодно возрастать зависимость украинской армии от поставок зарубежного оружия и боеприпасов к ним. Передавать же технологии никто особо не торопится. Зачем? Туземцы должны воевать тем оружием, что поставляют им «большие белые братья».
— Вполне может, если поддержание уровня конфликта на Донбассе этого потребует. Украина же тоже не сама закатывает истерики, ее к этому подталкивают, стимулируют. Ну а в Киеве и рады стараться.
— Американцы таким образом хотят помочь Украине выиграть войну?
— Мирному процессу это не способствует точно. Выиграть войну, которой формально нет, весьма затруднительно. Но Украина же на всех уровнях заявляет, что намерена воевать и воевать до победного конца. Вооружать агрессора — это так логично, так в духе минских договоренностей… В принципе, военная истерия Украины должна была закончиться естественным образом, по ходу исчерпания складских запасов советского вооружения. Но запад, как видим, в окончании напряженности на Донбассе не заинтересован, их вполне устраивает положение «ни войны, ни мира».
— Это как-то повлияет на ситуацию на фронте? Снайперские винтовки могут изменить баланс сил?
— Принципиально баланс сил стрелковое оружие изменить, конечно, не способно. Но такая задача, видимо, и не стоит — просто в огонь подбросили немного хвороста, чтобы не потух.
— Чем ответить Москве? Чем вообще можно ответить на это, оставаясь в рамках «правового поля»?
— Как я понимаю, рамки правового поля остались где-то в 2014-м году, сейчас действует другая логика. Не надо было признавать итогов переворота в Киеве зимой 2014 года, тогда не стоял бы вопрос о позиции украинской стороны. Сейчас выход только один — вводить еще одну сторону конфликта, для чего признавать ДНР и ЛНР, устанавливать там более адекватные режимы, добиваться их признания союзными России странами. И предлагать США либо остановить поставки оружия на Украину, либо радоваться симметричным поставкам оружия на Донбасс, но легально, не через «военторг», а по межгосударственным соглашениям и так далее. Вплоть до ввода российских войск по просьбе Донецка и Луганска. Это, конечно, будет означать эскалацию конфликта, но тут даже Украина включит чувство меры — одно дело получать деньги малой кровью, другое — вступать в войну по полной программе, с бомбардировками с воздуха, налетами штурмовой авиации, причем не только на позиции вдоль линии разграничения. Напомню, все еще действует соглашение о прекращении огня, хоть и нарушается постоянно. Но первая же пуля американского производства, извлеченная из тела ополченца — это casus belli. Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости.
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Рупор. написал 23.12.2017 17:29
TVARINAMRAZOTNA написал 23.12.2017 14:51
TVARINAMRAZOTNA написал 23.12.2017 14:50
Это что?? написал 23.12.2017 11:49
Неумолимая реальность-два слова ,несвязываемых друг с другом.
Ибо неумолимой может быть только какая -то перспектива.
А реальность не может быть неумолимой,ибо это уже свершившееся.
Так вот. Ничего у вас еще не свершилось, чтоб так выпрыгивать из трусов, как ты выпрыгиваешь. Говори гоп-сам знаешь-когда...
Бандеровский отброс,еще раз:
Все под прицелом...
Настолько вы смешны с потугами на державность...
Сельпо.И деццкий сад.
Н о р д - МАН написал 23.12.2017 06:54
http://heninen.net/view.htm?F=raatteentie&E=4&P=010
http://heninen.net/view.htm?F=raatteentie&E=4&P=009
Прикиньте, что весь этот ХЛАМ может вне дорог?
http://heninen.net/view.htm?F=raatteentie&E=4&P=274
А у этих парней - проблем с маневром ВНЕ дорог - ноль:
http://heninen.net/view.htm?F=raatteentie&E=4&P=008
Н о р д - МАН написал 23.12.2017 06:38
И возможности ведения "артиллерийской дуэли" - не привязана к дорогам как таковым.
У пустой (отстрелявшейся) МЛРС - 0,5 кгс/см2 и до 64 км/ч скорость. Ее с земли ничем "советским" в обратку не взять, кроме мгновенного ответного удара.
==============
Имеется в виду - для реалий Украины.
В том числе - по грунтам.
И в чем есть принципиальное отличие от Совка.
И что более чем НАГЛЯДНО показали немцы в 1941-м своими полу-гусеничными "СДКФЗ" - арт-тягачами. Пока сталинистские армии стояли в пробках на колесах на собственных раскисших дорогах в 5 рядов.
Как встречают колонну бронетехники на заранее-известной дороге (при отсутствии у противника возможности маневра вне дорог) - показали финны в 1940-м на "дороге Раата".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D
И тогда-же, чуть севернее, под Кандалакшей - один отряд финских лыжников держал в окружении две советские дивизии, пока не кончились боеприпасы. Тупо перерезав ЕДИНСТВЕННУЮ дорогу.
Так что вот.
Н о р д - МАН написал 23.12.2017 06:19
Впрочем, уничтожено все будет "у момэнто" и кб со всеми его
пысарчукамы,и полигоны(мусорные) для испытаний(вывоза данного мусора,названного ракэта).
Не сомневайся. При первом же вашем неуклюжем движении на Донбассе...
Все под ПРИЦЕЛОМ, дурачок.
===============
У чекистского животного при упоминании фактов неумолимой РЕАЛЬНОСТИ - опять случился приступ ментальной диареи. Вся погань, что была в его гнилом мозгу - выплескивается во всех направлениях.
По поводу РСЗО "Ольха" - мои поздравления Украинцам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_%28%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D
Южмаш и Киев - показали, что "ще не вмерла Украины - и слава и воля".
Следующий шаг - испытания с макетом боеголовки W80 (170 кТ) - калибр 300 мм, длина 800 мм, масса - 123 кг.
Дальность станет просто фантастической.
В добрый путь.
Советую не забывать о варианте с обычным дешевым и массовым НУРС-ом дальностью в 40(+) км (дальше - кучность никакая), и соответственно - "тяжелой" боевой частью.
Потому как даже старый советский "Смерч" - был адски дорогой штукой для обычного (не-ядерного/химического) боеприпаса.
Двойное оснащение MLRS (РСЗО / тактическая ракета Ланс) дает нормальную такую "американскую" унификацию их единственной РСЗО.
И, в отличие от Совка - она еще и перезаряжается силами экипажа, контейнерами. А не по 1 ракете, вручную, краном на ТЗМ.
А за счет гусеничного хода - проходит там, где не проходят танки (давление на грунт в 2 раза меньше).
Совок (ИМХО) облажался, поставив свои РСЗО на колесный ход. Это может объясняться лишь большими территориями и необходимостью переброски на большие расстояния по дорогам общего пользования.
Для ракет такой дальности (да и для "обычных", неуправляемых, РСЗО дальностью 40+ км) - в этом НЕТ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. В отличие от возможности оторваться от ЛЮБОГО нападения на машины (пехом не догнать по скорости, на технике не догнать по проходимости, засада/мины на дороге обходятся "огородами").
И возможности ведения "артиллерийской дуэли" - не привязана к дорогам как таковым.
У пустой (отстрелявшейся) МЛРС - 0,5 кгс/см2 и до 64 км/ч скорость. Ее с земли ничем "советским" в обратку не взять, кроме мгновенного ответного удара.
!!!O!QQ!JATOT TOTTAKI!!!&& написал 23.12.2017 01:19
Это что?? написал 22.12.2017 23:39
Впрочем, уничтожено все будет "у момэнто" и кб со всеми его
пысарчукамы,и полигоны(мусорные) для испытаний(вывоза данного мусора,названного ракэта).
Не сомневайся. При первом же вашем неуклюжем движении на Донбассе...
Все под ПРИЦЕЛОМ, дурачок.
Это что?? написал 22.12.2017 23:31
Осталось тебе только язык в жопу (Димы) засунуть, пробурчав ему что-то, типа, что ты пробурчав.:)))
Дык,почему на Иран и Сев.Корею до сих пор не напали, чтоб получить, а на Россию, ну, вот, обзательно,нападут,прилетят, отху*ячат??:)))
Надо думать, что ты 100% уверен, что и в этот раз им удастся спокойненько отсидеться за Океанами...
Интересно б знать-на чем основана уверенность?
Что ,Ху*лишком, есть что по существу ответить?
Это что?? написал 22.12.2017 23:16
Ты мне пургу не гони.
Почему американцы обосрались насчет Ирана 38 лет назад? Да и сейчас только попез*дывают в его адрес, но ничего не делают?
Второе. То же, но нащщот Сев.Кореи.
А в гренаду, Югославию, ирак, Ливию-пжалста...Где пожиже силы, и государства поменьше.
Это что?? написал 22.12.2017 23:05
И побоялись тронуть даже в самые ,что ни на есть, времена, когда, просто, обязаны были это сделать- защитить своих посольских работников лет,эдак, 38 назад. Когда твой папка-бомж еще по-пьяни не отдрю*чил твою-мамку...бесплатную давалку:))
Они не сделали н и ч е г о. Не. Вонь-то, конечно, они подняли!
Но. Это-ноль. НУЛЬ действий!
Не знаю-чего там за причина. Может, туалетной бумаги не хватило на всех интервентов.:)
А, может, презервативов...:)
Но, сдается мне, что они, просто, обосрались вступать в прямое боестолкновение с Ираном.
Потому что, это ,даже, не Ирак...
А ты-про Россию:)
Бандеровские ты недоучка.
СМЕРШ написал 22.12.2017 21:51
О шакалах написал 22.12.2017 21:49
гастарбайтерам скотного двора написал 22.12.2017 19:54
Уйдут хохлы, стеная и смердя,
Оставив на окраине убитой
Лишь тень паскудную иудина труда
Скептик х написал 22.12.2017 19:53
Вот мы и учимся.
Сначала учил Ленин, потом - Сталин, потом - Хрущев.
Но так как Хрущев был сам не очень грамотный, то и учил не очень хорошо.
Ну а при Брежневе стали учиться у Америкосов.
Доучились. Пришел ученый Горбачев и решил сдаться.
Ельцин тоже учился. И других учил.
Так ученик Гайдар и Чубайс хорошо научились.
Прихватизировали ЦЕЛУЮ СТРАНУ.
РАЗДАЛИ ПО КУСОЧКАМ ПРИБЛИЖЁННЫМ.
Вообщем все сделали так, как и учили учителя - америкосы.
И теперь этим ученикам предлагают пойти против учителей?
К чему ВЫ ПРИЗЫВАЕТЕ?
А что касается Ким Чен Ына, то у него учителя были совсем другие. Корейские.
Они и сейчас активно учат ученика. И находятся рядом с ним.
Неужели кто то в здравом уме может полагать, что этот мальчишка, который и стал во главе КНДР совершенно случайно, что то решает.
Нет. В КНДР все решают военные.
Ким Чен Ын лишь является ширмой, и конечно ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛА СВОЕГО ДЕДА И ОТЦА.
Но еще раз повторюсь - это только ширма.
Правят в Северной Корее военные.
Ну а у нас - либерасты.
И в этом вся разница.
Для наших либерастов - Америка - земля обетованная.
И как можно спорить со Святой Землей?
Ким Чен Ын написал 22.12.2017 19:35
диетолог написал 22.12.2017 19:28
Тебе на пользу не идет:
Твоя башка уж жопой стала,
А фуй твой мал и не растет
entre autres choses написал 22.12.2017 19:12
дуралеи написал 22.12.2017 17:23
Кстати, у РФ еще лучшие отношения со США. Украинские выборы США признавали не всегда, а выборы Путина и Ельцина - всегда.