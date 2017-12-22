Анатолий Баранов: Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости

Прокомментировал событие для "Свободной прессы".

Вашингтон одобрил первые коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Киеву. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Сообщается, что Украина получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.

Отметим, что в Госдепе заявили, что правительство США напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине.

— Как это понимать? Что за коммерческий экспорт? Чем это на практике будет отличаться от прямых поставок?

— Подобные непрямые поставки, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов, — отличаться будет прежде всего номенклатурой — речь идет о стрелковом оружии, то есть противотанковые комплексы типа «Джавелин», гранатометы, артиллерийские системы передаваться пока не будут.

С другой стороны, Украина начала испытывать дефицит стрелкового оружия, особенно современного — украинская промышленность не может выпускать стволы, так что, например, все «навороченные» модели украинского производства — это в основном обвесы на складские АК. Но складские запасы не бесконечны, и вот такими вот поставками дефицит будет покрываться. А заодно возрастать зависимость украинской армии от поставок зарубежного оружия и боеприпасов к ним. Передавать же технологии никто особо не торопится. Зачем? Туземцы должны воевать тем оружием, что поставляют им «большие белые братья».

— А может ли речь в дальнейшем идти о поставках чего-то более серьезного?

— Вполне может, если поддержание уровня конфликта на Донбассе этого потребует. Украина же тоже не сама закатывает истерики, ее к этому подталкивают, стимулируют. Ну а в Киеве и рады стараться.

— Американцы таким образом хотят помочь Украине выиграть войну?

— Мирному процессу это не способствует точно. Выиграть войну, которой формально нет, весьма затруднительно. Но Украина же на всех уровнях заявляет, что намерена воевать и воевать до победного конца. Вооружать агрессора — это так логично, так в духе минских договоренностей… В принципе, военная истерия Украины должна была закончиться естественным образом, по ходу исчерпания складских запасов советского вооружения. Но запад, как видим, в окончании напряженности на Донбассе не заинтересован, их вполне устраивает положение «ни войны, ни мира».

— Это как-то повлияет на ситуацию на фронте? Снайперские винтовки могут изменить баланс сил?

— Принципиально баланс сил стрелковое оружие изменить, конечно, не способно. Но такая задача, видимо, и не стоит — просто в огонь подбросили немного хвороста, чтобы не потух.

— Чем ответить Москве? Чем вообще можно ответить на это, оставаясь в рамках «правового поля»?

— Как я понимаю, рамки правового поля остались где-то в 2014-м году, сейчас действует другая логика. Не надо было признавать итогов переворота в Киеве зимой 2014 года, тогда не стоял бы вопрос о позиции украинской стороны. Сейчас выход только один — вводить еще одну сторону конфликта, для чего признавать ДНР и ЛНР, устанавливать там более адекватные режимы, добиваться их признания союзными России странами. И предлагать США либо остановить поставки оружия на Украину, либо радоваться симметричным поставкам оружия на Донбасс, но легально, не через «военторг», а по межгосударственным соглашениям и так далее. Вплоть до ввода российских войск по просьбе Донецка и Луганска. Это, конечно, будет означать эскалацию конфликта, но тут даже Украина включит чувство меры — одно дело получать деньги малой кровью, другое — вступать в войну по полной программе, с бомбардировками с воздуха, налетами штурмовой авиации, причем не только на позиции вдоль линии разграничения. Напомню, все еще действует соглашение о прекращении огня, хоть и нарушается постоянно. Но первая же пуля американского производства, извлеченная из тела ополченца — это casus belli. Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости.